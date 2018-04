Copa do Brasil Os 16 clubes classificados para as oitavas de final da Copa do Brasil 2018 conheceram, na sexta-feira, o próximo adversário na...

Os 16 clubes classificados para as oitavas de final da Copa do Brasil 2018 conheceram, na sexta-feira, o próximo adversário na competição. Um sorteio na sede da CBF, no Rio de Janeiro, definiu os confrontos da próxima fase. Confira os confrontos: Chapecoense x Atlético-MG, Cruzeiro x Atlético-PR, Vasco x Bahia, Grêmio x Goiás, Corinthians x Vitória, Palmeiras x América-MG, Flamengo x Ponte Preta e Santos x Luverdense. O sorteio definiu, curiosamente, apenas confrontos entre equipes campeãs e equipes que buscam o título inédito.

Outra eliminação

O São Paulo foi eliminado da Copa do Brasil pelo Atlético Paranaense, derrota por 2 a 1 na Arena da Baixada e empate por 2 a 2 no Morumbi. A nova queda em uma competição de mata-mata é a 18ª eliminação do time desde a conquista da Sul-Americana de 2012, último título do clube. Desde então, o Tricolor foi derrotado seis vezes no Paulistão, cinco na Copa do Brasil, três na Libertadores e três na Sul-Americana, além de uma vez na Recopa Sul-Americana – esta última foi disputada em duas finais, sem fases prévias. Fora da Copa do Brasil e do Paulistão desta temporada, o São Paulo tem pela frente o Brasileirão e a Sul-Americana. Nesta última, o Tricolor decide vaga na segunda fase contra o Rosario Central, dia 9 de maio, no Morumbi. O jogo de ida, na Argentina, terminou 0 a 0.

Neymar em Madrid?

A imprensa madrilena não tem dúvida de que o mercado da bola vai ferver no próximo verão europeu e aposta em um nome pesado, Neymar. Em sua edição de sexta-feira, o diário “Marca” estampa na capa o sentimento de incerteza que o Paris Saint-Germain tem em relação ao futuro do craque brasileiro que, segundo o que divulga o jornal madrileno, pode decidir dar ponto final em sua estada no Parc des Princes e abrir caminho para a investida do Real Madrid. Com o título “O PSG já suspeita de Neymar”, o periódico frisa a suposta dúvida que estaria atormentando a direção do clube parisiense e completa em seguida afirmando que o Real apenas “aguarda os acontecimentos” para agir.

Elas na Copa

A seleção brasileira feminina já tem um lugar garantido na próxima Copa do Mundo. Com uma rodada de antecedência, o time nacional assegurou vaga no Mundial do ano que vem, na França, contando com um empate sem gols entre Colômbia e Chile, na noite da última quinta-feira. Antes, as brasileiras haviam feito sua parte ao superar a Argentina por 3 a 0. A seleção brasileira feminina já tem um lugar garantido na próxima Copa do Mundo. O empate entre colombianas e chilenas garantiu ao Brasil ao menos a segunda colocação no quadrangular final da Copa América. Como o torneio assegura duas vagas diretas para a Copa do Mundo, as brasileiras já podem celebrar a presença no evento de 2019.

Mudança verde

Na última sexta-feira, dois dias antes do jogo contra o Internacional, no Pacaembu, o técnico do Palmeiras, Roger Machado, antecipou a entrada de Edu Dracena na zaga, mas manteve dúvida sobre a saída de Lucas Lima. Além da substituição de Thiago Martins pelo zagueiro de 36 anos, é possível que Moisés ganhe a vaga no meio de campo. O treinador, porém, ensaiou a equipe pela manhã sem a presença da imprensa e sustentou mistério. Certo também é que o técnico não poderá contar com os meias Guerra e Michel Bastos, que se machucaram em uma disputa no meio de semana. O venezuelano se recupera de uma inflamação no quadril, e o último tem uma lesão muscular na coxa esquerda.