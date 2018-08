Conta de luz vai subir 25% em Araras já na próxima semana

O ararense vai arcar já na semana que vem com um significativo reajuste na conta de luz. Isso porque a Aneel concordou com pedido da Elektro e aumentou substancialmente as contas em toda área de atendimento da concessionária – que incluem Araras. O reajuste anual da Elektro ocorre em agosto.

O reajuste tarifário médio ficou em 24,42% e foi definido há dois dias, na terça-feira (21), pela Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica). Na mesma data a agência do governo aprovou outros dois reajustes para concessionárias do Brasil, mas o reajuste à Elektro é o maior de todos. Há alguns meses também consumidores de outras regiões, como os da capital paulista, sofreram pesados reajustes, mas no caso dos paulistanos a conta foi majorada em cerca de 20% – enquanto o consumidor de Araras e região sofrerá reajuste de cerca de 25%, ou seja, um aumento de um quarto sobre o valor que já é pago.

“Na prática, os custos com a compra e a transmissão de energia, somados aos tributos e encargos do setor elétrico, respondem por quase a totalidade do índice. A parte que cabe à Elektro representa apenas 1,48% da variação”, alega a concessionária.

Os novos valores passam a vigorar a partir da próxima segunda-feira (27) em Araras e em todos os demais 227 municípios atendidos pela distribuidora. Para os clientes atendidos em baixa tensão, que incluem os consumidores residenciais, o reajuste médio será de 23,20%. Já para os grandes consumidores, como indústrias e comércios de maior porte, atendidos na alta tensão, o aumento será de 26,75%.