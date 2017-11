Construtora abandona obras de creches antes de concluir

As obras das creches Israel Steveson Fedatto e Professora Francisca Maria Mendes Marques, que estão sendo construídas no Jardim das Nações e Jardim Dalla...

As obras das creches Israel Steveson Fedatto e Professora Francisca Maria Mendes Marques, que estão sendo construídas no Jardim das Nações e Jardim Dalla Costa, respectivamente, foram abandonadas pela construtora responsável, a Rio Novo Engenharia. Ambas encontram-se faltando apenas 15% para sua conclusão, mas apesar de meses de negociação com a Prefeitura, a empresa não quer retomar construção e a Prefeitura terá que fazer nova licitação.

As creches do Jardim das Nações e Jardim Dalla Costa estão com as obras paralisadas desde o início deste ano. As unidades, construídas com verba do governo do Estado de São Paulo, por meio do FDE (Fundação para o Desenvolvimento da Educação), já estão com 85% das obras prontas, mas de acordo com a Secretaria de Planejamento, a empresa recusa-se a finalizá-las.

“Não há atraso nos repasses e pagamentos. Ela (empresa) afirma ter tido problema em outra obra feita no governo anterior e por isso abandonou as obras das creches. Tentamos negociar o ano todo com a empresa para que ela voltasse, mas não tivemos sucesso. Então as providências jurídicas cabíveis foram tomadas e vamos seguir com a conclusão da obra com outra empresa”, explicou o secretario de Planejamento, Paulo Bertolini.

Ainda de acordo com Bertolini, outra licitação para finalizar as duas creches já está sendo desenhada e, em cerca de 60 dias, o processo já estará acontecendo. O prazo para que as duas escolas sejam entregues finalizadas é de mais cerca de 90 dias após definição de empresa vencedora da licitação.

“Vamos licitar outra empresa para concluir estas unidades. Em média levamos 60 dias para a licitação ocorrer. Após nova empresa definida, falta pouco lá, então em três meses entregamos as duas creches”, emendou Bertolini.

Os recursos para as creches também voltarão a ser repassados para a Prefeitura assim que as medições das obras forem retomadas. Ambas as construções não têm contrapartida de recursos por parte da Prefeitura, e o repasse para as obras é de R$ 1,7 milhão para creche do Nações, e mais R$ 1,5 milhão para a unidade do Jardim Dalla Costa.

Cada uma das duas unidades abrigará 150 alunos de 0 a 4 anos em período integral, e medirá 813,78 m² de área construída, em terreno 3,6 mil m². As creches contarão com a instalação de luzes de led em toda a escola, o que trará mais economia de energia, além de aquecedor solar para gerar energia para os chuveiros e para os fraldários.

Denominação antes da entrega

Mesmo antes das escolas estarem concluídas, o ex-prefeito Nelson Brambilla (PSB) nomeou três creches. Projetos de lei foram encaminhados em 2016 para Câmara e os cidadãos ararenses foram homenageados.

Assim, as creches do Jardins Dalla Costa e Nações passaram a sechamar Emei Professora Francisca Maria Mendes Marques e Emei Israel Steveson Fedatto, respectivamente.