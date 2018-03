Consoni Araras incentiva doação de órgãos para ajudar quem depende de transplantes

A Consoni Assistência Familiar preocupada com um grande problema social que é a doação de órgãos no Brasil, viu que era preciso fazer mais e agir...

A Consoni Assistência Familiar preocupada com um grande problema social que é a doação de órgãos no Brasil, viu que era preciso fazer mais e agir para ajudar a mudar essa situação. O assunto é delicado e pouco debatido e a falta de informação dificulta ainda mais esse processo.

Há nove anos na cidade de Araras a empresa sempre foi engajada com as causas de bem-estar social e já vinham pensando em alguns modos de fazer a diferença.

Iniciaram em janeiro deste ano uma onda do bem através da conscientização e da informação, aderindo ao seu método de trabalho um gesto amor ao próximo, assim incentivando a doação de órgãos para ajudar quem depende de um transplante com a Campanha ”COMPLETE QUEM PRECISA – A PEÇA QUE RESTOU PODE SE ENCAIXAR EM ALGUÉM. ”

As informações sobre a campanha serão divulgadas por meio de vídeos que serão veiculados no Site da empresa (www.consonifuneral.com.br/completequemprecisa) e também em sua página no Facebook

(Facebook.com/consoniassistencia) e no Facebook da Social Mídia Letícia Eduarda que é transplantada e resolveu abraçar essa causa.

O principal e mais importante dessa bela campanha, é que além de oferecer informação sobre o assunto, a Consoni está se dispondo a ceder todos os custos do velório do doador para as famílias que optarem por autorizar a doação, seja o doador cliente ou não.

A empresa que irá inaugurar seu segundo espaço na rua Dr. Armando Sales de Oliveira, próximo à maternidade, também conta com atendimento na rua Gerolamo Gaiano no Jd. Fátima e quaisquer

informações adicionais podem ser solicitadas nos locais de atendimento. A Consoni Assistência Familiar abraçou essa causa, abrace você também.