Confirmada vinda de empresa para Araras com 150 postos de trabalho

Após a divulgação pelo líder do governo, José Roberto Apolari (PTB), sobre o empenho do prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) em trazer novas empresas a Araras, o próprio vereador confirmou conversa com o chefe do Executivo, que lhe confidenciou sobre a vinda da primeira empresa a Araras sob sua gestão. “O prefeito passou pra mim, agora recentemente, que vai vir pra Araras a primeira empresa, que é a fabricante de acessório Baquellites”, anunciou publicamente Apolari.

Segundo o vereador, a empresa da cidade de São Miguel Paulista, na grande São Paulo, já se acertou com a administração municipal. À Tribuna, o secretário de Desenvolvimento de Araras, Felipe Castro, confirmou a vinda da Baquellites; segundo ele, a empresa até já protocolou o pedido de instalação na cidade.

Castro confirmou que a vinda da empresa a Araras deve gerar 150 empregos diretos, 60 indiretos e 20 postos de trabalho. O próprio vereador Apolari citou que a fábrica geraria mais de 200 empregos dentre diretos, indiretos e vagas geradas justamente em decorrência da vinda da empresa à cidade.

O secretário de Desenvolvimento ainda pontuou que a Prefeitura tenta viabilizar à empresa uma área no Distrito Industrial IV. Segundo Castro, a indústria terá prazo para se instalar na cidade após a aprovação do projeto: são 18 meses de prazo após tudo ser aprovado.

Já segundo o líder do governo Pedrinho Eliseu na Câmara, a cidade tem milhares de pessoas desempregadas e registra o maior índice de emprego da sua história. “O prefeito junto com seus secretários estão trabalhando noite e dia”, citou ele paras corroborar que o chefe do Executivo tenta trazer mais empresas na cidade.

O líder do governo ainda revelou negociação com mais três empresas, com perspectiva de mais 300 empregos. Dentre as negociações que estariam em curso, uma delas seria com uma empresa do ramo aéreo que se instalaria na região do aeroporto municipal. A organização teria foco em escola de acrobacia aérea. Felipe Castro confirmou negociações avançadas com essa empresa, mas lembrou que ela ainda não protocolou o pedido de instalação na cidade.

O próprio aeroporto seria alvo do prefeito para atração de eventos e investimentos. “Não podemos deixar de elogiar a administração pelo trabalho que vem fazendo, focado na cidade”, pontuou Apolari.

Empresa de São Miguel Paulista

A empresa de São Miguel Paulista foi fundada em 1977. Inicialmente o foco da indústria era a fabricação de peças para panelas e afins, atendendo ao mercado de reposição que se concentrava na região leste de São Paulo. Com o passar dos anos também começou a fabricar peças para máquinas em geral e rede elétrica. Em meados de 2008, começou a atender as indústrias de fabricação de panelas.

A Baquellites conta com sede própria na região da grande São Paulo e tem hoje maquinário como injetoras, prensas, máquinas de acabamento e de suporte

Prefeito tenta trazer indústrias pelo Investe São Paulo

O prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) e o secretário de Desenvolvimento Econômico Felipe Castro participaram na semana passada de reunião na Investe SP (Agência Paulista de Promoção de Investimentos e Competitividade), na capital paulista.

Segundo a Prefeitura, o encontro teve como um dos objetivos conhecer detalhadamente como a agência atua perante às empresas. Pedrinho elogiou a estrutura e a diversidade de serviços oferecidos pela Investe. “Saio daqui muito feliz e confiante, pois são mecanismos ágeis, seguros e dinâmicos. Isso facilita a busca de empresas de fora do Estado ou até de fora do Brasil, e também aquelas que desejam mudar de cidade, aqui mesmo de São Paulo. Deixamos apalavrado que as quatro empresas que a prefeitura está buscando para Araras, nesse início de mandato, irão passar pela Investe SP. É muito importante ter esse respaldo e essa colaboração na busca de investimentos, para atrair condições para que haja a facilitação da atração de novas empresas para nossa Cidade. Outro ponto importante é a ajuda que teremos para as empresas (já instaladas em nossa Cidade e as que vierem), para fazerem sua primeira exportação, além dos projetos novos que estão surgindo”, disse o prefeito.

A Investe São Paulo conta com uma rede de parceiros ao redor do mundo que ajuda os investidores a acessar seus serviços. São agências de promoção de investimentos, câmaras de comércios, órgãos consulares e diplomáticos que fazem o relacionamento entre empresas de diversos países e a Agência Paulista de Promoção de Investimentos.