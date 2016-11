Conta fica para os municípios

Editorial 5 de novembro de 2016 Tribuna do Povo

Fórum Brasileiro da Segurança Pública, divulgado na última quinta-feira (3), mostra quão retalhado está o investimento em segurança pública em todo o Brasil. De...

Fórum Brasileiro da Segurança Pública, divulgado na última quinta-feira (3), mostra quão retalhado está o investimento em segurança pública em todo o Brasil. De competência dos Estados e da União, conforme consta na Constituição de 1988, atualmente os municípios salvam as polícias Civil e Militar.

O documento elaborado pelo Instituto DataFolha tem como base de dados os anos de 2014 e 2015, e no período, o próprio governo federal – sob comando de Dilma Roussef (PT) – reduziu os investimentos em todos os estados para 9,6%.

Sem a verba federal, restou aos estados aumentar a participação, e no caso de São Paulo, o governo estadual investiu R$ 11,2 milhões no período. Mesmo assim, o montante é insignificante e o resultado pode ser confirmado no debatido assunto que afeta todos os cidadãos: a falta de segurança.

Entre 2014 e 2015, os municípios se viram obrigados a investir cada vez mais na segurança pública das cidades, e Araras não foge da regra, pois é sabido que o efetivo da Guarda Municipal – de responsabilidade da Prefeitura – é maior que o da Polícia Militar e muito maior que o da Polícia Civil – ambas de responsabilidade do governo de Geraldo Alckmin (PSDB).

O mesmo relatório aponta que a participação dos municípios se tornou praticamente uma norma em quase todo o País e, no caso de Araras, é possível verificar a situação delicada na Delegacia do Município e na DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) que só conseguem prestar atendimento com ajuda da Prefeitura, que fornece servidores públicos ao Estado.

Apesar do empréstimo de funcionários, a defasagem ainda é alta e já foi denunciada por vereadores na Câmara Municipal e também pelo Ministério Público. E para o cidadão, já não resta mais o que esconder, pois a situação é de amplo conhecimento de todos. Na última audiência pública da PM, por exemplo, foi quase unânime entre os presentes a reclamação da deficiência do efetivo da PM.

Muitos, inclusive, notaram redução das patrulhas e das rondas escolares – tão essenciais para a segurança dos nossos estudantes. O protagonismo dos municípios pode até ser benéfico, pois cada cidade conhece como ninguém a sua própria realidade, mas não resolve em nada se esta intervenção se resumir somente ao poder de polícia que foi dado para as guardas municipais. E a investigação? E o policiamento preventivo? E as ações integradas com outros municípios?

Tal medida apenas permite mascarar a situação da segurança nas cidades, que no caso de Araras, carece de medidas menos conservadoras e mais eficientes como investimentos em câmeras de segurança, por exemplo.