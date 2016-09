Confira o texto da entrevista completa concedida por Paulinho Nascimento

Chegando a sua quinta disputa eleitoral, Paulinho Nascimento (PSD) é o quarto candidato a prefeito entrevistado pela Tribuna. Paulinho tem ao seu lado o...

Chegando a sua quinta disputa eleitoral, Paulinho Nascimento (PSD) é o quarto candidato a prefeito entrevistado pela Tribuna.

Paulinho tem ao seu lado o ex-presidente da Câmara Irineu Maretto (PSD). A dupla decidiu coligar-se com a Rede, além de também ligar-se ao PSB e ao PROS, indicando 44 nomes de candidatos a vereador.

Paulinho Nascimento, nunca chegou a ser eleito, mas teve números expressivos de votos, principalmente nas disputas por deputado federal. Ele chegou a receber cerca de 25 mil votos quando disputou a vaga na Câmara dos Deputados em 2014.

Antes disso, ainda em 2004, 10 anos antes, Paulinho recebeu 815 votos, mas não conseguiu se eleger a vereador, apesar da votação considerada boa. Na época ele estava no PTB. O candidato chegou a circular por diversos partidos, como o PTC, PV, e o atual PSD, dentre outros.

Paulinho Nascimento ocupou apenas um cargo público, como presidente da extinta Emhaba (Empresa de Habitação de Araras), no início do governo de Nelson Brambilla (PT), mas após alguns meses saiu do cargo, seguindo então para candidatura a deputado federal, também em 2010, obtendo cerca de 17 mil votos, cerca de 15 mil em Araras.

Quando tentou ser prefeito, nas eleições de 2012, Paulinho obteve pouco mais de 7.600 votos. A aposta do grupo dele, contudo, é que a disputa entre cinco nomes fortaleça ainda mais o engenheiro.

A entrevista de Paulinho e as demais foram filmadas pela Câmera Produções, de Widner Batistella. As mesmas serão disponibilizadas na íntegra no site da Tribuna (www.tribunadopovo.com.br), posteriormente à publicação no jornal impresso. A entrevista do candidato Paulinho estará no site da Tribuna na próxima segunda-feira, dia 19 de setembro.

Entrevista:

TRIBUNA: Num cenário de crise econômica e política no Brasil, os políticos dos mais diversos partidos estão sendo escrachados por envolvimento em corrupção e pouco comprometimento com o que é público. Como você vai conseguir fazer o eleitor ararense a mudar esse conceito e acreditar em você?

PAULINHO NASCIMENTO: O momento que a política vive, como você mesmo disse, é muito preocupante. As pessoas não acreditam mais na política. Os políticos também estão fazendo por onde para que a população não acredite mais nisso. Mas é um momento de mudança; toda a população tem se manifestado bastante. Todos esses movimentos sociais tem ajudado bastante a democracia. Eu entendo que nosso trabalho tanto profissional quanto político vai fazer uma diferença nessa eleição. Nós temos um histórico de vida, um histórico profissional e um histórico político e a cidade, o que gostaríamos muito é que toda população, o eleitor acompanhasse o trabalho de cada um, seu passado, seu Plano de Governo, seu trabalho, porque é muito simples. O candidato pedir voto e a pessoa achar que tem que votar porque é parente ou amigo. Então acho que nesse momento que a gente vive hoje a gente tem que ter essa mudança da população. Acho que eles tem que acompanhar o trabalho de cada um, acompanhar seu passado e realmente dar um voto de confiança, porque é impossível a gente aceitar “porque rouba mas faz, vou votar nele porque ele faz”. Acho que tem pessoas que vão fazer sem roubar. Eu tenho um trabalho muito grande realizado ao longo da minha vida, aos 45 anos. Mais de 30 anos de vida profissional, mais de 12 anos vida política. Então eu entendo e acredito na mudança e tenho esperança realmente da gente fazer diferente. O nosso grupo é um grupo totalmente de trabalho novo. Tem experiência, várias pessoas com experiência, mas temos certeza que todo esse trabalho já realizado de políticos que existem hoje no nosso grupo; ex-presidente da Câmara (Irineu Maretto); atual vice-prefeito (Carlos Jacovetti), atual presidente da Câmara (Magda Celidório)… Então só que Graças a Deus não tem mancha nenhuma de corrupção. Então nosso grupo vai fazer a diferença na cidade. Então peço para que a população realmente acompanhe nosso trabalho e além da nossa pessoa, no nosso plano de trabalho para uma cidade que quer o melhor. Tenho certeza disso

Como fazer a máquina pública municipal funcionar corretamente, oferecendo serviços de qualidade? Como melhorar o serviço prestado ao cidadão?

