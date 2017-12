Copa Alto da Represa de Hipismo acontece no domingo

À beira da Represa Hermínio Ometto, num dos cenários mais bonitos da cidade, acontece a Copa Alto da Represa de Hipismo, com provas de...

Compartilhe em suas redes sociais!

À beira da Represa Hermínio Ometto, num dos cenários mais bonitos da cidade, acontece a Copa Alto da Represa de Hipismo, com provas de salto e adestramento paraequestre. Além de provas equestres, o evento reúne mestres da gastronomia e muitas atrações.

As porteiras da Hípica Campagna serão abertas a partir das 9h, na Rua João Buzo, 850 – Jardim Nova Olinda. A competição segue até por volta da hora do almoço, quando o espetáculo dos cavaleiros e amazonas darão lugar aos “mestres cuca”. O festival gastronômico se estende até às 16h, com pratos salgados e sobremesas.

O evento é organizado pela Associação Desportiva de Hipismo e Equoterapia (ADHE) e Hípica Campagna. A renda será destinada para a associação, que tem o objetivo de patrocinar o esporte paraequestre e fomentar o hipismo em Araras.

Com entrada e estacionamento gratuitos, o evento é aberto ao público em geral, reunindo a elite dos ginetes ararenses, revelações do ano e iniciantes no tradicional circuito de salto.

A novidade é a realização de uma prova de adestramento paraequestre, única disciplina equestre do programa paraolímpico. Os deficientes, cavaleiros e amazonas, tops da modalidade em São Paulo e no Brasil, estarão nas arenas de Araras.

“É um ambiente de natureza dentro da região urbana de Araras. Um dia para reunir a família, chamar os amigos e vir pra cá”, ressaltou o coordenador do evento, Lucas Campagna.