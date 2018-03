Consumidor pode fazer registro no Procon via online, pelo site da Prefeitura

Além da tradicional visita ao Procon, o consumidor ararense tem fácil acesso a um canal de reclamação quando considerar que está sendo prejudicado, já...

Além da tradicional visita ao Procon, o consumidor ararense tem fácil acesso a um canal de reclamação quando considerar que está sendo prejudicado, já que o Procon Araras, órgão ligado à Prefeitura de Araras e à Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania do Estado, oferece possibilidade de registro de reclamação via internet. O Procon de Araras oferta serviços variados de consulta, orientação, notificação, conciliação e até encaminhamento ao Judiciário. Sob o comando do diretor Alex Buragas, o Procon Araras trabalha com uma equipe de cinco pessoas.

Durante o ano de 2017, o Procon Araras registrou 10.632 atendimentos. Desse total, as principais solicitações dos consumidores foram de consultas simples de problemas com prestadores de serviços ou compra de produtos; emissão de CIPs (Carta de Informações Preliminares); Audiências de Conciliação e até desbloqueio de senhas da Nota Fiscal Paulista para a transferência de créditos.

A novidade implantada pelo Procon foi um link no site da Prefeitura para qualquer consumidor registrar sua reclamação via internet. Basta entrar no site da Prefeitura (www.araras.sp.gov.br) e encontrar o link do Procon (Cadastro de Reclamações). Depois é preciso preencher um cadastro e registrar a reclamação.

Segundo Buragas, a grande maioria dos atendimentos acaba sendo resolvida após a abertura de uma CIP (Carta de Informações Preliminares). Se uma determinada reclamação do consumidor não for atendida de imediato pela empresa ou prestador do serviço citado, é feita uma reclamação formal e o Procon encaminha o caso para uma Audiência de Conciliação, comandada por um mediador/conciliador indicado pelo Cejusc (Centro de Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania). Se mesmo assim não houver conciliação, aí o Procon encaminha o caso ao Juizado Especial Cível.

O Procon de Araras funciona no Centro de Atendimento ao Munícipe Antonio Casadei, que fica na Avenida Zurita, 681, próximo à Nestlé, de segunda à sexta-feira, das 9h às 16h. Também atende na zona leste, numa sala instalada no Centro de Atendimento ao Munícipe Guerino Bertolini, às terças e sextas-feiras, das 9h às 11h30. Telefones: 3542-8996 e 3541-7751.