Um dos pontos que temos no nosso Plano de Governo é um projeto de desenvolvimento tecnológico. Então essa tecnológica faz parte de nossas vidas em todos lugares. O desenvolvimento tecnológico, nos últimos 30 ou 40 anos, vem fazendo com que a gente mude a nossa rotina de trabalho. Temos que se atualizar, e o que a gente percebe é que a máquina pública não acompanhou essa evolução. E nós temos dentro do nosso plano de trabalho um projeto que chama ‘Araras Conectada’. O que vem a ser o ‘Araras Conectada’? É uma integração de todas as Secretarias Municipais com todas as informações do município e dos munícipes. Entendemos que esse projeto vai fazer com que a gente tenha a desburocratização de todo o sistema, que a gente sabe ser muito burocrático, e uma agilidade de todos os processos. Então, além dessa informatização que precisamos ter em todas as secretarias, essa integralização de todas as secretarias, uma forma da gente ver que a máquina precisa trabalhar de uma forma melhor, mais rápida, mais ágil, é a valorização do servidor público. Nós dermos cursos e capacitação. Precisamos fazer com que eles realmente façam uma reciclagem para seus trabalhos e dar uma condição física também para eles poderem desenvolver seu trabalho. A gente vê que os equipamentos estão todos sucateados. Bancos, mesas estão muito antigos. Então precisamos dar uma condição que eles consigam desenvolver seu trabalho, valoriza-los e dar curso de capacitação para que a gente consiga fazer com que o servidor público atenda melhor e com qualidade, com agilidade, a população, porque é a população que paga os impostos, e consequentemente os salários dos servidores.

O serviço público, em muito, é tido como ineficiente, e por vezes, há terceirização. Você tem plano de terceirizar a prestação de serviços públicos? Quais?

Terceirização é um assunto discutível. Eu sou a favor de determinados pontos ser terceirizado. Mas isso é uma questão que tem que passar pela população realmente. Acho que tem que ter uma consulta pública porque é a população que tem que decidir por esse tipo de assunto. Sabemos que vários servidos terceirizados deram ótimo resultado: concessão de rodovias é ótimo resultado, precisa ter alguma melhora, mas o que a gente vê hoje é que as estradas são bem melhores, mais seguras, o atendimento que temos em caso de acidente, ou até quebra de veículo, o atendimento é muito rápido, muito bom, eficiente, então é um ponto favorável, que está ajudando. Então você paga um serviço, mas você tem ele de volta para você quando você precisa. E a gente também, vê que tem determinadas autarquias, como o Saema (Serviço de Água, Esgoto e Meio Ambiente de Araras), por exemplo, empresa de água, que em vários municípios que fizeram sua concessão e que deu resultado e outros não. Mas entendo que isso é uma questão que teria de ter uma consulta pública. Eu acho que tem casos que a gente pode fazer uma análise e ver que é viável, mas tem coisas que a gente entende que tem que ser através da população.

Caso eleito, planeja manter a estrutura atual das Secretarias ou fazer algum tipo de mudança?

Não. Nós precisamos fazer mudança. Até porque, a crise econômica que estamos vivendo hoje ela exige com que a gente faça as mudanças. Temos muitas secretarias e entendemos que é possível – e em governos anteriores já tivemos isso – você unificar algumas secretarias. Então para que a gente consiga enxugar a máquina… Hoje o orçamento do município em relação ao ano passado, esse ano, já foi 8% menor. E a previsão do ano que vem é de reduzir mais 8%. Então nós vamos ter dois anos de quase 15% ou 20% de redução do orçamento do município. Isso aí vai fazer uma falta muito grande. É uma preocupação muito grande que eu tenho. Nós estamos fazendo um trabalho para ser eleito, queremos ser eleito, e com o voto e apoio da população vamos conseguir ser eleito, e a preocupação que nós temos é justamente isso: fazer com que possamos ter uma grande gestão nesse orçamento. Uma delas passa pela reforma de secretarias, de administração de secretarias, de cargos comissionados. Se nós não fizermos isso, nós não vamos conseguir fazer as obras que precisam ser feitas e não vamos conseguir administrar o município como deveria.

E com relação a funcionários públicos, no caso os comissionados. Pretende manter o atual número de funcionários comissionados se for eleito?

Como eu acabei de dizer, nós pretendemos diminuir, unificar algumas secretarias e consequentemente a redução dos cargos comissionados. Uma coisa que eu vejo, acho muito importante, e é uma coisa que nosso grupo de trabalho, é que nós temos várias pessoas dentro da administração pública hoje que têm uma capacidade muito grande e às vezes não tem oportunidade de desenvolver seu trabalho. Ela está ali há 15 anos, 20 anos desenvolvendo seu trabalho e não conseguiu ter uma oportunidade de trabalho. E eu já identifiquei várias dessas pessoas, que tem um cargo na administração. Nós precisamos dar uma oportunidade a elas. Então eu acredito que com isso vamos reduzir os cargos comissionados, valorizar e dar oportunidade para que essas pessoas consigam desenvolver ainda mais seu trabalho.

Tem planos para regulamentar o comércio ambulante na cidade? Qual seu plano para essa regulamentação, se for fazê-la?

