Consumidores lotam loja do Savegnago no dia da inauguração – Veja vídeo

A rede Savegnago Supermercados inaugurou na manhã desta quarta-feira (13) sua loja em Araras, a 41ª da rede em 41 anos de atuação nesse ramo. Com um investimento de R$ 15 milhões, a loja foi construída em poucos meses e já abriu ao público. Aliás, os consumidores ararenses lotaram o mercado nesse primeiro dia de atendimento.

A solenidade de inauguração contou com toda a família Savegnago, natural de Sertãozinho/SP, incluindo o presidente executivo do grupo, Chalim Savegnago. Grande número de autoridades de Araras esteve presente. Houve discursos do próprio Chalim, do prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) e uma bênção do padre Carlos Alberto da Rocha. A primeira-dama Gabi Eliseu, presidente do Fuss (Fundo Social de Solidariedade), recebeu 150 cestas básicas para serem distribuídas aos mais necessitados neste Natal. Após o descerramento da fita de inauguração, o público pode conhecer o interior da loja.

Também esteve presente na solenidade o ex-jogador de futebol Edmilson, revelado pelo São Paulo e com atuações marcantes também pelo Barcelona e Seleção Brasileira. Ele se disse amigo da família Savegnago e compareceu para prestigiar mais uma inauguração da rede de supermercados. Ele está morando há um ano em Barcelona para fazer cursos na área de gerenciamento de futebol e aproveitou o mês de folga para passar as festas de fim de ano no Brasil.

Mais empregos em Araras

O supermercado inaugurado gerou 230 empregos diretos na cidade. Tem 8 mil mil m² de área construída, dos quais 2.080 m² são de área de venda. O estacionamento conta com 198 vagas, a maioria coberta. São 22 pontos de checkout’s e mais quatro self-checkout – sistema em que o consumidor pode realizar sozinho o procedimento de registro e pagamento dos produtos.

Além da loja, a rede de supermercados está concluindo a construção de um Centro de Distribuição, num galpão na Avenida Júlio Victorello, no Distrito Industrial V, paralelo à Via Anhanguera. Deve começar a funcionar já em janeiro de 2018, atendendo inicialmente o abastecimento de 11 lojas da rede da região. E tem previsão de ampliar esse Centro de Distribuição para atender 22 lojas.

Em 2018, a rede Savegnago programou a inauguração de três lojas em Campinas e a terceira unidade na cidade de Araraquara.