Contagem regressiva

O técnico Cuca não escondeu a emoção e a ansiedade após a vitória do Palmeiras por 1 a 0 sobre o Internacional, na arena do Verdão. Ainda no gramado, o treinador destacou a atuação da equipe para voltar a abrir seis pontos na liderança do Campeonato Brasileiro, restando apenas quatro rodadas para o fim. Assim que o árbitro Péricles Bassols apitou o fim da partida, os jogadores do Palmeiras fizeram uma roda no gramado para agradecer pela vitória. O atacante Dudu era um dos mais emocionados e chegou a chorar.

Ainda dá

O Santos está a seis pontos do líder Palmeiras, mas ainda acredita na possibilidade da conquista do título brasileiro. Após a vitória de virada sobre a Ponte Preta fora de casa, o elenco santista sabe que será difícil, mas mesmo assim estão confiantes numa virada na reta final da competição.

Alívio

A goleada do São Paulo sobre o Corinthians teve dois sabores distintos. O primeiro foi o fato de se reabilitar diante de um grande rival; a segunda o fato de a vitória ter afastado de vez o risco de rebaixamento. Já o clube da baixada não fez grandes investimentos neste ano e mesmo assim conseguiu resultados expressivos, tanto que ainda luta pelo título.

Pensando em 2017

Praticamente livre do risco de rebaixamento no Brasileirão, o São Paulo pensa cada vez mais em 2017. Principal responsável pelo departamento de futebol, o diretor-executivo Marco Aurélio Cunha viaja nesta segunda-feira aos Estados Unidos, onde vai checar as instalações do clube para o Torneio da Flórida, competição de pré-temporada em janeiro. Paralelamente a isso, Cunha continua o planejamento de elenco para o próximo ano. De olho em reforços protagonistas, ele vê o rival Palmeiras como exceção no mercado por conta do presidente Paulo Nobre.

Vergonha 1

O Corinthians perdeu de 4 a 0 para o São Paulo na noite deste sábado, no Morumbi, e o técnico alvinegro entende que o jogo poderia ser outro, se o árbitro Cláudio Francisco Lima e Silva (SE) não tivesse marcado pênalti num lance entre Fagner e Kelvin, logo no início. Foi a partir dali, com gol de Cueva, que o Tricolor abriu caminho para a vitória, válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Questionado sobre sua parcela de culpa no resultado, Oswaldo admitiu que a atuação foi ruim, mas citou a arbitragem.

Vergonha 2

A temporada 2017 da Formula 1 pode ficar sem brasileiros no grid. A escuderia Force India anunciou seus dois pilotos e Felipe Nars, um dos concorrentes a vaga, não está entre eles. Com a aposentadoria de Felipe Massa, o Brasil pode amargar ficar de fora.

Uma nova história

A primeira leva de jogadores da seleção brasileira chegou neste domingo a Belo Horizonte, palco do clássico da próxima quinta-feira, contra a Argentina, no Mineirão. Paulinho é um dos que estiveram na última vez em que o Brasil atuou no Mineirão, a derrota vexatória por 7 a 1 para a Alemanha, na semifinal da Copa do Mundo de 2014. O jogador, que entrou no segundo tempo naquela ocasião, e será titular agora, quer escrever uma nova história.