Hoje entendemos que, eles se tornaram fixos né, os carrinhos de lanche. O maior comércio ambulante que aqui nós temos na cidade seriam os carrinhos de lanche. Eu entendo que o ambulante é ambulante, ele tem que sair do seu local. Então nós temos que ter um diálogo maior com eles. Eu acho que a exploração do ponto que já existe, tem pessoas de 15 anos, 20 anos lá, no seu ponto. É um trabalho que vem desenvolvendo, e é difícil mudar de uma hora para outra. Mas o ponto principal é que ele precisa se tornar um ambulante. Esse seria o primeiro passo: fazer com que ele permaneça no seu ponto, mas durante seu horário de trabalho, terminou, volte no dia seguinte. Agora o que nós precisamos além disso, de tornar essa pessoa ambulante, criarmos outros espaços para que eles possam estar desenvolvendo suas atividades. Isso nós precisamos fazer. Então Araras está muito carente de lugares para a juventude, de lazer, de ter uma ocupação. Então o parque ecológico por exemplo, hoje nós não temos uma exploração e comércio nenhum lá. Então, de repente você tira um ambulante do Centro e dá uma oportunidade pra ele, um ponto fixo num parque ecológico, por exemplo, é uma alternativa. Então é difícil você chegar hoje e você tirar um ambulante do seu trabalho. Quer dizer, a crise já está tão grande, você já tem problemas econômicos diversos, você vai ainda vai criar mais um? Então, fazer com que você mostre pra ele, dê uma oportunidade pra ele. Você não vai estar aqui, mas você vai ter uma oportunidade de desenvolver seu trabalho num ponto fixo atendendo toda a legislação, a vigilância sanitária. Acredito que desta forma nós vamos conseguir, eles vão entender a mudança do nosso governo. Nós não vamos criar um problema, vamos criar uma solução que eles vão agradecer no futuro, com certeza.

Pretende concentrar os serviços municipais em um endereço e construir um Paço Municipal? O que fazer com o imóvel do atual Paço?

Eu como engenheiro, esse é um assunto que eu venho estudando já há alguns anos. Inclusive nós temos um local hoje, que eu já estudei, que daria para abrigar todas as secretarias, todas as Autarquias do município. Eu acho isso um assunto muito importante. A cidade precisa, nós iríamos ganhar muito, além de projeto, desenvolvimento tecnológico, Araras Conectada. Se nós conseguirmos agrupar todas as secretarias, para o munícipe vai ser muito importante. Apesar da tecnologia, às vezes a pessoa não tem acesso à tecnologia. Então, é um assunto que eu gosto muito, já tenho um local, já tentei contato com o proprietário, é um local já existente hoje na cidade, de fácil acesso, tem vias com trânsito que vão ser importantes para dar o acesso à população a esse espaço. O local é muito bom, acho que o que precisa de investimento do município seria simplesmente a infraestrutura, mas a parte de parede, essas coisas, não precisaria estar mexendo com nada. Acho que dá pra fazer a instalação rapidamente e acho muito viável. O ideal, se tivesse recurso financeiro para isso, seria construção da nossa prefeitura, integral, todas as secretarias. Isso seria o melhor, mas isso daí requer um tempo muito grande. Quatro anos de governo não dá. Eu sou contra a reeleição, todo mundo sabe disso, eu já deixo aqui bem claro. Nós temos um trabalho aqui para 4 anos, dentro de quatro anos, para construir um Paço Municipal novo nós não vamos conseguir. Mesmo porque, com a crise que encontramos hoje, então não acredito que vai ter condições. E claro que se você tivesse um planejamento,tivesse tempo hábil para fazer isso daí, nós podemos, de repente, estar preparando, desenvolvendo nossos projetos, estar apresentando para a população. Aí sim, os próximos governos estarem executado. O que é um grande defeito também que eu vejo dos governos: quando eles tomam posse, eles não aproveitam muitas coisas que existem já dos governos anteriores. Mas nós acreditamos que isso é possível. É necessário, nós queremos fazer essa mudança – se isso, esse contato com esse empresário adiantar esse assunto que nós já iniciamos, Araras vai ganhar muito, por que é um prédio que seria muito bom.

Essa área que você citou, você pode revelar qual seria?

Não porque, esses contatos que eu tive com esse empresário ainda não…

Qual seria essa região?

Região próxima do Belvedere. E tem uma coisa que é importante também, esse local a gente teria que fazer uma locação. Mas a análise que nós fizemos hoje, em todos os prédios hoje, que estão locados pela administração municipal, esse espaço seria mais barato do que nós temos hoje de investimento de aluguéis. Então é muito importante, é muito viável, e a população vai ganhar muito. É um espaço que tem estacionamento próximo, é muito bom lugar, eu estou apaixonado. Eu quero é ganhar a eleição e poder dar esse presente para a Cidade de Araras, para população de Araras, eu tenho certeza que eles são merecedores disso.

Existe algum plano para aquela área abandonada onde seria construído o Paço Municipal, ao lado do Ginásio de Esporte Nelson Rüegger? A gestão Brambilla pretendia construir ali o pólo da UAB (Universidade Aberta do Brasil) com verba federal, o que não ocorreu. O senhor tem algum outro plano para o local?

