Contratação

A Secretaria Municipal de Esporte nunca teve um organograma oficial de seus funcionários. Entra prefeito, sai prefeito, contrata-se comissionados. E quando termina um mandato, sai todo mundo… O atual governo municipal prometeu desde o seu primeiro mandato estruturar a Secretaria, abrir concurso público e contratar. Passaram sete anos, e somente agora estamos chegando no final do ciclo. O concurso foi realizado neste ano e a Prefeitura começou a convocar os vencedores para os respectivos cargos na área esportiva. O único porém é que o governo acabou…

Na reta final, cada clube passou a trabalhar com suas pretensões reais dentro do Brasileirão. Na ponta, Palmeiras e Santos disputam o título, enquanto Flamengo e Atlético sonham, mas estão de olho na vaga direta para a Libertadores. Dali para baixo, os demais clubes lutam desesperadamente por uma vaga na Liberta, ainda mais neste ano, que aumentou para G6 – três vagas diretas e outras três para a pré-competição. Botafogo (55) e Atlético/PR (51) estão hoje no G6, mas atrás deles aparecem Corinthians (50), Grêmio (49) e Fluminense (48) com boas chances.

Se G6 já se tornou atrativo para os clubes brasileiros em busca de uma vaga para a Libertadores, imaginem então se virar G7. Essa possibilidade existe e é real, pois se o Atlético/MG for o campeão da Copa do Brasil – fará a final contra o Grêmio – ele ficará com uma vaga direta pelo título nesta competição; e como ele está hoje em 4º lugar no Brasileirão, abriria uma vaga a mais para os demais clubes.

Sou totalmente favorável a abertura de mais vagas para a Libertadores para os clubes brasileiros. Se torna um atrativo ao campeonato e uma possibilidade grande de classificação para um número maior de clubes. A Confederação Sul Americana aumentou duas vagas para o Brasil, e a CBF repassou para o Brasileirão (passou de G4 para G6). O único inconveniente foi essa mudança ter ocorrido no meio do campeonato.