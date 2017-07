Corrida de Rua do Sayão teve mais de 400 participantes

A 7ª edição da Corrida de Rua do Sayão FC aconteceu no último domingo (9) e recebeu mais de 500 inscritos, entre corredores...

Compartilhe em suas redes sociais!

A 7ª edição da Corrida de Rua do Sayão FC aconteceu no último domingo (9) e recebeu mais de 500 inscritos, entre corredores de Araras e região. Com provas de 5 km e 10 km, 421 conseguiram completar os percursos. Teve também caminhada de 3 km.

Na prova dos 10 km masculino, Edemilton Santos Oliveira, o Bida, foi novamente o vencedor, com tempo de 36min42”. E no feminino, a vencedora foi Patrícia Mendes Belini, com tempo de 48min39”.

Já nos 5 km masculino, o campeão Magno Eduardo de Moraes fez em 18min23”, e na prova feminina dos 5 km, a vencedora Michelle Fernandes completou a prova em 21min52”.

A realização da corrida foi do próprio do Sayão FC, em parceria com a Chelso Marketing e Comunicação e marketing da empresa Nopiq. Patrocínio Premium é do Portal das Laranjeiras, e demais patrocinadores: Dr. Supply, Açaí Park Gráfica Topázio, Toneto e Trova, Mix Biju, Ecobier, Posto Petroterra, Produlimp, Panificadora Santo Expedito, JR Comunicação Visual, Alumínio Arary, Iluminadora Nalli, Adriana Simões Nutricionista, Krepischi Lar & Construção. Apoio da Prefeitura de Araras e LTE.

Resultados das provas de 5 km e 10 km

10 KM – MASCULINO

Geral

1º Edemilton Santos Oliveira-Bida

2º Dener Thiago de Oliveira

3º David Rafael Sossai

4º Vitor Sanches Fanganiello

5º Eluciano Bispo dos Santos

Sócio Sayão

1º Bruno Henrique Calisto Leão

2º Júlio Zambelli

3º Rogério Moreira Rodrigues

4º Jorge Anselmo

5º Moacir José da Silva

18/29 anos

1º Genilson de Jesus Santos

2º Luiz Matheus dos Santos

3º Lucas Batista da Silva

30/39 anos

1º Alan Mendes Alves Faria

2º Daniel Joaquim da Silva

3º Raphael Silva

40/49 anos

1º Renato Luciani Chagas

2º Fábio José Leone

3º Itacir Moscardi

50/59 anos

1º Aldo Luiz Magrin

2º João Jaime da Silva

3º Amilson Eduardo dos Santos

60/69 anos

1º Renato Alves Ribeiro

2º Dirceu Zambelli

3º Pedro Barreta

Acima de 70 anos

1º José Bernardo Primo

2º Darci José Malvestitti

10 KM FEMININO

Geral

1º Patrícia Mendes Belini

2º Patrícia Fernanda da Silva

3º Magali Serafim

4º Ana Cecília Mattos

5º Natália Spernega Aleksandrov

Sócia Sayão

1º Rosangela Rossi da Silva

2º Tatiane Peres

3º Bruna Guedes de Araújo

4º Márcia Segato da Silva

5º Mariana Denardi Grossi

18/29 anos Feminino

1º Fernanda de Matos Moraes

2º Ana Paula Delmunde Sossai

3º Ana Paula Belem

30/39 anos Feminino

1º Elizabeth Siqueira da Silva

2º Adriana Pereira Aguiar

3º Adriana Pereira de Andrade

40/49 anos

1º Lúcia Mônica Vilela

2º Leda Sabbadini

3º Eliana Gomes Sanguini

50/59 anos

1º Euzice Cristina da Silva

2º Maria Conceição Olimpo Almeida

3º Romilda Geremias

60/69 anos

1º Selma Ap Joanoni Pedro

____________________

5 KM MASCULINO

Geral

1º Magno Eduardo de Moraes

2º Aldo Carlos de Morais

3º Márcio César da Silva

4º Carlos Fernandes Costa Nascimento

5º Rodrigo Skwchinski

Sócio Sayão

1º Milkes Calixto

2º Edcarlos da Silva Fernandes

3º Izaac Luiz Silvino

4º Eduardo Cerri Corghi

5º Vanderlei Hideraldo Zago

14/29 anos

1º Gabriel Felipe Pavan

2º Maurício Dalla Costa

3º Yuri Toledo

30/39 anos

1º Fabiano Nobre

2º Marcos Martins Camarero

3º Elias Eliseu Belém

40/49 anos

1º Cristiano Santiago Ribeiro

2º Ricardo Rocha Lisboa Jr.

3º Eduardo Ortolan

50/59 anos

1º Pedro Tomaz dos Santos Filho

2º Edivaldo Alves Costa

3º Luiz Carlos Ferreira dos Santos

60/69 anos

1º João Carlos Pereira

2º Antonio Alfredo Cavalin

3º Otaviano do Carmo Araújo

5 KM FEMININO

Geral

1º Michelle Fernandes

2º Fátima Siqueira César

3º Deuziane Oliveira Mendes Rapache

4º Gisele Cristina da Silva Fernandes

5º Beatriz Ghezi

Sócia Sayão

1º Angelina Santos Marques

2º Danila Marques Colombo

3º Sandra Regina Paitz Salvador

4º Andreia Firmino Santos

5º Patrícia Fernanda Hansko

14/29 anos

1º Thais Cardoso

2º Danielli Vicentim dos Santos

3º Mariana Rossi

30/39 anos

1º Eliane Valentim da Silva

2º Mariana Silva

3º Luciana Rubim Furlan

40/49 anos

1º Selma de Oliveira Santos

2º Sandra Cristina Gomes Mariano

3º Juliana Bezerra da Silva

50/59 anos

1º Célia Mian

2º Rita de Cássia Camargo Preto Piscopo

3º Gilcelene Rodrigues Santos da Silva

60/69 anos

1º Ricarda Simone Cerne Faggion

2º Regina Kapp

Acima de 70 anos

1º Ermerinda Bareta Belchior

2º Rosa Denadai Dionísio

3º Maria de Lourdes Ferreira Padilha