Exatamente não, não pensamos ainda. Eu conheço aquele local, sei que já está até perigoso o local, pois Faz muitos anos que fizeram uma estrutura de concreto lá, não sei avaliar como está a condição daquela estrutura, mas nós temos que pensar a cidade como um todo. E lá hoje, agora nesse momento que você está me dizendo, o que eu imagino lá é ampliar o nosso terminal urbano. Acho que fazer um investimento para ter um terminal urbano de melhor qualidade, para dar uma condição melhor as pessoas que dependem de transporte coletivo. Então hoje nesse momento, se você me perguntasse, eu faria esse investimento.

Nos últimos anos foram construídas centenas de casas populares, mas questiona-se falta de estrutura (como postos de saúde e escolas) nesses novos bairros. Seu grupo tem algum projeto habitacional para a cidade? E melhorias para as regiões das novas casas, há previsões?

Precisa né. Atual administração, eles fizeram bastante unidades habitacionais, que é importante. Eu como presidente da Emhaba (Empresa Municipal de Habitação) que fui em 2009, 2010, conheço o déficit Habitacional de Araras. Foram entregues, se eu não tiver enganado, em torno de 3.000 unidades habitacionais, atendeu uma demanda, mas a gente sabe que ainda tem muita gente que precisa de uma casa própria ainda. Então vou te responder a pergunta com relação ao primeiro ítem, se a gente tem um projeto com relação a isso: em governo anterior, nós percebemos uma coisa que foi muito importante, que foi o lote urbanizado. Então o que eu entendo, eu como um engenheiro civil. Lote urbanizado é uma forma, ainda mais em momento de crise que nós vivemos hoje. Vamos adquirir a área, fazer todo investimento na área de saneamento, infraestrutura todo necessária, e vamos estar vendendo para a população por um valor que realmente esteja acessível. Dentro desse projeto do lote urbanizado mas vamos fazer um convênio com Associação de Engenheiros, onde vai ser disponibilizado o projeto para o adquirente do terreno sem custo. Um convênio entre Associação e prefeitura. Com isso a associação também vai ter Engenheiros responsáveis para estar acompanhando a execução das obras. Então não dar. No passado somente deram. Então você vai lá, faz sua casa de acordo com que você acha necessário, sem acompanhamento técnico, então às vezes causava até algum risco de desabamento nas construções que estariam sendo desenvolvidas lá. Então o que nós precisamos, além de vender o lote por um preço realmente bem acessível, dar um suporte técnico para que ela consiga financiar através dos bancos, dos órgãos que consigam ter um crédito habitacional. Um acompanhamento técnico executivo com qualidade, através de profissionais de engenharia, através do convênio. Então nós entendemos que essa forma, a pessoa vai fazer sua casa própria, de acordo com sua necessidade. Porque hoje você entrega para diferentes pessoas uma casa com 50, 60 metros quadrados, mas às vezes é normalmente de 2 quartos, sala, cozinha, banheiro e mais nada. Mas tem pessoas que às vezes dependem de terceiro quarto. Às vezes ela vai fazer uma ampliação, ela não consegue. Esse projeto nosso, do lote urbanizado, a pessoa vai fazer a construção de acordo com a necessidade dela. Se ela tem uma renda que ela consegue fazer somente de um quarto para sair do aluguel, ela constrói de um quarto. Depois ela faz as ampliações. Ela já deixa preparado para fazer as ampliações. E se ela tem condição de fazer uma casa com 3 dormitórios, ela faz uma casa com 3 dormitórios. Então entendemos que esse projeto é o que melhor se encaixa na administração para que a população, todos possam realmente ter um acesso a sua moradia. E também em um momento de crise que nós vivemos, o que eu vejo também no lote urbanizado: isso aí vai gerar emprego. Nós temos hoje, eu como proprietário de empresa, eu sei como que está o desemprego na área da construção civil também, porque a crise afeta todos os setores. Então nós temos o lote urbanizado que a pessoa faz o projeto de acordo com a necessidade dela, nós vamos gerar Mais Emprego porque tem várias empresas, pessoas, pedreiros, serventes que estão parados hoje em função do serviço. Então vamos gerar emprego, e o melhor de tudo, geralmente a pessoa vai construir uma casa e vai comprar todo o material dela na cidade. Ela vai gerar impostos dentro da cidade. Então é uma forma que eu não consigo entender outra. Vamos conseguir resolver, ajudar a minimizar os problemas que temos hoje tanto do emprego, a geração de renda que nós precisamos da prefeitura, porque ela precisa dos impostos, e a pessoa ter uma condição realmente de ter a tão sonhada casa própria.

É notória a perda de receita nos últimos anos em Araras, devido a diversos problemas. Qual a solução para o orçamento de Araras aumentar? Há dependência de arrecadação exagerada de algum setor?

