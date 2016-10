Consumo de água aumenta dois anos após crise hídrica

Consumo de água aumentou em Araras em 2016, dois anos depois do início do racionamento vigente entre outubro de 2014 e setembro de 2015....

Consumo de água aumentou em Araras em 2016, dois anos depois do início do racionamento vigente entre outubro de 2014 e setembro de 2015. Para reverter a alta, o Saema (Serviço de Água, Esgoto e Meio Ambiente) prepara campanha educativa para incentivar economia e deve ser lançada até o fim do ano.

As três represas que são responsáveis pelo abastecimento operam com 100% da capacidade, sendo a Hermínio Ometto (Sobradinho), João Ometto Sobrinho (Água Boa) e Antonio Meneghetti (Tambury) e, com isso, a captação das águas do Rio Mogi Guaçu foi reduzida.

No auge da crise, o Saema realizou obras na captação das águas do Rio Mogi Guaçu e instalou uma nova bomba. A medida “salvou” o abastecimento na cidade e perdurou durante todo o ano de 2015. Com o retorno das chuvas e aumento do nível dos três reservatórios, a captação voltou a ser realizada com mais freqüência nas represas.

Segundo o presidente do Saema, Felipe Beloto, a captação das águas do Mogi não foi paralisada totalmente, mas reduzida. A medida permite que a autarquia economize dinheiro, pois a captação obriga gastos com energia elétrica – valor não foi informado para Tribuna.

“A medida aplicada em 2015 foi emergencial, pois as represas estavam abaixo da capacidade e uma até secou (Água Boa). Portanto, com a alta do nível de todas, não existe a necessidade manter captação maior do Rio Mogi e por isso decidimos desligar uma das bombas e manter captação maior nas represas”, explica Beloto.

Questionado se a cidade pode sofrer novamente uma nova crise, Beloto pondera que da gravidade da anterior, possivelmente, não, mas afirma que a população precisa seguir com o consumo. “Não basta apenas o Saema investir em obras e a população precisa seguir com a economia”, disse.

Durante toda a crise, medidas emergenciais para reter o desperdício foram aplicadas a partir de janeiro de 2015 e continuam até hoje, conforme disse Beloto. “O desperdício foi reduzido de 40% para 28%”, informa.

Já sobre o consumo, pede que a população mantenha o equilíbrio dos gastos, pois o consumo atual é de 47 milhões de litros por dia e bate picos de 49 milhões de litros por dia. Antes da crise, o consumo diário era de 60 milhões de litros. “Não podemos voltar ao patamar anterior da crise e existe a necessidade para alerta do consumo. Estamos preparando uma campanha educativa e que pode ser lançada até o fim do ano. Há prognósticos meteorológicos sobre possível redução das chuvas em 2017, então é preciso conscientizar toda a cidade”, finaliza.

Consumo de água em Araras

Até 2014 (antes da crise): 60 milhões de litros por dia

Durante a crise: 30 milhões de litros por dia

Hoje: 47 milhões de litros por dia

Fonte: Saema