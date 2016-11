Copa Araras de Futsal terá finais das duas divisões nesta sexta-feira

As finais da Copa Araras de Futsal 2016 – Dr. Ênio Vitali, promovida pela Secretaria Municipal de Esporte, acontecem nesta sexta-feira (4), no Ginásio...

As finais da Copa Araras de Futsal 2016 – Dr. Ênio Vitali, promovida pela Secretaria Municipal de Esporte, acontecem nesta sexta-feira (4), no Ginásio Municipal de Esporte Nelson Rüegger, a partir das 19h30.

Os confrontos serão entre AE Praça V x Salão do Zé Mário FC (atual campeão), na 1ª Divisão, e AE São João “B” x SME Projeto da Vila, pela 2ª Divisão.

De acordo com o regulamento estabelecido pela Secretaria de Esporte, não haverá vantagem de empate para qualquer equipe. Em caso de empate, as vagas serão decididas nos pênaltis.

Se as partidas terminarem empatadas ao término do tempo regulamentar, os dois times terão direito a três pênaltis cada. Persistindo a igualdade, serão cobranças alternadas até uma equipe obter a vantagem de gols no marcador.

“Serão duas partidas com muita emoção. Na divisão principal, o Zé Mário busca o bicampeonato consecutivo da Copa, o que seria um feito bem significativo para a time da região leste em sua história recente. Porém, o Praça V fez uma ótima campanha até aqui e tem todas as condições de levantar a taça de campeão. Já na 2ª Divisão, o São João “B” e o Projeto da Vila são dois bons times e vão lutar pelo título, com todas as forças. Desejo toda sorte aos quatro finalistas e também, agradeço a todos participantes desta edição do campeonato”, disse o coordenador das competições da Secretaria Municipal de Esporte, Antonio Carlos Oliveira (Toninho Pitbull).

Artilheiros – 1ª Divisão

Lucas Braga – Salão do Zé Mário – 18 gols

José Gilvan (Mineiro) – AE Praça V – 13 gols

Marcelo Lima (Marcelinho) – Falcões FC – 11 gols

Diego Dias – EC São João – 7 gols

Gustavo Felipe – Barcelona Zona Leste – 7 gols

Michel Pádua – Furacão FC – 7 gols

Augusto César – Barcelona Zona Leste – 6 gols

Defesa menos vazada – 1ª Divisão

Barcelona Zona Leste – 9 gols

Falcões FC – 10 gols

AE Praça V – 18 gols

Furacão FC – 19 gols

Salão do Zé Mário FC – 19 gols

EC São João – 21 gols

AE São João – 31 gols

___________

Artilheiros – 2ª Divisão

David Romano – SME Projeto da Vila – 15 gols

Wallace Lima – Clube NG – 11 gols

Samuel Blecher – Confap/Nativio – 10 gols

Cleiton Molina – AE São João “B” – 8 gols

Defesa menos vazada – 2ª Divisão

S.M.E Projeto da Vila – 16 gols sofridos

A.E São João “B” – 17 gols sofridos

Atlético Nações – 19 gols sofridos

Confap/Nativio – 20 gols sofridos