A queda de arrecadação, um dos motivos principais é a falta de trazer novas Indústrias e de valorizar as indústrias que nós temos aqui. Então a crise econômica, tudo isso faz com que produzimos menos, consequentemente menos geração de impostos. Então que nós precisamos? Valorizar as indústrias que nós temos aqui hoje, os prestadores de serviço, todas as empresas, o comércio, indústria, para que elas tenham condições de estar contratando. Então a gente vai ajudar a minimizar o desemprego e criar novos distritos industriais. É importante porque nós entendemos que trazendo novas Indústrias nós vamos conseguir aumentar a receita. Eu, durante a pré-campanha, que foi uma fase muito importante que eu entendi, apesar da campanha hoje ser de 45 dias, às vezes muitas pessoas falam: Ah mas não dá tempo de fazer, de expor realmente o plano de trabalho ainda em todos os lugares, mas nós viemos com uma pré-campanha de mais de 90 dias. Então para que serviu a pré-campanha no meu ponto de vista, e nós utilizamos a pré-campanha? Para fazer um trabalho permitido pela lei de divulgação, de caminhada, contatos com a população. Para população conhecer melhor o candidato, Nós aproveitamos também esse momento para ir conhecer uma condição para estar trazendo empresas para estar se instalando no município. Nós estivermos em São Paulo na Abia (Associação Brasileira das indústrias de Alimentos), eu estive em contato juntamente com um candidato a vereador nosso, que é presidente do Sindicato da Alimentação aqui em Araras, então nós agendamos com o presidente da Abia, fizemos uma visita para eles, conhecemos toda a estrutura, nos colocamos à disposição para saber qual era a necessidade, a demanda para que essas empresas de alimentação pudessem se instalar, já que Araras já tem um polo bom que a Nestlé. Então Ele nos confidenciou: Paulinho, ganha a eleição em Araras que nós temos Grandes projetos para fazer. Então nós entendemos que o que precisa é de uma grande gestão. Ir na FIESP para que a gente possa ver qual é realmente a necessidade das empresas que estão se instalando. Temos aqui nas nossas cidades vizinhas várias empresas que se instalaram recentemente, empresas muito grandes. Iracemápolis mesmo, se eu não me engano, a mercedes-benz, geradora de vários empregos. Então nós precisamos fazer essa gestão, preocupação nós temos com o município. Vamos buscar Indústrias por que? Porque através das Indústrias nós conseguimos gerar emprego e renda.

O atual governo tentou fazer a concessão do Aeroporto Municipal à iniciativa privada. O que você pensa a respeito?

Eu acompanhei, eu não me lembro agora a data, Doutor Caio que era vereador, na época ele já tinha um projeto muito bom para o aeroporto. Na época, não sei por qual motivo que aconteceu, mas não conseguiram dar andamento. O que a gente tem acompanhado é que nossa região é cercada por rodovias. Ela é muito favorável, a localização Nossa é muito favorável. Então é necessário nós fazermos uma licitação, trazer parceiros para que a gente consiga desenvolver nosso aeroporto, porque a localização é muito favorável. Eu não acompanhei todo esse processo que teve, eu vi que teve uma empresa que entrou duas vezes na licitação, acabou ganhando a licitação mas acabando não conseguindo assinar o contrato e iniciar os trabalhos, talvez pela forma que foi feito o sistema da licitação, investimento é muito alto. Mas é um assunto que eu gosto muito também, acho que é necessário, e nós vamos montar uma equipe técnica de trabalho para que a gente possa desenvolver, e que o nosso aeroporto tenha uma funcionabilidade ainda maior.

O que pretende fazer a respeito das obras do PAC para alargamento das calhas dos ribeirões? Vai resolver o problema de enchentes na cidade. Como daria andamentos nessas obras?

Acho que primeiro nós precisamos ter uma responsabilidade. Se tem um contrato e uma previsão de lançamento e tem início dos trabalhos realizados, isso tem que ser dado continuidade. Só que é recurso do Governo Federal, precisa saber se a sua verba continua vindo. Se as verbas continuam vindo precisa dar andamento, com certeza. Acredito eu que sejam muito boas essas obras. Eu tô vendo é a morosidade de todo esse processo. Já faz mais de 3 anos se não tiver enganado que esta obra está em andamento. Acredito que não andou 30%, se conseguiu executar, acho que em torno de 30%. Então é só uma preocupação muito grande, porque existe o contrato, tanto da empresa que ganhou a licitação quanto por parte do poder público tem as responsabilidades. E não sei porque, por qual motivo isso não anda. Uma das coisas que eu consigo imaginar é a falta do recurso. Então o governo federal falou que tinha 70 milhões de reais, foi o que nós ouvimos falar, e acredito que isso não chegou nem a vinte milhões de reais até hoje. Então essa preocupação é muito grande, se vai continuar vindo os recursos porque com o dinheiro do município acho que é inviável, não consegue fazer as suas obras, mas são muito necessárias. Acredito que o que foi feito ajudou um pouco, já estão terminando algumas coisas, até o final dessa administração vai ter terminado alguma coisa. É importante, mas a gente tem que concluir essas obras para que o projeto, que com certeza foi bem planejado, seja executado.

Há décadas o Aterro Sanitário (Lixão) é um grande problema a ser resolvido. O lixão já foi fechado, e hoje o município gasta mais de R$ 200 mil com a destinação do lixo para Paulínia. A melhor saída é mesmo enviar o lixo para outra cidade? E a construção de um aterro, regular, está nos planos? O município terá caixa para esse alto investimento?

