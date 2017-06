Confúcio com fritas

“Vocação é diferente de talento. Pode-se ter vocação e não ter talento, isto é, pode-se ser chamado e não saber como ir”. (Clarice Lispector)...

Compartilhe em suas redes sociais!

“Vocação é diferente de talento. Pode-se ter vocação e não ter talento, isto é, pode-se ser chamado e não saber como ir”. (Clarice Lispector)

Se mal não entendi, Mino Carta não escreverá mais seus instigantes editoriais na revista CartaCapital. Algumas razões o levaram a nos privar de suas conversas com seus botões.

O desencanto com a política nacional é um dos motivos de sua recusa em continuar, por assim dizer, batendo em ferro frio. Mineiramente, ele nega, mas não será nenhum pecado supor que a interminável fancaria lavrada pelos atuais inquilinos ocupantes dos Três Poderes pôs a nocaute sua resistência mental. No popular: cansou sua beleza.

Mais que uma pena, preocupa-me o fato de que um jornalista com o tutano desse genovês mais brasileiro do que muitos brasileiros, tenha, no gozo de pleno viço intelectual, e à semelhança de Paulo apóstolo, completado a carreira e guardado a fé.

Convenhamos, contam-se nos dedos da mão os Minos raçudos que ainda militam na imprensa cabocla. Por “raçudos”, entenda-se: independentes, não manietados ao Poder, que não escrevem a soldo, possuidores de liberdade de palavra, enfim, homens comprometidos apenas com o dever que a consciência impõe.

Ao contrário de Clarice Lispector, que dizia que escrevia “sem esperança de que o que eu escrevo altere qualquer coisa… Porque no fundo a gente não está querendo alterar as coisas”, Mino Carta jamais franqueou a vocação devotada ao jornalismo às acomodações momentâneas ditadas pelo interesse pessoal.

É óbvio que a citação da autora de A Hora Da Estrela é incidental, quer dizer, sem qualquer conotação de comparação a menor com quem quer que seja, muito menos com Mino.

Clarice falava com a modéstia que veste os gênios; no fim das contas, e aos olhos e compreensão de seus leitores, seus textos alteraram, sim, as coisas.

Meu Inglês pequenininho não me permite dizer se o jornalismo que se pratica, por exemplo, nos Estados Unidos, é mais isento, menos partidário, menos parcial. Idem para o jornalismo alemão, norueguês, ou francês. Ou.

Uma coisa, porém, de verdade em verdade vos digo: a chamada “grande imprensa” nacional é um desastre. De cabo a rabo. Que desinforma, desestimula, destempera. Desanima.

Em se tratando de tevê, então, não dá mais para confiar nem nas previsões que moça do Tempo faz à medida que vai apontando as unhas pintadas em direção a uns borrões indecifráveis a nós outros, pobrecitos mortales de Sud America.

No patropi, as concessionárias de televisão não informam, industriam; não noticiam, tomam partido. Revistas, jornalões e tutti quanti pisam na verdade; as grandes emissoras de rádio, que funcionam graças a um favor legal, fazem o jogo dos poderosos initerruptamente.

Assim como o samba, garantido pelo grande Noel que ninguém aprende no colégio, jornalismo também não se aprende na faculdade. A faculdade, quando muito, dá uma pista, mas não disponibiliza talento. Vocação é diferente de talento. Pode-se ter vocação e não ter talento, isto é, pode-se ser chamado e não saber como ir.

Não sou contra as faculdades de jornalismos. Apenas acho que elas são dispensáveis. Seja na área de exatas, seja na de humanas, escola alguma forma talentos. Faculdades de jornalismo não se prestam sequer para burilar talentos.

Existem exceções? Sim, crianças, existem. Mesmo porque no Universo que abriga nossa cintilante ignorância, não existe nada absoluto.

O desapontamento de Mino Carta não é exclusividade do inteligente periodista. De minha parte, tem hora que me surpreendo desafiado por questionamentos cujas respostas causariam inveja ao mais legítimo pessimista.

Confúcio garantiu que o pessimismo torna os homens cautelosos, enquanto o otimismo torna os homens imprudentes.

Menos mal.

Bom dia!