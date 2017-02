Confirmado A notícia da contratação do atacante Miguel Borja, pelo Palmeiras, foi publicada no site do Palmeiras às 23h45 (de Brasília) da última quinta-feira....

Confirmado

A notícia da contratação do atacante Miguel Borja, pelo Palmeiras, foi publicada no site do Palmeiras às 23h45 (de Brasília) da última quinta-feira. Segundo pessoas próximas de Marcelo Matos, após fazer escala em Bogotá e chegar a Medellín pouco depois das 8h da manhã, já que a diferença atual no fuso é de três horas a mais em São Paulo em relação à capital colombiana –, o dirigente se dirigiu ao hotel que viria a ser seu “quartel-general” para o restante do dia. A proposta levada por Mattos era de US$ 10,5 milhões por 70% dos direitos econômicos, valores bancados pela Crefisa, patrocinadora do clube, que só não emprestou um avião privativo porque o utilizaria nesta quinta-feira. A oferta, mesmo menor do que a apresentada por um clube chinês, já havia adiantado a negociação nos contatos feitos ainda no Brasil. O atacante é aguardado no Brasil na próxima semana para o mais rápido possível ser integrado ao elenco do Verdão.

Reforço

A venda do atacante Lucas Pratto já estava dentro da previsão feita para a temporada pela diretoria do Atlético-MG, que ficará com parte dos direitos econômicos do jogador. A oficialização do acerto com o São Paulo, que assinou contrato de quatro anos com o jogador, foi realizada na manhã de sexta-feira. De acordo com informação divulgada pela assessoria de imprensa do Galo, acertou a venda de 50% dos direitos econômicos do atacante, permanecendo com 50% dos direitos econômicos. O Velez Sarsifield, onde jogava antes, tem um percentual sobre o lucro de uma possível venda-porcentagem não informada.

Pratas da casa

O elenco do Corinthians aumentou com a inclusão dos atacantes Pedrinho e Carlinhos e do volante Mantuan. Campeões da Copa São Paulo em 25 de janeiro, os jovens ganharam duas semanas de descanso e, agora, fazem parte do grupo profissional. Na última sexta-feira, fizeram exames e avaliações na parte interna do CT Joaquim Grava. Fora da lista de inscritos do Paulistão, o trio será preparado para o Brasileirão, que começa em maio. É possível que eles também sejam utilizados na Copa do Brasil. O Timão venceu a Caldense na primeira fase, e agora enfrenta Brusque-SC ou Remo-PA, que jogam no dia 16.

Com moral

Os torcedores podem esperar por um Santos criativo, com mais de uma forma de jogar em 2017. Seguro no cargo, o técnico Dorival Júnior promete ousadia, sem se preocupar apenas com o resultado. Desde julho de 2015 no Peixe, Dorival é o treinador mais longevo da Série A do Campeonato Brasileiro. E, depois de um ano e meio de plantação, agora é a hora de, com o elenco completo, começar a colheita.

De cara nova

O ano de 2017 representa uma revolução na Fórmula 1. Além da mudança de donos, depois de décadas sob a supervisão de Bernie Ecclestone, os carros da categoria também sofrerão diversas alterações na parte aerodinâmica que, automaticamente, os farão esteticamente diferentes, mais largos e mais agressivos, remetendo um pouco aos modelos de 1970. A previsão é de que com pneus maiores e mais pressão aerodinâmica, os carros consigam contornar curvas com mais velocidade (até 40km/h mais velozes), diminuindo entre 3s e 4s por volta. Com carros mais rápidos, cresce a exigência em cima do piloto que, junto com os circuitos, precisam se adaptar à nova realidade. A temporada promete fortes emoções.