O que nós temos acompanhado é a dificuldade de conseguir o certificado da CETESB, de toda a liberação de todos os órgãos públicos. Isso eu acho que hoje vai demorar muito tempo, mesmo que você faça um projeto bem detalhado, atendendo a toda a legislação, vai demorar muito para ser iniciada a implantação. É importante, eu vejo com muita importância, igual você mesmo disse, duzentos mil reais mensais é um dinheiro que você tira do caixa do município, faz falta, você poderia estar investindo em outras coisas, mas em função da morosidade e de toda a complexidade que existe nós precisamos saber como, se os órgãos não conseguem uma agilidade maior na aprovação desses projetos. Contratar empresas realmente técnicas que tenham conhecimento específico na área, para que a gente não perca tempo e não infrinja nenhuma legislação. Eu entendo o que é viável, Mas o importante é que nós temos observado é que o poder público, todos os trabalhos que nós temos, tem muita coisa pra ser feita, muita coisa que está deixando de ser feita, que está sendo empurrado, vai deixando para os outros governos. Nós temos um problema muito sério o lixo, com a estação de tratamento de esgoto Nossa que não está funcionando. Estamos despejando o nosso esgoto nas águas do Rio Mogi Guaçu, que é onde nós captamos. Então problema muito sério para nossa saúde. Está gerando um problema de saúde muito grande. Então o problema da água que nós temos que é muito grande também, que não tem investimento. Nós sabemos que o nosso centro, hoje, tem desperdício de 40% da nossa água tratada. Isso é um desperdício muito grande. É quase uma outra represa que nós teríamos em nosso município se conseguíssemos solucionar o problema da água, em trocar a tubulação muito velha. Mas são investimentos que nós temos que fazer. Agora nós temos prioridades também. Não adianta contratar uma empresa e deixar outros setores, que a gente não consegue, que são tão necessários quanto. Então temos que fazer um investimento em cada secretaria, mas realmente com muita responsabilidade, Senão nós tentamos solucionar o problema de um lado e acabamos com problema de outro.

Após anos de funcionamento incompleto, a Estação de Tratamento de Esgoto perdeu ainda mais a eficiência nos últimos anos, e hoje trata apenas 15% do esgoto quer a cidade produz, segundo informação da Prefeitura. Há plano para tratar todo o esgoto de Araras, já que isso nunca ocorreu?

É necessário. Como eu disse nós estamos jogando todas as nossas Águas poluídas no Rio Mogi Guaçu e captando também, o que pode trazer problemas de saúde. Entendo que o que nós precisamos fazer é reformar a nossa estação de tratamento de esgoto. Essa está muito abandonada, fico muito deixada, não teve investimento. Se hoje está tratando 15%, o mínimo que nós temos que tratar a 50%. Como você mesmo mencionou, é gradativo. Se tivesse recurso para poder investir, fazer uma nova estação de tratamento de esgoto, seria interessante. Como nós sabemos que hoje não existe esse dinheiro disponível pra isso, eu talvez vá de repente ao governo federal, talvez a gente consiga trazer recurso para investimento na área de tratamento de esgoto, Então seria interessante. Mas nós precisamos… Do jeito que está não tem como ficar. Então nós temos que fazer uma reforma de acordo com o nosso a quantidade financeira, de acordo com os nossos recursos, para que a gente consiga, no mínimo, tratar 50% do esgoto. Essa é a nossa meta que vamos fazer.

Como resolver problemas com a destinação de entulho? É a favor da Prefeitura recolher entulhos? Manterá essa prática?

Um dos temas que eu defendi na minha pós-graduação foi o tratamento e reciclagem do material de construção, que é o maior gerador de entulho que temos no município, que a prefeitura retira nas vias públicas. Hoje nós temos em Araras – eu sei que quando eu fiz meu TCC, eu estive conhecendo – aqui em Araras nós temos uma estação de reciclagem do material da construção. Eu não sei se ela está em funcionamento totalmente. Mas ela já estava recebendo esse material. É um assunto que eu viajo como muito necessário. A construção gera muito entulho. Nós temos 30% de desperdício também na construção civil. Então que nós precisamos fazer? Essa estação de resíduos da construção civil, saber como está seu funcionamento, em caso ela não esteja em funcionamento, a prefeitura investir fazendo sua própria usina de reciclagem da construção civil, do entulho. Porque a prefeitura está recolhendo hoje porque as caçambas são muito caras, porque tem que retirar de Araras e levar para outros lugares. Então você tem deslocamento com um custo muito alto. E hoje você onerar ainda mais o munícipe… Então a gente entende que parar de uma hora para outra não vai ser possível. Mas a partir do momento Onde você consegue fazer uma usina de reciclagem, e isso é possível, fazer em Araras mesmo, ou da administração, ou acompanhar como está essa usina que já existe hoje em Araras, para que a gente possa fazer as empresas que têm hoje de caçamba baixarem em seus custos e poder fazer realmente a reciclagem desse material. Então entendo que aí sim a Prefeitura vai conseguir parar de retirar, que isso é uma tradição de muitos anos, e fazer com que a população consiga contratar caçamba concurso acessível, porque o custo para despejar todo esse material vai estar bem acessível. Então vai conseguir fazer com que a população tenha esse serviço, mas ela mesma contratar, porque as empresas vão ter um custo acessível. Então é necessário, além dos materiais que a gente vai poder utilizar no caso da reciclagem de material, que é muito material que a gente pode utilizar depois dando outro destino pra ele.

