Consumidor ararense não encontra gasolina mais barata

Onze dias após redução do preço do litro da gasolina nas refinarias, anunciado pela Petrobras em 14 de outubro, o consumidor ararense não sente no bolso a queda nos postos de combustíveis. O preço, que deveria ter caído média de R$ 0,05 ou R$ 0,03 se mantém estável, segundo último levantamento divulgado pela ANP (Agência Nacional do Petróleo).

Foi o primeiro balanço divulgado pela agência depois da redução nas refinarias e compreende a partir de 16 de outubro. A pesquisa, realizada semanalmente pela ANP, inclui valor dos preços de todos os combustíveis e que são cobrados por 14 postos da cidade.

A redução da Petrobras do preço do litro da gasolina e do diesel nas refinarias foi de 3,2%, mas não inclui preço do litro do etanol. Na mesma ocasião, a estatal do petróleo disse que para o consumidor a queda média dos preços poderia ficar entre R$ 0,05 ou R$ 0,03.

No mesmo levantamento, a ANP mostra que o preço do litro da gasolina teve queda nas distribuidoras e passou de R$ 3,042 para R$ 3,011 – redução média de R$ 0,03. Mas o consumidor ararense não sentiu nos bolsos e a redução não foi repassada, conforme a ANP.

No período de 16 de outubro a 20 de outubro, ou seja, pouco depois da data do anúncio da redução, o preço do litro da gasolina ficou estável na cidade e passou de R$ 3,551 para R$ 3,547.

Se comparada com as três principais cidades vizinhas – Leme, Limeira e Rio Claro – onde também a ANP realiza coleta de dados, nenhuma registrou queda do preço do litro do combustível. Aliás, em Leme o litro da gasolina subiu de R$ 3,461 para R$ 3,465. Em Limeira a alta foi ainda maior, de R$ 3,437 para R$ 3,479 e em Rio Claro, que tem o preço mais alto entre as quatro cidades, o litro passou de R$ 3,571 para R$ 3,585.

Das quatro cidades, o preço do litro da gasolina ararense é o segundo maior da região: Rio Claro cobra média R$ 3,585, Araras R$ 3,547, Limeira R$ 3,479 e Leme R$ 3,465. Segundo a ANP, apesar da redução anunciada pela Petrobras e que seria repassada diretamente para as refinarias, o preço do litro da gasolina nas distribuidoras não foi sentido.

Preço do litro do etanol subiu no mesmo período

Entre os dias 16 e 20 de outubro o preço do litro do etanol registrou alta nos postos de combustíveis de Araras e também nas cidades da região. Em Araras, o litro passou de R$ 2,54 para R$ 2,64.

Em Leme a alta foi ainda maior e o litro passou de R$ 2,39 para 2,58. Em Limeira mesma situação, passou de R$ 2,42 para R$ 2,52 e Rio Claro de R$ 2,56 para R$ 2,57. De acordo com proprietários de postos de combustíveis e Sincopetro (Sindicato dos Donos dos Postos de Combustível), a redução do preço da gasolina foi pequena devido à alta do litro do etanol.

“Um dos motivos para os preços da gasolina seguirem sem redução é a alta do preço do álcool anidro, adicionado à gasolina e que representa 27% do combustível. Com a entressafra da cana-de-açúcar e um valor maior do açúcar no mercado internacional, os preços do álcool estão altos no país e tendem a seguir assim”, consta nota no site da entidade.

De acordo com reportagem publicada na semana passada pela Folha de S. Paulo, dados do Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada), da USP (Universidade de São Paulo), o litro do álcool anidro, que custava R$ 1,9690 nas usinas na semana de 3 a 7 de outubro, subiu para R$ 2,0292, de 7 a 14 de outubro. “O preço nas usinas não tem nenhum controle”, diz José Alberto Paiva Gouveia, presidente do Sincopetro.