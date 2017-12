Conhece a Biblioteca do CEU da zona leste?

Segunda biblioteca pública de Araras funciona desde 2014 no CEU da zona leste Pouca gente sabe, mas o CEU (Centro de Artes e Esportes...

Compartilhe em suas redes sociais!

Segunda biblioteca pública de Araras funciona desde 2014 no CEU da zona leste

Pouca gente sabe, mas o CEU (Centro de Artes e Esportes Unificados) José Olavo Paganotti, na Praça Jorge Assumpção, abriga a segunda biblioteca pública de Araras. A primeira é a Martinico Prado, que fica na Praça Narciso Gomes, Centro.

Inaugurada junto com o CEU em 2014, o espaço arejado e colorido é um brinde para quem aprecia a leitura. Andréa Silva cuida com carinho e revela que é apaixonada pelo trabalho. “Sou servidora pública e trabalhava em uma creche anteriormente. Meu primeiro contato com a biblioteca foi para cobrir férias da antiga funcionária. Foi paixão à primeira vista”, relata.

A paixão continua e a servidora agora é efetiva. “O ambiente é diferente e gosto do contato com as crianças que emprestam livros”, revela. O empréstimo é gratuito e basta fazer um cadastro com documentos necessários. “A pessoa precisa trazer cópia do RG, do CPF e de um comprovante de residência”, informa Andréa.

O período total de empréstimo é de 10 dias e que pode ser renovado. “Interessante ver que tem gente que adora ler e empresta livros no prazo menor que o oferecido”, disse. Segundo Andréa, o publico mais presente é o de mães que acompanham seus filhos que emprestam livros.

A biblioteca do CEU é um espaço aberto para todos os moradores de Araras e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 13h às 16h30.

Funcionamento da Biblioteca do CEU



Segunda a sexta-feira

8h às 11h e das 13h às 16h30