Contribuição da oposição Apesar da notícia nada bem vinda aos usuários do transporte coletivo sobre o reajuste da passagem de ônibus já na terça-feira...

Compartilhe em suas redes sociais!

Contribuição da oposição

Apesar da notícia nada bem vinda aos usuários do transporte coletivo sobre o reajuste da passagem de ônibus já na terça-feira (2), que vai passar de R$ 3,10 para R$ 3,20 visando corrigir a inflação do período, os estudantes da cidade serão incentivados a utilizar os ônibus em Araras. Isso porque os estudantes ararenses, que pagam hoje R$ 2,24 por trajeto, em 2018, vão pagar apenas R$ 1,60 por trajeto. Essa será também uma forma de “compensação” pela alta de 1 centavo a mais que a inflação, e foi adotada com o aval do presidente do TCA, Élcio Rodrigues, e do prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB). Curiosamente a sugestão adotada pelo governo veio da oposição: João Vitor Teixeira, nome ligado ao ex-prefeito Nelson Brambilla (PSB), foi quem deu a contribuição e sugeriu diretamente ao presidente do TCA o incentivo a quem estuda. Deixando as rivalidades políticas de lado, o presidente da autarquia concordou com a ideia e decidiu implantá-la já na terça-feira (2).

Desafio do prefeito

O prefeito Pedrinho Eliseu tem como desafio para 2018 articular melhor a relação com a Câmara. Na “rádio corredor”, tanto a situação quanto a oposição têm reclamado que o Executivo envia projetos de última hora sem discussão prévia com os vereadores. Já houve situação “constrangedora”, de até mesmo o líder do prefeito na Câmara, José Roberto Apolari (PTB), não conhecer o inteiro teor de algum projeto, segundo indicam alguns. Há quem indique que Pedrinho estaria descontente com parte de sua base, já que Anete Casagrande (PSDB), José Roberto Apolari (PTB) e Eduardo Dias – Du (PHS) não sustentaram os últimos projetos do governo na Tribuna da Casa, além de terem votado alguns temas com a oposição, como foi o caso da inserção de novos imóveis na cobrança do IPTU. Pedrinho estaria preocupado por contar 100% hoje somente como próprio pai, Pedro Eliseu Sobrinho (DEM), e com o vereador Carlos Jacovetti (Rede), ambos fiéis em praticamente todas as votações até aqui.

Mudando o líder?

O líder do governo, José Roberto Apolari (PTB), teve algumas dificuldades em seu primeiro ano de vereança e foi protagonista de alguns entraves fortes – um dos que marcaram a Câmara este ano foi entre ele e Jackson de Jesus (Pros). Há quem indique que o prefeito Pedrinho Eliseu deva mudar o líder na Câmara. Apolari, na esmagadora maioria das vezes, mostrou lealdade ao prefeito, mas nomes do governo acham que o vereador tem “deixado a desejar” ao não defender os projetos do Executivo com a mesma veemência de Pedro Eliseu Sobrinho (DEM). Carlos Jacovetti (Rede) estaria cotado para assumir a função de líder de governo em 2018 e melhorar a defesa do governo na Tribuna da Casa, mas a ideia encontra resistência dentro do próprio governo, que teme perder apoio de Apolari.

Cortando a grama

Ao menos desde agosto, até mesmo integrantes do governo Pedrinho Eliseu (PSDB) vêm alertando para a necessidade de uma desaceleração nos serviços da empresa Forty em Araras. Isso porque, no atual governo, intensificou-se os cortes de grama e manutenção de praças, parques e jardins, mas o que se viu foi também a atuação da empresa no corte de grama e mato em espaços destinados a calçadas, o que antes não se fazia. Com o ritmo intenso, o custo com a limpeza urbana cresceu e a Prefeitura gastou bastante no setor (perto de R$ 1 milhão por mês). Porém, em dezembro o caixa municipal sentiu o baque da crise e a ordem foi para reduzir os trabalhos. Até mesmo quem está dentro do governo insistiu no bom e velho “eu avisei”…

Fogos

Nos últimos dias novamente a cidade registrou frequente soltura de fogos de artifício, muitos deles com fortes “estampidos”, mesmo havendo lei municipal que, ao menos em tese, proíbe o uso desses fogos. Desde abril deste ano está valendo lei municipal que proíbe uso de fogos de artifícios em eventos realizados dentro do município de Araras. Apesar do foco da lei ser eventos municipais – ou autorizados pelo município –, a norma também proíbe utilização de fogos de artifício em eventos públicos ou particulares que não dependam de autorização da Prefeitura. Porém em uma festa particular, realizada próxima do Jardim Universitário, os moradores reclamaram da soltura feita em plena madrugada – depois das 2h. Houve postagens reclamando do som alto, que perdurou até quase o amanhecer, mas muitos se irritaram ainda mais com os fogos intensos – e novamente a lei, por obviedade, foi completamente ignorada. A norma, que vale há mais de 8 meses, novamente não aparenta ter aplicabilidade.

Ano difícil

O balanço “político” de 2017 foi de um ano até vitorioso para o Poder Executivo, mas ainda assim muito complicado. O prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB), de fato, enfrentou uma grande dificuldade em 2017 para conseguir aglutinar um grupo coeso e sustentar sua base no Poder Legislativo, mas começou de modo habilidoso ao conseguir eleger, em disputa acirrada, seu pai para a Presidência da Câmara. Com Pedro Eliseu Sobrinho (DEM) comandando a Casa, ficou mais fácil ao prefeito pautar projetos de seu interesse no Legislativo. Graças a essa atitude, é fato que foram pouquíssimas derrotas do Executivo realmente relevantes para a administração municipal – mais intensas no final de 2017, quando ficou mais clara a volatilidade da base governista.

Dificuldades pós-eleição

As dificuldades para o governo Pedrinho Eliseu constituir uma base sólida na Câmara, na verdade, começaram ainda no ano passado, devido ao marasmo da Justiça Eleitoral que só confirmou a diplomação do prefeito restando poucos dias para a virada de ano. Até por isso é inegável que houve competência política de Pedrinho, que rapidamente conseguiu tomar as rédeas da situação, mesmo sem uma transição dentro da Prefeitura. Ainda assim, nos primeiros meses de 2017 o prefeito conseguiu aprovar tudo que encaminhou para a Câmara e não visualizou qualquer oposição. Nos meados de 2017, entretanto, alguns vereadores se afastaram do Executivo e houve nítida oposição na Câmara, que conseguiu derrotar o Executivo em situações que incomodaram o governo, derrubando até mesmo vetos do prefeito na Casa.

Ano eleitoral

A tendência para 2018 é uma Câmara ainda mais pluralista e até mesmo oposicionista ao governo Pedrinho Eliseu (PSDB), já que as eleições para deputado estadual, federal, senador, Presidente da República e governador devem agitar os bastidores da política. A tendência é que vereadores apoiem grupos distintos e candidaturas de deputados estaduais e federais na região, atuando como “cabos eleitorais” em seus grupos políticos, o que pode acirrar o clima na política local e gerar cobranças mais incisivas sobre a própria Prefeitura de Araras.

TORPEDO

“Se nós não fizermos agora (a reforma da Previdência), não haverá um candidato a governador, não haverá um a candidato presidente, não haverá um candidato a deputado federal, a senador que não tenha que tocar no assunto, porque será cobrado a respeito da reforma da Previdência. E sobre ser cobrado, ainda quando tiver que fazê-la, terá que fazer uma reforma muito mais radical”.

Do presidente Michel Temer (PMDB) sobre o entendimento da necessidade de uma urgente reforma da Previdência