O trânsito na região central é crescente e em alguns horários chega a ficar intransitável. Quais medidas você pretendem tomar para amenizar isso?

Nós temos hoje um departamento de trânsito que precisamos transformar em uma autarquia, para poder ter um poder maior, para poder tomar suas decisões. Trânsito também é uma situação que nós temos que estar no Brasil, mais particularmente no Estado de São Paulo que sofre muito com o trânsito. Mas nós temos que contratar pessoas técnicas, novos projetos no trânsito, para que a gente consiga fazer funcionário. Um dos principais pontos que eu vejo hoje é transformar numa autarquia, para que a gente possa realmente tratar o trânsito com um estudo maior, com mais afinco, com estudo maior, pois o trânsito hoje na cidade está um caos. Graças a Deus alguns governos passados fizeram algumas avenidas e a gente conseguiu ter um acesso maior da região leste, porque senão hoje não se transitaria de lá pra cá, não teria condições se não tivesse a administração anterior feito as avenidas que tivemos. Mas precisamos sim de muito investimento no transito. Hoje estamos vendo que está uma fábrica de multas no município. É pra fazer investimento no transito, mas não entendemos que seria isso uma melhor forma de fazermos. Temos que realmente fazer projeto com engenheiro de trânsito para investir na área e conseguir solucionar o problema na cidade. Solucionar não vai, pois com a quantidade de veículos que temos na cidade é muito grande, mas precisamos dar um jeito pra melhorar um pouquinho a situação que nós temos no trânsito.

A atual administração investiu em radares móveis para reduzir os acidentes de trânsito e divulga com freqüência que acordo com estatísticas da SSP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo), o número de pessoas feridas em acidente de trânsito caiu – inclusive as mortes. O senhor pretende manter a política com radares?

Não sou contra o radar, sou contra a forma que está sendo implantado hoje. Você fazer uma educação no trânsito é muito importante. Precisaria ter um investimento maior nas nossas crianças para que elas, no futuro, entendam a necessidade de respeitar a legislação no trânsito para que ele possa transcorrer naturalmente. Só que da forma que é feito a implantação dos radares móveis, você simplesmente está punindo somente a pessoa. Com certeza reduziu bastante o índice de acidentes com vítimas, só que o bolso do contribuinte está sendo muito afetado. Então se existe, e ele sabe – se fosse comigo eu com certeza saberia – quais são os locais que são realmente necessários que existe um certo descontrole do condutor, já que a gente conhece onde são as grandes avenidas, então implanta um radar fixo. Se o problema é conter a velocidade, diminuir os acidentes, com radar fixo, vamos conseguir. Então sou a favor do radar fixo. O radar móvel ele simplesmente está punindo e só está recebendo recursos que, se for bem investido ainda tudo bem, mas a questão é que só está onerando a nossa população, mas sou a favor do radar fixo.

A Polícia Civil de Araras sofre com déficit de funcionários e que inclui escrivães, delegados e investigadores. A situação foi, inclusive, confirmada pelo Ministério Público e o órgão afirma que a cidade deveria ter 33 funcionários, mas atualmente conta apenas com 18 entre delegados, escrivães e investigadores. O senhor pretende agilizar contato com São Paulo para alterar a situação? O município vai continuar “emprestando” funcionários para o setor?

A segurança é um ponto muito importante que nós temos que se atentar. Hoje a criminalidade, o índice de criminalidade aumentou bastante, nós sabemos disso, em função do próprio desemprego. Então uma coisa gerou outra. O governo do Estado é que é o responsável pela Polícia Civil, nós sabemos disso. Tem que ter uma gestão maior, não sei se pelo fato do governo não ser do mesmo partido – uma coisa que sou totalmente contra, acho que nós não temos que defender sigla partidária na gestão pública. Eu sou a favor da demanda, da Necessidade. Se tem uma necessidade você tem que atender. E não porque é do meu partido, não é do meu grupo político, e nós vamos ou não atender. Sou totalmente contra isso. Mas eu entendo que nós temos que fazer um gestão junto ao Governo do Estado, para que a gente consiga. Nós sabemos que o problema da criminalidade, da falta de funcionários na Polícia Civil é em todo o estado. Não é somente em Araras. Mas pelo que temos acompanhado, faz muito tempo que não vem nenhum policial militar ou civil para o nosso município. Então nós precisamos fazer uma gestão maior com o governo do Estado. Não se necessário for da administração municipal estar emprestando funcionários para manter, para dar uma condição melhor, de uma segurança maior para nosso município, nós iremos fazer. Mas não podemos deixar nossa população insegura. Nós temos que dar segurança para nossa população, de que forma seja. Seja do Governo Federal, do governo estadual, do governo municipal. Mas nós temos que dar a segurança para nosso município, que é muito importante.

