As inscrições para a 1ª Corridinha Kids, organizada pela Secretaria Municipal de Esporte, estão abertas e seguem até o dia 10 de...

As inscrições para a 1ª Corridinha Kids, organizada pela Secretaria Municipal de Esporte, estão abertas e seguem até o dia 10 de novembro. Devem ser feitas pessoalmente no Ginásio de Esporte Nelson Rüegger, pelos pais ou responsáveis. As provas acontecem no dia 3 de dezembro no Lago Municipal, e serão divididas por idade, com percursos que terão entre 30 e 400 metros, de acordo com a faixa etária que vai de 1 a 12 anos de idade. Além das crianças, os pais também podem praticar alguma das modalidades oferecidas gratuitamente pela Secretaria. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3544-8347.

Eu estava lá – 1

O União São João disputou a elite do futebol paulista pela primeira vez em 1988, após o glorioso acesso do ano anterior. No primeiro ano disputando entre os principais clubes paulistas, o União sofreu bastante, tanto que sua campanha foi bastante irregular. Fez a pior campanha entre os 20 participantes e não foi rebaixado porque o regulamento acabou favorecendo-o. Ponte Preta e Bandeirante foram rebaixados em 1987, mas conseguiram uma liminar na Justiça Comum e “entraram” no Paulistão de 1988. Houve boicote dos demais clubes e ninguém entrou em campo contra essas duas equipes. No final, a liminar acabou sendo derrubada e esses dois clubes caíram de fato, enquanto os outros 20, inclusive o União, permaneceram na elite para o ano seguinte.

Eu estava lá – 2

Naquele ano de 1988, o União fez alguns bons jogos, mas só conseguiu 3 vitórias, 5 empates e 11 derrotas. Quero relembrar a última vitória do União naquele ano, registrada dia 22 de maio, contra o Juventus. Já com o Estádio Hermínio Ometto inaugurado, o União derrotou o Moleque Travesso por 2 a 0, com dois gols de Adauto. Naquela vitória, o União jogou com: Privatti; Bruno, Fernando, Cavalcante e Haroldo; Vanderlei, Adauto e Humberto; Celso Luis, Cássio e Valdir Lins (Odair). Técnico: Urubatão Calvo Nunes.