Corpo de homem é encontrado na Estrada do Loreto

Caso foi registrado como homicídio simples pela Polícia Civil e corpo foi identificado por uma familiar da vítima

O corpo de um homem foi encontrado na manhã desta segunda-feira (6) na Estrada do Loreto, zona rural de Araras. A Polícia Civil informa que ele foi identificado como Anderson Donizete de Souza, de 32 anos, e o caso é investigado como homicídio simples.

Uma denúncia recebida pelo Copom (Centro de Operações da Polícia Militar), que fica em Piracicaba, ajudou a polícia a encontrar o corpo que estava com a barriga para cima e tinha um ferimento do lado direito do rosto.

O local foi preservado até a chegada da Polícia Científica, depois encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal) de Limeira. O corpo estava vestido com bermuda azul, descalço e com camiseta amarela, sendo que possuía uma tatuagem no peito do lado esquerdo com a inscrição “Lúcia” e um diamante.

No boletim de ocorrência consta que apresentava rigidez cadavérica e um rastro de pneu foi encontrado próximo ao local, que possivelmente seria de uma motocicleta. Durante o dia de ontem, o SIG (Setor de Investigações) localizou uma pessoa da família, que reconheceu o corpo sendo possível a identificação.

A Polícia Civil informa ainda que a vítima tinha passagens por furtos, receptação e violência doméstica. Até o fechamento desta edição o velório e sepultamento não foram informados.