Corridinha Kids Mais de 400 inscrições foram efetivadas para a 1ª Corridinha Kids de Araras, destinada a crianças de até 12 anos, que será...

Corridinha Kids

Mais de 400 inscrições foram efetivadas para a 1ª Corridinha Kids de Araras, destinada a crianças de até 12 anos, que será no próximo domingo (3), a partir das 8h, em frente ao Lago Municipal (nos arredores do Ginásio Nelson Rüegger). Organizada pela Secretaria Municipal de Esporte, a Corridinha Kids terá a colaboração do Programa “Unidos por crianças mais saudáveis”, uma parceria da Prefeitura com a Nestlé – cujo objetivo é incorporar hábitos de vida mais saudáveis na rotina das crianças, por meio da uma alimentação de qualidade, aliada a prática de atividades físicas regulares. A Corridinha Kids terá concentração dos participantes a partir das 7h, mas o trecho que passa pelo Lago Municipal será interditado das 6h30 até às 10h. Todas as crianças irão receber medalhas de participação.

Eu estava lá – 1

No ano de 1997, o União São João disputou a Série A do Brasileiro, sendo rebaixado. Mas no Campeonato Paulista, no primeiro semestre, fez uma boa campanha e foi o melhor do interior, atrás somente dos quatro grandes, mais a Portuguesa. O técnico era Lula Pereira, mas no fim da competição, após uma derrota em casa para o América por 5 a 3, ele perdeu o cargo. Em seu lugar entrou Privatti para comandar a equipe nos três jogos restantes.

Eu estava lá – 2

Nesses três jogos restantes, o União venceu o Palmeira por 3 a 1 fora de casa, depois derrotou o São José em Araras por 3 a 2, e na última rodada perdeu para a Portuguesa por 2 a 1, no Canindé. Naquele ano somente os quatro primeiros se classificavam para a semifinal. Portanto, o União ficou de fora da fase de mata-mata. Quero relembrar essa vitória do União diante do Palmeiras, em pleno Parque Antártica. Foi dia 10 de maio, com gols de Rincon para o Palmeiras, e Sérgio Lobo (2) e Ricardo Lima para o União. Palmeiras: Marcelo; Dedimar, Sandro, Wagner e Júnior (Roque Júnior); Leandro, Galeano, Marquinhos e Rincón; Djalminha (Cassiano) e Fernando. Técnico: Márcio Araújo. União: Adnam; Neném, Maciel, Júlio César, Augusto e Ivonaldo; Lico, Odair e Ricardo Lima; Reinaldo e Helbert (Sérgio Lobo). Técnico: Privatti.