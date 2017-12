Cooperativa de Reciclagem é regularizada e ganha 25 novos trabalhadores

Coleta seletiva começa em janeiro com 50 trabalhadores; 100 estão inscritos Foi concluído o processo para regularizar o CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica)...

Foi concluído o processo para regularizar o CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica) da Cooperativa Araras Limpa e a coleta começa a ser ampliada a partir de 2 janeiro de 2018. No início serão 50 cooperados, mas o número pode aumentar com o total de pessoas cadastradas, sendo 100 no total.

Com a regularização a gestão Pedrinho Eliseu (PSDB) desatou o principal nó que impede o avanço da coleta seletiva na cidade. Conforme noticiado neste ano pela Tribuna, apenas 1% de todo o lixo doméstico coletado é destinado para a reciclagem e o restante é recolhido e encaminhado para o aterro sanitário particular em Paulínia/SP.

O aumento da coleta do lixo reciclado pode, inclusive, enxugar os custos pagos pela Prefeitura para transportar o lixo doméstico até Paulínia. Existem outros benefícios como a preservação do meio ambiente e a geração de renda.

Trabalham atualmente na Araras Limpa apenas 25 cooperados e o número já foi maior. A redução ocorreu pela falta de investimento do poder público, que gerou a migração para o trabalho informal dos coletores. Com o CNPJ regularizado a Cooperativa poderá fechar parcerias com empresas do setor de reciclagem, tanto que as duas primeiras empresas parceiras foram anunciadas na manhã de ontem (8) em coletiva de imprensa realizada pela Prefeitura.

Assim como é feito desde sua criação na década de 1990, a Cooperativa continuará a ser independente e sem vínculos empregatícios com a Prefeitura. A contabilidade ficará sob responsabilidade do Escritório Contábil Universal e todos os coletores serão terceirizados e terão que contribuir com a Previdência Social.

Pedrinho disse que a Prefeitura vai manter os dois caminhões que destina para a coleta e pode aumentar a frota, conforme aumento da demanda. Por enquanto, a Secretaria Municipal de Serviços Públicos, Urbanos e Rurais não citou metas do quanto pretende aumentar a coleta.

O secretário Carlos Cerri Júnior disse que reuniões são feitas com os cooperados e anúncios encaminhados para condomínios, edifícios e prédios públicos para incentivar a separação do lixo orgânico do reciclado. A pasta pretende criar um cronograma semelhante ao aplicado para a coleta de entulho.

Cooperativa fecha parceria com duas empresas

Uma das empresas que fechou parceria com a Cooperativa é a Tecno Paper de Cordeirópolis. Ela não apenas recebe o material reciclado, como também o transforma em produtos e atende 234 clientes em todo o Brasil.

O proprietário Ivan Atílio Linares e o diretor comercial Amarildo de Lima participaram da coletiva e disseram que a empresa vai comprar uniformes e melhorar a estrutura da Cooperativa, que funciona no aterro sanitário.

O kit que será destinado para os trabalhadores tem EPI (Equipamento de Proteção Individual) com boné árabe com fechamento frontal, óculos de proteção, calça reflexiva com blusa de manga comprida e faixa refletiva e o logo bordado com nome Cooperativa Araras Limpa. Também tem botina de segurança em couro, luvas e uma sacola bag para recolhimento dos materiais.

“A cidade já tinha a Cooperativa, mas era necessário trabalhar de verdade. Isso vai ter sucesso se universalizarmos a recolha na cidade inteira e também para que a receita seja coerente com aqueles que lá trabalharem. Quanto mais material coletado, mais material vendido e mais recursos entrando para as pessoas que estão na Cooperativa. Todos os resíduos agora terão seus destinos corretos. Faremos também parcerias com os condomínios da nossa cidade, o que facilitará o trabalho dos nossos novos cooperados”, salienta Pedrinho.

Para Tribuna a Tecno Paper informou que vai oferecer o melhor preço para a compra dos produtos que são recolhidas pelos cooperados, pois a compra será direta e sem intermediários.

Durante a coletiva o prefeito Pedrinho revelou que a empresa tem interesse em transferir sua unidade para Araras, mas depende da disponibilidade de um terreno. O projeto de lei que pretende desafetar áreas institucionais de distritos industriais, que atualmente estão sem uso, está previsto a ser votada na próxima segunda-feira (11) pela Câmara Municipal.

Além da parceria com a empresa de Cordeirópolis a Serviços Públicos também fechou parceria com a ararense Interação Ambiental Resíduos, empresa que trabalha no setor. De acordo com Cerri ela vai doar sacolas big bag (média 200), que serão colocadas em escolas, postos de saúde e outros prédios públicos. O objetivo é incentivar a separação correta dos materiais e a coleta feita todos os dias.