Corrida da Independência reúne mais de 600 em domingo de sol forte

Em comemoração ao Dia da Independência do Brasil, a Secretaria Municipal de Esporte realizou no último domingo (10) a 8ª edição da Corrida da...

Compartilhe em suas redes sociais!

Em comemoração ao Dia da Independência do Brasil, a Secretaria Municipal de Esporte realizou no último domingo (10) a 8ª edição da Corrida da Independência, que contou com número recorde de participantes.

Foram 600 inscritos, sendo que 589 cruzaram a linha de chegada nas provas de 5 km e 10 km. Mas se contar também os corredores que participaram sem inscrição, o número de corredores chega a cerca de 800. Segundo informações da Secretaria Municipal de Esporte, o número chegou perto de 1000 pessoas. Foi um domingo de sol bastante forte.

Contando com atletas de Araras e região, a corrida teve quatro campeões. Nos 5 km, a vencedora feminina foi Michelle Aparecida Fernandes – Academia Irmãos Gonçalves, com tempo de 22min56”, e no masculino, Eliel Dias Balbino – Studio Salus, com tempo de 18min28”). Já nos 10 km, os títulos ficaram com Edemilton Santos de Oliveira (Bida) – Paíto Motors, com tempo de 34min41”, e Patrícia Mendes Belini – Equipe Oceano, com tempo de 45min54”).

O secretário municipal de Esporte, Douglas Marcucci, comemorou o sucesso do evento, lembrando que ofereceu atração musical no ponto de encontro (show com a banda de rock Rock You, pontos de água a cada 2,5 km e premiação com troféus para os terceiros colocados de todas as categorias de idade. Todos que cruzaram a linha de chegada receberam medalhas de participação.

Corridinha

A Secretaria Municipal de Esporte anunciou no domingo (10) que organizará a 1ª Corridinha da Secretaria, que acontecerá dia 3 de dezembro, envolvendo crianças de até 12 anos de idade.

Os interessados devem se inscrever de 2 de outubro a 10 de novembro, na própria Secretaria de Esporte (Ginásio Municipal), ou mais informações pelo telefone 3544-8347.

Vencedores da categoria geral

5 km feminino

1º Michelle Fernandes (Academia Irmãos Gonçalves)

2º Gisele Cristina da Silva (Sayão FC)

3º Denise Aparecida Dezotti

5 km masculino

1º Eliel Dias Balbino (Studio Salus)

2º Marcos da Silva (Portorun.com)

3º Magno Eduardo de Moraes (Açaí Milkhake Tropical)

10 km feminino

1º Patrícia Mendes Belini (Equipe Oceano)

2º Patrícia Fernanda da Silva (Fisio&Sports)

3º Clarita Alvares Denardi (Ironcla)

10 km masculino

1º Edemilton Santos de Oliveira – Bida (Paíto Motors)

2º Ataíde Felipe de Souza (CTP Running)

3º Paulo Francisco da Silva (Equipe Oceano)