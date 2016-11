Conscientizar é educar

Iniciado o período de chuvas na região sudeste, o ararense tem a clara sensação de que não deve enfrentar, tão brevemente, outra crise hídrica...

Iniciado o período de chuvas na região sudeste, o ararense tem a clara sensação de que não deve enfrentar, tão brevemente, outra crise hídrica como a enfrentada em 2014 e 2015. Mesmo assim o cidadão precisa ficar atento, afinal o desperdício de água deve ser combatido e o uso racional precisa se tornar costume, e não uma mera medida na hora da crise.

Nem o poder público e nem a população parecem se recordar do tamanho da crise enfrentada recentemente. A cidade correu risco iminente e bastante sério de ficar sem abastecimento. Por isso, as pessoas começaram a economizar e o fornecimento de água chegou a ser cortado por diversas horas em alguns bairros. E um consumo que antes na cidade era na casa dos 60 milhões de litros diários, passou, no momento mais agudo da crise, para 32 milhões de litros.

Na época a Prefeitura de Araras e o Saema (Serviço de Água, Esgoto e Meio Ambiente) – que cuida do abastecimento da cidade – criaram a campanha “Use, Não Abuse”, com a meta ousada de redução do consumo para 25 milhões de litros diários de água. Meta, aliás, nunca foi atingida, por razões óbvias: foi estabelecido um patamar de redução quase que inatingível, que representava simplesmente começar a consumir 40% da água que era consumida meses antes.

Mesmo assim, o ararense entendeu a gravidade do momento e conseguiu, por bom período, consumir em média 35 milhões de litros diários. Mas este consumo foi aumentando paulatinamente, até chegar a ficar relativamente estabilizado em 40 milhões de litros na época.

Hoje o consumo já beira a casa dos 50 milhões de litros diários, muito próximo do que se consumia nos anos anteriores ao racionamento. A própria Prefeitura abandonou as campanhas educativas – que deveriam ser freqüentes – e o site da campanha “Use, não Abuse” nem existe mais.

Se a população deixou de colaborar – e realmente deixou! –, o poder público não fez diferente e desistiu do trabalho de conscientização sobre o uso racional de água na cidade. Na via de duas mãos, nenhuma das partes memorizou o sufoco enfrentado, tanto pelo consumo excessivo e desperdícios freqüentes quanto por erros crassos da gestão municipal, que deixou a cidade com represas quase vazias – lembrando que o racionamento, em 2014, só começou depois do término da campanha eleitoral, enquanto a crise hídrica já se anunciara em abril.

Que as recentes chuvas não nos apliquem mais uma cilada! Cabe à população cobrar da atual gestão – e das próximas – investimentos para proteger e ampliar a reserva hídrica, além de manter a política de não desperdício. Já ao poder público, cabe dar continuidade às campanhas educativas, salutares tanto para o desenvolvimento da cidade quanto para o bem estar da população.