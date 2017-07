Confira os ganhadores da promoção Semana da Pizza da Tribuna

A Tribuna sorteou nesta segunda-feira (10) as pizzas da promoção Semana da Pizza. Foram 20 pizzas para quem preencheu o cupom e depositou...

A Tribuna sorteou nesta segunda-feira (10) as pizzas da promoção Semana da Pizza. Foram 20 pizzas para quem preencheu o cupom e depositou nas urnas, além de 3 rodízios; e outras 10 e 2 rodízios para quem participou da promoções pelo Facebook da Tribuna.

A Promoção Semana da Pizza vai de 10 a 14 de julho, com descontos especiais em sete pizzarias da cidade: A Torre da Pizza, Via Visconti, Paulista Pizzaria e Esfiharia, Pizzaria Império, Restaurante do Lago, Di Orlando e Paulistana Pizzaria.

Os vencedores precisam retirar os vale-pizzas na sede da Tribuna (Avenida Fábio da Silva Prado, 1580) a partir das 10h desta terça-feira (11), apresentando um documento com foto do sorteado. E os produtos devem ser retirados nas pizzarias até dia 14 de julho.

Vencedores pelo cupom impresso

20 pizzas:

José Roberto da Silva

Ana Izabel Tetslaff

Gislaine Michele da Silva Oliveira

Silvia Cristina F. Anbelini

Adriana Paula de Ponte

Daiane Brandão

Luciana Moura da Cruz

João Costa Flor

Edvania Ap. Olivio

Jessica Paula Rojo Merino

João Vieira

Sirlei de Lurdes Celtron

Nelson Tadeu Cerri

Domingos Rimério Filho

Idair Proni

Márcio José da Silva

Izabel Cristina Canassa

Valéria Barboza

Sonia Ferro

Evaristo Pinto de Godoy

Rodízios:

Rinaldo Jeronimo da Silva

Rui Carlos Coghi

Adriana Franco

Vencedores pelo Facebook

10 pizzas:

Sergio Nascimento

Juraci Moura

Magda Raquel Figueiredo

Luiz Romão

Natalia Ziani

Sandra Regina Petruz Brina

Elaine Marostica

Andre Luis Victoriano

Jô Moro

Mirela Thomaz

Rodízios:

Thais Michela

Marcelo Mussarelli Corghi