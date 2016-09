Corrida da Independência reúne mais de 500 corredores no Pq. Ecológico

A 7ª edição da Corrida da Independência, realizada no último domingo (4), reuniu mais de 500 atletas no Parque Ecológico e Cultural Gilberto Rüegger...

A 7ª edição da Corrida da Independência, realizada no último domingo (4), reuniu mais de 500 atletas no Parque Ecológico e Cultural Gilberto Rüegger Ometto. A tradicional prova de rua faz parte das comemorações à Independência do Brasil e contou com a presença de competidores de 18 cidades do Estado de São Paulo.

A corrida contou com atletas em cinco categorias: classificação geral, categoria 1 (até 30 anos), categoria 2 (de 31 a 40 anos), categoria 3 (de 41 a 50 anos) e categoria 4 (acima de 51 anos) – todas com disputas no masculino e feminino, em 5 km e 10 km.

Na prova dos 5 km masculino, José Cláudio C. dos Santos foi o primeiro atleta a cruzar a linha de chegada, realizando o percurso em 16min50”. A segunda colocação ficou com o ararense Edemilton Santos de Oliveira (Bida), da Top Fitness, e o terceiro lugar com Dener Thiago de Oliveira (Fisio & Sports), também de Araras.

Já nos 5 km feminino, as melhores marcas foram de Michelle Aparecida Fernandes (Irmãos Gonçalves), de Araras, com tempo de 23min33”, Fátima Aparecida da Silva Siqueira César (Marcelo Cabrini) e Rosineide Marques dos Santos (Prefeitura de Alumínio).

No percurso de 10 km, o campeão masculino foi Ademir Rogério do Nascimento, com o tempo de 38min51″, seguido por Wagner Crisp (Top Training) e Aldo Carlos de Morais (Academia Atitude). Entre as mulheres, a primeira colocada foi Elisabete dos Santos – 47min54″, seguida por Juliana de Almeida Scher Campos (Papa Léguas) e Maria Aparecida dos Santos (Sayão FC).

“Mais uma vez, os atletas de Araras e de outras cidades do Estado prestigiaram a corrida e lotaram o Parque Ecológico. Nós, da Secretaria de Esporte, ficamos muito felizes com essa participação bastante expressiva. A corrida é fruto de um trabalho em equipe, que envolveu funcionários da Secretaria de Esporte e também de outros setores da Prefeitura, e pode ser considerada uma das principais provas da nossa região, em número de cidades envolvidas e atletas participantes”, comentou o secretário de Esporte, Luiz Paulo Franco.

Os atletas inscritos não pagaram nenhuma taxa, mas doaram alimentos não perecíveis na retirada do chip. De acordo com balanço divulgado pela Secretaria de Esporte foram arrecadados 443 kg de alimentos, que serão destinados a entidades assistências da cidade.

A 7ª edição da Corrida Independência foi realizada pela Prefeitura de Araras, por meio da Secretara Municipal de Esporte, e contou com apoio do Tonin Superatacado, da Intervias e do Sesi, que montou uma tenda com um serviço de orientação e conscientização para uma vida saudável, além de participação do grupo Café com Pedal, que auxiliou no circuito da prova.

Classificação por categorias

5 km – Masculino

Geral

1º José Cláudio C. dos Santos

2º Edemilton Santos de Oliveira – Bida (Araras/Top Fitness)

3º Dener Thiago de Oliveira (Araras/Fisio & Sports)

Categoria 1 (16/30 anos)

1º José Fernando Pereira da Silva

2º José Felipe Oliveira Freitas (ALA Limeira)

3º Adão Pereira Júnior (Nascidos para Correr)

Categoria 2 (31/40 anos)

1º Eluciano Bispo dos Santos (Top Fitness)

2º Raphael da Silva (Core Sports)

3º Everton dos Santos Oliveira (Top Fitness)

Categoria 3 (41/50 anos)

1º Roberto Marques dos Santos

2º Sebastião Pereira da Silva (ALA Limeira)

3º Luiz Carlos Gomes da Silva (Mogi Mirim)

Categoria 4 (acima de 51 anos)

1º Antônio Rodrigues Alves (Projeto Viva Melhor)

2º José Batista Filho (Prefeitura de Alumínio)

3º Nilton Angelo Libertucci (Porto Ferreira)

5 km – Feminino

Geral

1º Michelle Aparecida Fernandes (Araras/Irmãos Gonçalves)

2º Fátima Aparecida da Silva Siqueira César (Marcelo Cabrini)

3º Rosineide Marques dos Santos (Prefeitura de Alumínio)

Categoria 1 (16/30 anos)

1º Solange Cardoso de Brito (Crossfit Araras)

2º Joiceane Esteves dos Santos da Cruz (EnergyRun)

3º Milena de Scena de Araújo (Passo a Passo)

Categoria 2 (31/40 anos)

1º Leolan Santos Oliveira (Top Fitness)

2º Adriana de Oliveira Dechechi (Passo a Passo)

3º Edna da Silva Lucena Tank (Top Fitness)

Categoria 3 (41/50 anos)

1º Simone Marinho de Andrade (Projeto Viva Melhor)

2º Renata Furtado Montovani

3º Shisley de Souza Ferreira Arruda

Categoria 4 (acima de 51 anos)

1º Marina Aparecida Luizon (AAA Runners)

2º Marly Inácio de Oliveira (Projeto Viva Melhor)

3º Mara Cristina P. Basso (Top Energy Run)

10 km – Masculino

Geral

1º Ademir Rogério do Nascimento

2º Wagner Crisp (Top Training)

3º Aldo Carlos de Morais (Academia Atitude)

Categoria 1 (16/30 anos)

1º Bruno Ceron dos Santos

2º Paulo Paggiato (Sesi Limeira)

3º Vitor Sanches Fanganiello (Fisio & Sports)

Categoria 2 (31/40 anos)

1º David Rafael Sossai (Fisio & Sports/ITW Chemical/Sayão)

2º Henrique Benedito Ferreira Júnior (Top Fitness)

3º Rodrigo Pinheiro Skruchinski (Assessoria Fabiano Mello)

Categoria 3 (41/50 anos)

1º Cláudio Moraes (Mogi Mirim)

2º Esaúl Cardoso de Andrade Filho

3º Marco Antonio Andrade

Categoria 4 (acima de 51 anos)

1º Júlio Zambelli (Sayão FC)

2º Mario Silvio Montaute

3º José Carlos Calça (AAA Runners)

10 km – Feminino

Geral

1º Elisabete dos Santos

2º Juliana de Almeida Scher Campos (Papa Léguas)

3º Maria Aparecida dos Santos (Sayão FC)

Categoria 1 (16/30 anos)

1º Ana Paula Delmunde Sossai (Sayão FC)

2º Jéssica Lago (ATIVE/AAP)

3º Heloísa Nunes Geremias (Bora Correr)

Categoria 2 (31/40 anos)

1º Maria Aparecida dos Santos (Sayão FC)

2º Rosangela Rossi da Silva (Sayão FC)

3º Dulce de Carvalho Ferreira Reis (Top Fitness)

Categoria 3 (41/50 anos)

1º Maria Inês dos Santos

2º Celia Mian (AAA Runners)

3º Maria José da Silva

Categoria 4 (acima de 50 anos)

1º Magali Aparecida Montanini Serafim (AAA Runners)

2º Sandra Spernega (Fisio & Sports)

3º Zenilda dos Santos Duarte Castello (Corre Menino)