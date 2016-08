Corrida da Independência tem 620 atletas inscritos para domingo

Um todal de 620 atletas se inscreveu para a 7ª Corrida da Independência, organizada pela Secretaria Municipal de Esporte. A prova acontece no próximo...

Um todal de 620 atletas se inscreveu para a 7ª Corrida da Independência, organizada pela Secretaria Municipal de Esporte. A prova acontece no próximo domingo (4), no Parque Ecológico e Cultural Gilberto Rüegger Ometto, às 8h30. A concentração dos participantes está marcada para as 7h30.

A princípio, a Secretaria disponibilizou 500 vagas gratuitas, a serem preenchidas pela internet, mas no primeiro dia de inscrição, dia 22, todas foram preenchidas. Na mesma semana a Secretaria ofereceu mais 120 vagas.

A retirada dos chips de identificação pode ser feita na véspera da corrida, ou seja, 3 de setembro, na Secretaria de Esporte, que funciona na avenida Zurita, 477, Belvedere. No dia, o atendimento será 14h às 17h.

É necessário apresentar documento de identidade com foto (RG ou CNH) para retirar o chip. Na ocasião, também pode ser entregue o alimento não-perecível, que será doado às instituições assistenciais de Araras.

Quem não conseguir retirar o chip antecipadamente pode fazer isso no dia da corrida, a partir das 7h30, no próprio Parque Ecológico e Cultural Gilberto Rüegger Ometto. Os percursos das provas serão divulgados nos próximos dias pela organização.

O evento esportivo conta com o apoio do Sesi, que irá montar uma tenda com um serviço de orientação e conscientização para uma vida saudável, além da participação do grupo Café com Pedal, que vai auxiliar no circuito da prova.

Premiações

Segundo o regulamento, haverá medalhas para todos os participantes e troféus para os três primeiros colocados, no masculino e feminino, das categorias: classificação geral, categoria I (até 30 anos), categoria II (31 a 40 anos), categoria III (41 a 50 anos) e categoria IV (acima de 51 anos). Em 2015, a prova reuniu 424 corredores nas ruas da cidade.