Corrida 24 de Março reúne mais de 600 atletas em Araras

Com a participação de mais de 600 atletas, entre os inscritos oficialmente e os sem inscrições, a tradicional Corrida 24 de Março aconteceu no último domingo (25). Organizado pela Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Atividades Motoras, o evento esportivo integrou as comemorações dos 147 anos de emancipação político-administrativa de Araras.

Assim como em 2017, a prova de rua contou com a participação apenas de atletas ararenses. O primeiro corredor a cruzar a linha de chegada foi Marcelo Martins Xavier, com o tempo de 19’05’’, sagrando-se campeão da categoria geral masculina nos 5 km. O pódio foi completo por José Antonio Meneguin Junior (2º – 19’58’’); Paulo Henrique Camargo (3º – 20’13’’); Odair de Almeida Ferreira (4º – 20’20’’) e Eduardo Ortolan (5º – 20’35’’).

No feminino 5 km, a melhor marca foi obtida por Rafaela Dias Pereira de Moraes, com o tempo de 23’34’’; seguida por Ana Paula Turatti (2º – 24’24’’); Mariana Pires (3º – 24’58’’); Denise Aparecida Dezotti (4º – 25’20’) e Michelle Aparecida Fernandes (5º – 25’34’’).

“Eu fiquei muito feliz com essa conquista, principalmente por ser uma corrida realizada na minha cidade. Treino há mais de quatro anos e nunca tinha ficado em primeiro lugar geral”, comemorou a campeã geral dos 5 km.

Prova dos 9 km

Nos 9 km masculinos, a primeira colocação geral foi de Edemilton Santos de Oliveira (Bida), que percorreu o trajeto em 31’24’’. Na segunda colocação, Denner Thiago de Oliveira – 32’24’’; em terceiro, Eliel Dias Balbino – 32’58’’; em quarto, Genilson de Jesus Santos – 34’29’’; e fechando o pódio, Victor Sanches Fanganiello – 34’35’’.

“É muito importante estar participando de uma prova deste porte em nosso município. Além disso, é uma maneira de incentivar as novas gerações a respeito do esporte. Espero que o atletismo cresça muito mais em Araras”, comentou o melhor dos 9 km, que pretende participar do Mundial de Atletismo no mês de setembro, na cidade de Málaga, na Espanha.

Entre as mulheres, a primeira colocada foi Patrícia Santana Skruchinski (41’12’’). Clarita Alvares Denardi ficou na 2ª posição (41’46’’), Gabriela Móz em 3º (43’20”), Julce de Carvalho Ferreira Reis em 4º (43’26’’) e Patrícia Fernanda da Silva em 5º (45’03).

Além das categorias gerais de 5 km e 9 km, outras seis categorias foram disputadas: Categoria I – Até 20 anos (Masculino e Feminino); Categoria II – De 21 a 30 anos (Masculino e Feminino); Categoria III – De 31 a 40 anos (Masculino e Feminino); Categoria IV – De 41 a 50 anos (Masculino e Feminino); Categoria V – De 51 a 59 anos (Masculino e Feminino) e Categoria VI – Acima de 60 anos (Masculino e Feminino).

“Neste ano fizemos algumas modificações na Corrida 24 de Março, as principais foram às mudanças dos trajetos dos percursos de 5 km e 9 km, o aumento do número de troféus entregues aos atletas que passou a ser de cinco por categoria, antes eram três, entre outras novidades”, explicou o secretário Douglas Marcucci.

Vale lembrar que a marcação do tempo da Corrida 24 de Março é de responsabilidade da empresa Cronoserv Cronometragem Eletrônica. O evento esportivo contou com os patrocínios dos supermercados Jaú Serv e Savegnago. O apoio foi das secretarias municipais de Segurança Pública e Defesa Civil, Ação Cultural e Cidadania, Comunicação Social e Institucional, Serviços Públicos Urbanos e Rurais, Saema, Tiro de Guerra de Araras, Enfermagem da FHO – Uniararas e do Sesi (Serviço Social da Indústria). Mais informações sobre os resultados podem ser obtidas pelo telefone 3544-8347.

Rafaela Dias Pereira de Moraes conquistou pela primeira à categoria geral dos 5 km feminino