Conselho de Educação reprova compra de ovos de Páscoa para distribuição em escolas

O Conselho Municipal de Educação posicionou-se contra a compra de ovos de Páscoa pela Prefeitura para serem distribuídos nas escolas. A decisão, votada nominalmente durante reunião realizada ontem pela manhã pelo colegiado, foi por placar de 8 a 6, com três abstenções.

Reunidos na sede da UAB (Universidade Aberta do Brasil), conselheiros disseram estranhar o fato da compra dos ovos ter sido incluída na pauta do encontro para “deliberação”, mesmo com a licitação para a aquisição tendo sido aberta há semanas – o ato foi publicado no Diário Oficial do Município dia 20 de fevereiro.

O assunto gerou polêmica na reunião do Conselho que, por lei, delibera e fiscaliza as políticas públicas de educação municipal, bem como a aplicação dos recursos na área.

Segundo o advogado Leandro Cerbi, conselheiro eleito pela OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) Subsecção Araras, a posição dele e dos demais que votaram contra não é em retaliação às crianças, mas à forma como o ato está se dando e ao contexto geral de prioridades que o colegiado aponta no setor educacional. “Temos escola fechada, tendo que ser reformada por infestação de escorpiões. Temos professores de uma formação lecionando em outra totalmente diferente, entre outros problemas. E a aplicação de recursos deveria observar essas prioridades”, opina ele.

Outro ponto discutido sobre esse item da pauta, foi a origem dos recursos, que não sairiam dos 25% do Orçamento da Educação, mas sim seriam recursos do Governo Municipal. “O que a meu ver e na opinião de outros pares contrários à compra, é ainda mais preocupante, pois se tem notícias de dificuldades que a Prefeitura vem enfrentando para honrar seus compromissos com dezenas de fornecedores. Comprar chocolate, por mais que as crianças sejam merecedoras, não deveria ser prioridade”, disse ele.

O conselheiro lembrou aos pares que além do questionamento das prioridades, o Ministério Público local abriu inquérito para apurar supostas irregularidades na compra dos ovos de Páscoa no ano passado. A aquisição custou mais de R$ 210 mil.

“Eu propus, então, que a votação fosse nominal, para constar em ata da reunião, de modo a deixar claro que, se a maioria fosse contra e a administração municipal ainda assim mantiver a compra, os conselheiros contrários teriam sua posição oficializada no documento”, diz Cerbi.

Outro lado

Procurada, a Secretaria Municipal de Educação disse, via secretária de Educação Mariana Mani Moura, que até a sexta-feira (2) a pasta não havia recebido do Conselho nenhuma informação oficial (ata, comunicado ou ofício) para que o corpo técnico da Secretaria aprecie e apresente uma posição sobre a questão.

Prefeitura já realiza licitação para compra de 24 mil ovos

Conforme matéria divulgada pela Tribuna, pelo segundo ano seguido a Prefeitura de Araras resolveu adquirir, por meio de Pregão Presencial, quase 24 mil ovos de Páscoa para distribuir a alunos de escolas municipais e estaduais em até 15 dias após a emissão de autorização de fornecimento.

A prática de comprar e distribuir ovos de páscoa a todos os alunos da rede pública da cidade começou no ano passado, o primeiro da gestão Pedrinho Eliseu (PSDB). No ano passado os ovos de páscoa custaram aos cofres públicos R$ 211.800.

Os ovos de chocolate serão distribuídos apenas a alunos matriculados nas redes municipal e estadual de Araras, além dos adolescentes matriculados no Ensino Médio – funcionários e professores não receberão os mimos. Devem também receber os alunos matriculados no Pró-Creche, Apae, Ceren e Damas de Caridade.

A licitação para a compra dos ovos tem como interessada a Secretaria Municipal de Educação, e é feita com recursos orçamentários e financeiros próprios, via Pregão – licitação de menor preço global.