Consumidor pagará déficit do governo com distribuidoras de energia

O governo decidiu repassar para o bolso do consumidor o pagamento da indenização bilionária para as distribuidoras. O valor é fruto dos subsídios destinados pela ex-presidente Dilma Rousseff (PT) em 2012. A decisão da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) começa a valer a partir de 27 de agosto em Araras.

Em 2012, a ex-presidente Dilma assinou Medida Provisória 579 que reduziu em até 20% as contas da energia elétrica para todo o Brasil. Porém, os subsídios criaram um déficit de R$ 62,2 bilhões – que serão pagos pelos consumidores até o ano de 2025.

A decisão de repassar o valor bilionário da indenização para o consumidor foi divulgada pela Aneel, que informa que as parcelas das receitas não pagas entre janeiro de 2013 e junho de 2017 foram atualizadas pelo IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) e remuneradas pelo custo de capital próprio do segmento de transmissão.

“Esse financeiro apurado, por sua vez, será pago em oito anos, a partir do processo tarifário de julho de 2017, com remuneração pelo custo médio ponderado de capital vigente. Foi calculada, ainda, a receita econômica a vigorar após julho de 2017 pela vida útil média remanescente desses ativos”, explica nota.

No mesmo comunicado, a Aneel explica que para as distribuidoras o impacto da remuneração se dá no item referente aos custos de transmissão – o que faz com que o efeito na tarifa varie de empresa a empresa, conforme as características da concessão.

“Em média, o efeito estimado na receita das distribuidoras é de 7,17% para os próximos processos tarifários. Importante destacar que esse impacto deve-se somente ao item transmissão de energia elétrica, o que não implica um reajuste dessa ordem na tarifa final, já que outros fatores afetam a tarifa de energia elétrica”, finaliza nota.

Segundo a assessoria de comunicação da Concessionária de Energia Elektro, a conta da energia do ararense ficará 7,17% mais cara a partir do dia 27 de agosto deste ano.

Pagamento para distribuidoras deveria ter começado em 2013

O pagamento de indenizações para as transmissoras deveria ter começado em 2013 e seria arcado pelo Tesouro Nacional, segundo informações do jornal “Estadão”. As companhias aceitaram prorrogar suas concessões por 30 anos, de forma antecipada, o que viabilizou a redução da conta de luz anunciada pela ex-presidente Dilma Rousseff e que fez as tarifas caírem 20%, em média.

De acordo com a mesma reportagem, na época o governo aceitou pagar indenizações para as empresas que detinham usinas hidrelétricas antigas e que renovaram os contratos com receitas mais baixas. Em seguida, devido a um período de seca e de aumento do consumo que quase levou a um racionamento, o custo da energia aumentou. No entanto, o governo decidiu represar essa conta em meio ao período eleitoral.

Essas políticas consumiram todo o caixa acumulado dos fundos setoriais, que somava cerca de R$ 15 bilhões, exigiram emissões, aportes e empréstimos do Tesouro, no valor de R$ 14 bilhões, e um financiamento bancário de R$ 21,176 bilhões, que, devido aos juros, chegará a R$ 35,417 bilhões.

Mas ainda faltava definir uma solução para os investimentos realizados pelas companhias que investiram em linhas de transmissão e subestações. O problema do atraso é que as empresas receberão todo o dinheiro com juros. As nove concessionárias (CEEE, CELG-GT, CEMIG-GT, CHESF, COPEL-GT, CTEEP, Eletronorte, Eletrosul e Furnas) terão direito a receber R$ 62,2 bilhões nos próximos oito anos. Desses, R$ 35,217 bilhões, mais da metade do dinheiro, correspondem a juros. (Redação)