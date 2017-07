Contas municipais estão ‘sob controle’, diz Pedrinho

Mesmo com iminente crise financeira por todo o país, as contas da Prefeitura de Araras estão “sob controle”. A situação, de fato, não é...

Mesmo com iminente crise financeira por todo o país, as contas da Prefeitura de Araras estão “sob controle”. A situação, de fato, não é confortável, mas também não é desesperadora. Quem garante isso é o próprio prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB), que tem sido firme na decisão sobre as prioridades para se gastar, entendendo que a verba é escassa.

A arrecadação de fato aumentou um pouco no último ano. Mas os gastos públicos, inclusive os rotineiros, aumentaram ainda mais. O Orçamento de 2017 é bastante próximo ao esperado – se de fato a expectativa é que haja mais dinheiro arrecadado do que o esperado antes, já se sabe que esse crescimento ainda será pequeno.

O próprio prefeito admite que com isso a prioridade é manter em funcionamento o que já existe. Ao menos no primeiro ano do governo Pedrinho Eliseu as obras mais visíveis devem ser as de recapeamento. Ainda assim a prioridade dada pelo prefeito é nas vias mais importantes da cidade e nas que estão mais deterioradas. Segundo Pedrinho, nas ruas onde é possível haver o chamado “tapa-buracos”, o serviço vem sendo feito. Onde é necessária uma intervenção mais profunda, uma empresa contratada faz o recorte do asfalto e refaz toda a estrutura – incluindo a base para o pavimento.

Para outras áreas o prefeito admite uma rigorosa avaliação. Isso começa em todos os processos de compra da Prefeitura, incluindo gastos até considerados pequenos dentro das secretarias municipais. Tais gastos têm passado pelo crivo do próprio prefeito, que admite: esse processo tem feito ele mesmo trabalhar por prolongadas horas diariamente.

Além de analisar caso a caso, o prefeito aprova as requisições que enxerga como prioritárias – como compra de remédios, por exemplo – e nos demais casos repassa a decisão ao responsável pelo ‘caixa’ da Prefeitura, o secretário da Fazenda José Luiz Corte. Enquanto as autorizações de fornecimento consideradas necessárias de imediato são autorizadas por Pedrinho, as demais passam pelo crivo de Corte.

Conforme o prefeito, a atual administração, hoje, trabalha para recuperar o que já existe em estrutura e funcionamento da máquina pública. “Recuperar e manter a estrutura”, chega a citar o prefeito sobre o objetivo de seu governo nesse primeiro ano.

Pedrinho também decidiu intensificar os chamados “registros de preço”. O entendimento do Poder Executivo é que com isso a Prefeitura tem em mãos possibilidade de comprar produtos e insumos necessários ao funcionamento da máquina de acordo com a demanda imediata – o registro de preço serve como levantamento inicial; quando há necessidade de compra, a licitação já está concluída e basta que a Prefeitura conclua a operação.

Com a economia propiciada pelo investimento apenas no que é necessário o prefeito espera que exista verba para investimentos no que considera prioritário – como por exemplo a instalação de câmeras de vigilância pela cidade (que propiciaria mais segurança a um menor custo em longo prazo).

Para seus próximos anos o trabalho da administração municipal, segundo ele, é justamente em conseguir aumento de receitas do município. Uma das frentes de trabalho do prefeito é a atração de mais indústrias para aumentar a arrecadação e propiciar mais postos de trabalho.

Outra frente é dedicação a verbas federais – conforme o prefeito, a administração municipal já está trabalhando para conseguir financiamento junto ao governo federal para verbas na estrutura da cidade, a taxas e valores atraentes.

Aumento de gastos em alguns setores

O prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) admite que em algumas áreas o gasto público até subiu significativamente, mas reforça que a medida foi necessária. “Temos racionalizado as ações” pontua Pedrinho. Um dos exemplos de mais gastos com entendimento de maior efetividade é em relação às rondas da GM (Guarda Municipal). Segundo o prefeito, a GM tem trafegado mais pelas ruas, e o consumo de combustível até aumentou. A explicação oficial é que o policiamento ostensivo foi intensificado. E mais, foi aplicado aos pontos considerados mais críticos. Segundo o Executivo, hoje a Guarda Municipal tem atuado onde o mapeamento da própria instituição demonstra que há mais problemas.

Noutro setor, o de limpeza pública, o prefeito explica que a aplicação de verbas públicas cresceu. Para ele a estratégia de recuperação da estrutura pública e manutenção passa também pelo cuidado com as praças, parques e jardins, além da limpeza urbana. Pedrinho explica que hoje a limpeza ganhou prioridade também nos bairros – antes a região central recebia mais atenção. Por isso o setor tem recebido atenção especial da administração. Espera-se que agora, com período mais frio e pouco chuvoso, os gastos diminuam – já que o gramado das áreas públicas cresce num ritmo mais lento, demandando menos serviços em um mesmo período de tempo.