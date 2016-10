Copa Araras 1 Está rolando uma informação de que a Prefeitura de Araras não autorizou a Secretaria de Esporte a organizar a Copa Araras...

Copa Araras 1

Está rolando uma informação de que a Prefeitura de Araras não autorizou a Secretaria de Esporte a organizar a Copa Araras de Futebol Amador, normalmente realizada no segundo semestre de cada ano. O motivo? Falta de dinheiro! Já estamos no meio do mês de outubro, e até o momento nada foi divulgado em termos de futebol amador. Uma pena!

Copa Araras 2

Alguns vereadores questionaram na sessão da Câmara desta semana a intenção do governo em não organizar o campeonato. Questionamento válido, pois não se trata de um grande gasto em comparação a muitas outras obras ou serviços executados pela Prefeitura ao longo do ano. Todos sabemos que houve uma grande queda de receita na cidade, em virtude da crise econômica nacional, mas parar com o futebol amador é lamentável. Já não se fez quase nada para o esporte amador nos últimos anos, agora vai encerrar o mandato com mais essa!

Copa Araras 3

A forma de disputa da Copa Araras de Futebol já não vinha agradando os times participantes, pois é um campeonato muito curto de poucos meses. No restante do ano os times ficavam sem atividade, obrigando-os a disputar torneios regionais. O ideal é organizar um campeonato com mais datas ao longo do ano e valorizar os campos da zona urbana. Temos os campos do Capixaba, do São João e do Parque das Árvores que poderiam sediar alguns jogos. E não levar todos para a zona rural, dificultando a presença dos torcedores – é claro que em todos os jogos deve ter seguranças suficientes. Se quiser um futebol amador de mais qualidade, é preciso investir. Não há outra saída. A forma como organizar é outra situação: se fará parceria com alguma liga, se vai terceirizar ou então manterá uma equipe própria na Secretaria para tal fim.

Esporte Amador

E tem mais: a já tradicional Olimpíada Estudantil (jogos escolares) também não saiu do papel neste ano. Muito estranho, pois no ano passado o governo municipal conseguiu realizar a Olimpíada Estudantil de uma forma bastante interessante, numa parceria entre a Secretaria de Esporte e a Secretaria de Educação. E agora não fez de um jeito e nem de outro. Como sempre, em praticamente todos os governos, o esporte é quem “paga o pato”.