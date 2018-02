Convênio é formalizado e Estado deve enviar R$ 365 mil para Boulevard para trailers e carrinhos

Nesta tarde desta quinta-feira (15), o prefeito Pedrinho Eliseu e o secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Geração de Emprego e Renda, Edson Luzetti, firmaram...

Nesta tarde desta quinta-feira (15), o prefeito Pedrinho Eliseu e o secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Geração de Emprego e Renda, Edson Luzetti, firmaram o convênio para obras do ‘Boulevard’ do Parque Fábio da Silva Prado (Lago Municipal). Na ocasião, documentos necessários para a formalização do projeto foram entregues.

A reunião aconteceu na Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo e contou com a presença da assistente técnica da Secretaria, Catherine De Mori. Ao todo, serão destinados R$ 365 mil para o desenvolvimento das obras – R$ 300 mil, do convênio estadual e R$ 65 mil, de contrapartida da Prefeitura de Araras. O convênio foi assinado em dezembro de 2017.

“Com esses recursos, o Lago Municipal ganhará um Boulevard para acomodação fixa das lanchonetes atualmente existentes e também, um espaço destinado ao artesanato do município”, comentou o prefeito.

Segundo informações do Comtur (Conselho Municipal de Turismo), pertencente à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, as próximas etapas do projeto são as seguintes: abertura de licitação e a liberação dos recursos financeiros para início das obras.

Vale lembrar que Araras conquistou o “título” de Município de Interesse Turístico (MIT) em outubro de 2017, após longo processo, o que favorece a destinação da verba.

