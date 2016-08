Confuso O calendário divulgado pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) em seu site aponta que terça-feira (23) foi o último dia para qualquer candidato, partido...

Confuso

O calendário divulgado pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) em seu site aponta que terça-feira (23) foi o último dia para qualquer candidato, partido político, coligação ou o Ministério Público Eleitoral impugnar os pedidos de registro de candidatos apresentados pelos partidos políticos ou coligações. A própria assessoria do TSE confirmou a data, e a do TRE (Tribunal Regional Eleitoral) também confirmou que, em tese, o prazo final seria terça. Mesmo assim os candidatos trabalharam com a data de quinta-feira (25) como prazo final, o que gerou suspense até quinta-feira.

Fim do suspense

E o suspense sobre tentativas de inviabilizar candidaturas acabou com ações em duas frentes (veja as reportagens nas páginas 8A e 9A. da edição). A primeira em ação proposta pelo Ministério Público Eleitoral, que alega as mesmas razões de usadas em 2012 tentando impugnar a candidatura de Pedrinho Eliseu (PSDB). A outra tentativa foi a de notícia de inelegibilidade proposta por um cidadão, que tenta tornar inelegíveis os nove vereadores candidatos de Araras. Dois deles, Bonezinho Corrochel (PTB) e Breno Cortella (PDT), tentam a eleição para prefeito.

Recorrente

As tentativas de impugnação a candidaturas de prefeito em Araras viraram práticas recorrentes. Vale lembrar que a história começou em 2008, com a cassação do próprio Pedrinho, e em 2012 houve dois pedidos de impugnação de candidaturas a prefeito: Nelson Brambilla (PT) e Pedrinho Eliseu (PSDB). No final das contas, Pedrinho acabou saindo da disputa e Brambilla conseguiu reverter a impugnação, sendo eleito prefeito.

Começou

Os candidatos têm adotado o mesmo discurso: de que irão participar de uma eleição sem ‘baixaria’ e acusações. Mas aparentemente os correligionários de alguns não adotaram esse discurso, e já começam a circular pelas redes sociais acusações contra diversos prefeituráveis, dentre imagens, montagens e interpretações propositalmente errôneas sobre ações e situação de diversos pleiteantes, principalmente à Prefeitura. Ao que parece, a eleição de alto nível, com a qual se sonha, não está tão próxima.

Na rua

Os cinco candidatos a prefeito – além dos 192 candidatos a vereador – já começaram a campanha em agendas extensas. Os candidatos ao Executivo têm visitado fábricas e empresas em busca do contato direto com o eleitor, tentando convencer os votantes de Araras sobre a viabilidade de suas propostas. O eleitor, contudo, precisa ficar atento: é tempo de promessas intermináveis, e há que se desconfiar de quem promete resolver tudo, em plena crise econômica pela qual o país passa, em notável queda de receitas da Prefeitura de Araras. Não há dinheiro para resolver todos os problemas de Araras, e só é crível o candidato que eleger prioridades. Quem tudo promete, nada há de cumprir.

Caos no trânsito 1

Tribuna repercutiu na terça-feira as reclamações de dezenas de motoristas ararenses devido aos congestionamentos registrados em várias avenidas da cidade, resultante do atraso na liberação das duas novas pontes construídas na confluência dos ribeirões das Araras e das Furnas. Surpreendeu, contudo, o tom da resposta do Demutran (Departamento Municipal de Trânsito) que, por meio de nota, alegou que obras no sistema viário acarretam transtornos em qualquer lugar que sejam realizadas, quer nas rodovias, quer nas áreas urbanas. Além disso, ainda pela nota, o órgão preferiu se ater em terminologia, ante a explicar o que ocasionou tanta confusão, questionando o termo “caos” usado pela reportagem devido aos congestionamentos. “Difícil comparar a retenção do fluxo e trânsito lento, afetando individualmente motoristas e motociclistas por poucos minutos, que só ocorreram praticamente nos horários de pico, com o conceito de caos”, pontuou.

