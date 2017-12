Controle de ponto digital da Prefeitura chega aos servidores da saúde

Os gestores das unidades de saúde receberam um treinamento para conhecer o ponto digital para o controle de horário dos servidores públicos, que já...

Os gestores das unidades de saúde receberam um treinamento para conhecer o ponto digital para o controle de horário dos servidores públicos, que já vem sendo usado há 50 dias, nos departamentos da secretaria de Administração. A previsão é que em até 90 dias, o sistema esteja em funcionamento em todos os setores da Prefeitura.

A nova ferramenta está sendo implementada pelos departamentos de Tecnologia e Recursos Humanos em parceria com a Insightinfo, empresa desenvolvedora do novo sistema. Com isso, o controle será maior e o programa oferece alguns recursos como controle de faltas abonadas e escala de médicos e enfermeiros.

A Prefeitura informa que os profissionais da saúde que ainda não cadastraram a biometria, devem procurar pelo departamento de RH, pessoalmente ou pelo telefone: 3547-3141.