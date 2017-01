Consumidores reclamam dos valores das contas do Saema

Contas de água com vencimento em janeiro, mas com valores mais altos que os aplicados comumente, geraram reclamação de alguns consumidores do Saema (Serviço...

Contas de água com vencimento em janeiro, mas com valores mais altos que os aplicados comumente, geraram reclamação de alguns consumidores do Saema (Serviço Municipal de Água, Esgoto e Meio Ambiente do Município de Araras). A autarquia reconhece a situação e explica que a divergência de valores acontece após a transição do sistema de gestão.

As primeiras reclamações surgiram ainda no início da semana e muitos expuseram o problema na rede social Facebook. Em alguns casos, a conta passou de R$ 55 para R$ 155. De imediato, o Saema emitiu comunicado e esclareceu o motivo da divergência, além de ter orientado os afetados.

Na tarde de ontem (11), a assessoria de comunicação o Saema emitiu nota para esclarecer o fato e orientar os consumidores prejudicados. Nela, a autarquia explica que as divergências ocorreram após a transição do sistema que era aplicado pela gestão anterior.

O novo programa foi implantado no final de 2016 pela empresa vencedora da licitação, Strategos Engenharia Informática e Consultoria Ltda, que no mês passado iniciou a atualização do sistema online. Ainda segundo nota, o problema foi considerado “pontual” e de 25 mil contas emitidas, apenas cerca de 140 apontaram alteração na fatura.

“Orientamos que o consumidor, antes de pagar a conta, leve a mesma até um de nossos atendentes para verificar quais procedimentos deverão ser tomados”, explica nota da autarquia.

O Saema esclarece também que “nenhum munícipe será lesado e que o atendimento ao público é prioridade; cada caso será analisado com todo cuidado necessário para encontrarmos a melhor solução”. As contas recebidas com valores duvidosos devem ser apresentadas no atendimento ao público na Rua José Bonifácio, 645, Centro.

Atendimento ao Público

Rua José Bonifácio, 645, Centro

Telefones: 3554 3858, 3544 7043 e 3544 9770

Horário de atendimento: de segunda à sexta-feira, das 9 às 16 horas