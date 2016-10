Consumo do etanol tem aumento e gasolina tem queda

Consumo do etanol em Araras quase dobrou em dois anos em Araras, segundo dados da Secretaria de Energia e Mineração do Estado de São...

Consumo do etanol em Araras quase dobrou em dois anos em Araras, segundo dados da Secretaria de Energia e Mineração do Estado de São Paulo. No mesmo período, o consumo da gasolina caiu e fatores como crise econômica e oscilação dos preços podem explicar a escolha do consumidor.

De acordo com a Energia e Mineração, os municípios que compõem a região de Campinas – Araras está inserida – foram responsáveis pelo consumo de 20,2% da energia utilizada em todo o Estado, que inclui etanol e a gasolina, e perde somente para a Grande São Paulo.

A variação do preço entre os dois combustíveis pode explicar, em partes, a opção do consumidor ararense registrada entre os anos de 2013 e 2015. Os dados divulgados pela Energia e Mineração têm como base o levantamento de preços feito pela ANP (Agência Nacional do Petróleo).

Em 2013, por exemplo, a média de preço do litro do etanol era de R$ 1,64 em 2013 e o da gasolina R$ 2,76. No período de dois anos a variação dos preços aconteceu de forma significativa, sendo a gasolina com aumento maior. Em 2015, preço médio do litro do etanol ficou em R$ 1,86 e R$ 3,04 para a gasolina.

A oscilação entre os dois valores pode ter influenciado o aumento de 95,5% do consumo do etanol no período. Em 2013 o ararense consumiu 15.423 milhões de litros do combustível e o valor subiu para 24.452 (milhões de litros) em 2014 e bateu 30.217 (milhões de litros) em 2015 – alta média de 95%.

No mesmo período, o consumo da gasolina caiu de 29.487 – milhões de litros consumidos em 2013 – caiu para 27.030 em 2014 e teve nova queda em 2015, 25.421 – queda de 13% no consumo de 2013 a 2015.

Segundo dados divulgados pelo IEA (Instituto de Economia Agrícola) da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, no período citado pela reportagem, as usinas registram aumento do consumo do etanol – aumento da demanda.

São Paulo teve um incremento no consumo de 24,8% em 2015 em relação a 2014. O volume de etanol de 9.456 milhões de litros consumidos em 2015 no Estado representou 52,9% do consumido no Brasil.

Consumo de energia aumenta no Estado

Os dados referentes ao consumo do etanol e da gasolina estão inseridos na tabela que inclui outras fontes de energia. De acordo com a Energia e Mineração, na região Campinas lidera o consumo de energia (13,9%), seguido por Paulínia com 8,2% e Piracicaba com 6,4% do total. Os insumos mais utilizados foram os derivados de petróleo, seguido por energia elétrica, etanol e gás natural.

A região também foi a segunda em consumo de energia elétrica, com um total de 26,2 terawatts (TW), sendo 13,3 TW para a indústria, 5,9 TW para as residências e 4,3 TW para o setor comercial. Outro destaque foi o consumo de gás natural, totalizando no período 1,8 bilhão de metros cúbicos.

Os combustíveis automotivos mais consumidos na região em 2015 foram o óleo diesel com 2,5 bilhões de litros, etanol com 1,9 bilhão de litros e gasolina com 1,7 bilhão.

“A região de Campinas apresentou um crescimento de 2% no consumo de energéticos. Isso se deve ao aumento de 30% no uso de óleo diesel em Paulínia e a 37% na utilização de etanol em toda a região administrativa”, comenta o secretário de Energia e Mineração do Estado de São Paulo, João Carlos Meirelles.

Consumo de combustíveis (em milhões de litros)

Ano 2013

Gasolina 29.487

Etanol 15.423

Ano 2014

Gasolina 27.030

Etanol 24.452

Ano 2015

Gasolina 25.421

Etanol 30.217

Fonte: Secretaria de Energia e Mineração do Estado de São Paulo