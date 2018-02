Correios admitem ‘atrasos pontuais’ em Araras

Moradores de praticamente todas as regiões da cidade estão sofrendo nesse começo de ano com a demora de entrega de correspondências e até mesmo...

Moradores de praticamente todas as regiões da cidade estão sofrendo nesse começo de ano com a demora de entrega de correspondências e até mesmo com atraso na entrega de encomendas via Correios.

Ninguém que contatou a Tribuna quis se identificar, mas todos os moradores que entraram em contato com a reportagem relataram o mesmo entrave: as correspondências até chegam às casas, mas com tamanho atraso que quando se trata de fatura de cartão de crédito a alternativa acaba sendo imprimir uma segunda via, pela internet.

Informalmente Tribuna questionou funcionários no Centro de Distribuição e na agência dos Correios de Araras se a demora era comum, e alguns trabalhadores garantiram que esse tipo de atraso não é exclusividade de Araras. Segundo eles, as chamadas ‘unidades de tratamento’ também estão com atrasos. Tudo isso ocorreria graças ao grande déficit de funcionários da empresa estatal – segundo apontam alguns trabalhadores.

Em alguns casos até mesmo encomendas têm demorado a chegar, e muitas vezes a demora nem ocorre em Araras, necessariamente – pelo menos conforme consta no sistema dos Correios. Em um dos casos verificados pela reportagem, uma entrega que deveria ocorrer numa sexta-feira demorou mais quatro dias porque a mercadoria ficou por quase uma semana “travada” na Unidade de Indaiatuba/SP – isso porque, dependendo do caso, a mercadoria pode passar pelas Unidades de Tratamento de São Paulo/SP, Indaiatuba/SP para finalmente chegarem a Araras. A explicação recebida oficiosamente pela reportagem é que por mais que haja certa demora na unidade de Indaiatuba, o grande ‘funil’ acaba sendo em Araras.

Por meio de nota os Correios admitiram o problema em Araras, mas a estatal garante que atrasos são “pontuais”.

Ainda em nota os Correios esclarecem que “os atrasos em Araras/SP são pontuais e ocorrem devido à sobrecarga de objetos postais acima do dimensionado”. Segundo a empresa, “para que a situação seja regularizada, os Correios já estão realizando ações como redistribuição da carga, mutirões aos finais de semana e serviço extraordinário”.

A empresa ainda disse estar “à disposição da população” pelo Fale com os Correios, no site http://www.correios.com.br/sobre-correios/fale-com-os-correios/ ou pelo 0800 725 0100.

Tribuna também procurou o Sintectcas (Sindicato dos Trabalhadores em Correios e Telégrafos de Campinas e região), mas não havia nenhum diretor no local para se pronunciar.

Ação Civil pública questiona Correios por falta de entregas em Araras

Além da questão das demoras verificadas durante essa semana, outro ponto tem sido questionado em Araras há anos em relação ao trabalho dos Correios: diversos bairros da cidade simplesmente não podem contar com o serviço.

Moradores do Warley Colombini, por exemplo, precisam retirar correspondências no posto dos Correios localizado no Centro de Atendimento ao Munícipe Guerino Bertolini, localizado entre o José Ometto e o Parque Tiradentes.

Além do Warley, moradores de outra dezena de bairros não são atendidos pelos Correios e precisam buscar documentos e encomendas no Centro de Distribuição da empresa – que conta com estrutura tímida perante a alta demanda. Apesar disso, o Centro de Distribuição, atualmente, atende apenas entre segunda e sexta-feira das 13h às 16h a quem precisa retirar encomendas.

Quem reside no Samantha III e Terras de Santa Elisa ou nos bairros Jardim Santa Elisa, Residencial Prefeito Milton Severino (Jardim Aeroporto), Residencial Portal do Sol e Residencial Prefeito Jair Coletta (Jardim das Orquídeas), Jardim Esmeralda, Terras de Carolina, Encosta do Sol, Esplanada, Campos Verdes e Jardins das Araras I e III têm problemas – estimativa é que mais de 5.400 imóveis em bairros e condomínios citados não têm o serviço.

Apesar dos Correios não realizarem a entrega nos bairros, o custo para quem manda encomenda a um morador desses bairros é cobrado como se houvesse a entrega.

O problema foi se agravando a medida que novos bairros foram sendo construídos na cidade. Tribuna chegou a noticiar o problema com exclusividade há mais de dois anos. Naquela época a estimativa era de que só em novas casas financiadas em condomínios populares nesses últimos anos em Araras, somava-se 2.500 famílias sem o serviço. Estima-se que hoje esse número possa ter dobrado.

Por isso há cerca de um ano o vereador Jackson de Jesus (Pros) fez pedido oficial no MPF (Ministério Público Federal) para que a Justiça interceda no caso e obrigue os Correios a realizarem entregas em todos os bairros de Araras. Porém, até agora o caso não foi solucionado.

Sobre esse assunto os Correios informaram que, especificamente a respeito dos bairros Santa Elisa, Jardim Aeroporto e das Orquídeas, “estes já passaram pelos estudos técnicos necessários para implantação da distribuição domiciliária”.

A empresa novamente prometeu que “tão logo recebidos os recursos (humanos e materiais), o serviço poderá ser efetuado nos bairros”, mas confirmou que “até que haja a distribuição, as correspondências ficam à disposição para retirada pelos destinatários no Centro de Distribuição Domiciliária – CDD Araras, Rua Antonio Alfredo Mathiesen, nº357, de segunda a sexta-feira, das 13h às 16h”.