Caos no trânsito 2

Além de rechaçar o termo caos, o Demutran, subordinado à Secretaria de Segurança Pública, ainda incidiu sobre os motoristas o problema, reforçando que “é natural que as pessoas se sintam incomodadas com quaisquer alterações nas suas rotinas, mas é preciso levar em consideração que dentro de pouco tempo teremos uma obra portentosa concluída”. Outra justificativa ‘estranha’ foi referente a falta de placas informativas sobre as interdições e possíveis rotas alternativas. “Sinalizar todas as vias afetadas colocando placas de informação teria custo bastante elevado para o município”, ateve-se a explicar a nota.

Titio

Breno Cortella (PDT) mais uma vez não se fez de rogado: recorreu ao tio Mario Sergio Cortella para contemplar o lançamento de seu plano de governo. É fato que o filósofo, comentarista em emissoras respeitáveis e palestrante reconhecido em todo o país, é nome de respeito, a nada melhor do que aproveitar o parentesco e trazer para si o apoio de um nome que, mesmo não envolvido na rotina de Araras, tem imagem ilibada. Verdade seja dita: que candidato não gostaria de ter vinculada sua imagem a Mario Sergio Cortella?

Plano de governo

Tribuna apresentou na última semana resumos dos planos de governo de quatro candidatos a prefeito de Araras: Breno Cortella (PDT), Pedrinho Eliseu (PSDB), Paulinho Nascimento (PSD) e Bonezinho Corrochel (PTB). Cabe lembrar que os planos precisaram ser ‘editados’, e por isso a Tribuna elencou o quer considerou os principais pontos de cada pleiteante à Prefeitura. Para o eleitor que deseja conferir os planos na íntegra, o caminho é entrar no site do TSE (www.tse.jus.br) e procurar, no perfil de cada candidato, seus respectivos planos de governo, que estão na íntegra.

Média baixa

A média de idade dos candidatos a prefeito em Araras nessas eleições pode ser apontada como uma das menores dos últimos anos: Du Severino tem 53 anos, Paulinho Nascimento, 46, Pedrinho Eliseu, 41, Breno Cortella 31 anos e Bonezinho Corrochel 27 anos. Ou seja, a média não chega aos 40 anos. Nas duas pontas, destaque para Bonezinho, com apenas 27 anos, e Du Severino, com seus 53 anos.

‘inho’

Curiosamente, as eleições de 2016, para prefeito, tem três ‘inhos’ dentre os candidatos: Bonezinho, Paulinho e Pedrinho, concorrendo com um ‘Du’ e apenas um candidato sem apelidos na urna, Breno Cortella. Os ‘inhos’ e ‘Du’, aparentemente, são uma tentativa de se aproximar o eleitor dos candidatos, e pretensos prefeitos. De fato a estratégia dos apelidos é recorrente, mas mais comum em eleição para vereador.

Os vices

Três candidatos a vice-prefeito são funcionários públicos concursados da Prefeitura de Araras: Luiz Emílio Salomé (vice de Pedrinho) é cardiologista da rede municipal e atende no Caem. Além dele, outro médico, o ortopedista – também da rede municipal – Donizeti de Lima (vice de Bonezinho) atende no Caem. E o enfermeiro Nelsinho Barbosa (vice de Breno) também atua na rede, mas hoje trabalha na função de ouvidor da Secretaria Saúde. Os outros vices estão na iniciativa privada: Irineu Maretto (empresário) e Paulo Campanhollo (advogado).

TORPEDO

“Existe uma tentativa de mudar a mentalidade jurídica no País, pois nossa mentalidade ainda é litigiosa – tudo depende da decisão de um juiz – e precisa terminar na Justiça. Em países como a Argentina, por exemplo, antes de a pessoa entrar na Justiça ela precisa obrigatoriamente passar por uma câmara de arbitragem”.

Do juiz coordenador do Cejusc, Antonio César Hildebrand e Silva, que também é titular da 3ª Vara Cível da Comarca de Araras.