Araras enfrenta aumento do número de veículos furtados – média de dois a quatro por dia. Autoridades das forças de segurança apontam que o aumento pode ser resultado do aumento do combate em outras cidades como em Limeira, por exemplo. Limeira conseguiu reduzir a estatística ao implementar o projeto “Muralha Digital” – que são câmeras instaladas em todas as entradas da cidade e que identificam na hora se o veículo é roubado ou furtado. Caso eleito, o senhor pretende defender ou implantar projeto semelhante?

Sim. Nós temos no nosso plano de governo a implantação das câmeras no nosso município. Então, os pontos principais nós temos. Na região central, do nosso comércio. Nas regiões que nós temos comércio, ou que dê condições para a gente implantar, em outras regiões, na Zona Norte, na zona leste, Em todas as regiões da cidade onde tenha um comércio um pouco mais ativo, e principalmente nas entradas e saídas de nossa cidade. Acho que esse programa de Limeira foi muito bom. Foi um dos fatores que diminuiu bastante o índice de roubos no município de Limeira. Então se isso já está funcionando na cidade vizinha, porque não pode funcionar na nossa cidade? Então entendo quem é importante, é necessário, e nós temos nosso plano de governo o item que trata desse assunto.

Apesar do orçamento significativo que Araras tem hoje para a Educação, a cidade ainda tem desempenho, nas escolas municipais, aquém até de algumas escolas estaduais nas avaliações governamentais, como Enem e Ideb. Como fazer Araras ter uma ‘educação de ponta’?

Um dos grandes desafios que nós temos na educação hoje é a educação integral, em tempo integral. Mas com a infraestrutura, algumas escolas que estão tendo a implantação desse tipo de trabalho, em algumas está faltando estrutura. Então o aluno, a criança fica na parte da manha na escola e na parte da tarde às vezes fica na quadra, fazendo alguma atividade, mas não tem uma atividade que dê realmente uma condição para que ela se desenvolva com artes, com dança, na pratica de esportes realmente. Então hoje a educação em Araras, que eu to vendo que esse governo investiu bastante na cobertura de quadras, ele investiu na construção de creches e novas escolas, isso ele está conseguindo resolver a parte de estrutura. Mas uma preocupação que estou vendo, que temos observado é como faremos com a parte do funcionário público, porque vai aumentar muito a folha de pagamento na parte da educação, estar colocando outros profissionais dentro dessas escolas para estar funcionando. Então essa é uma preocupação muito grande, que a estrutura ele está fazendo, a estrutura física, mas a estrutura depois do corpo docente, nós vamos ter depois uma preocupação muito grande com relação a isso. Mas entendemos que a educação é importante. A criança precisa de uma atenção especial. De 0 a 7 anos é o momento que a gente vê que é o momento que a criança adquire todos os seus conhecimentos, todos seus princípios. E a educação de período integral com uma estrutura voltada a todo tipo de alternativa na escola. A alimentação, que a gente sabe que as crianças às vezes vão para a escola, elas necessitam de uma alimentação especial; às vezes não tem o alimento na sua casa, e por isso fica na escola no período integral. Então entendemos que precisamos fazer escola no período integral para que nossas crianças consigam atingir índices melhores na avaliação dos governos.

A ideia de ensino integral tem um custo um pouco maior. Seu governo tem pretensão de chegar a algum percentual de ensino integral na rede municipal? Quanto?

Tudo que você disse é em função de receita. Se nós conseguirmos fazer um gestão onde consigamos trazer novas indústrias, onde consigamos enxugar a maquina pública, consequentemente teremos uma receita maior, ou sobrar algum recurso para nós podermos fazer investimento. E é isso que vamos fazer. Então vamos fazer uma gestão de gerar emprego e renda, conseguir aumentar nossa arrecadação, não com impostos, mas com empresas que vão pagar impostos também investindo no nosso município, e consequentemente nós vamos conseguir ter verba para poder fazer investimento na educação e na saúde que também é muito importante.

Sua gestão de planos de investir em cursos técnicos?

Entendemos que é importante tanto investir em cursos técnicos quanto na faculdade municipal que já existe hoje. Então só que ela está um pouco limitada com relação a oferta de cursos. Só que precisamos ampliar a quantidade de cursos oferecidos pela faculdade municipal. Hoje o jovem, o adulto também, tem uma condição muito grande de estudo, e acho que isso é muito importante, porque o estudo vai dar uma condição da pessoa poder ter uma qualificação melhor, para ter um emprego melhor. Então a educação é a base de tudo. Então precisamos sim melhorar a quantidade que temos hoje da faculdade municipal e dos cursos técnicos.

O CAEM, na zona leste, concentra diversos exames e atendimento de especialistas, mas há reclamações constantes de filas. Além disso, cirurgias são demoradas. O que fazer para acabar com as filas com essa receita baixa do município?

Temos acompanhado muito essa situação, porque ela é uma situação geral, o problema de saúde. Nós sabemos hoje como está funcionando. O que nós precisamos é, com nosso projeto ‘Araras Conectada’, vamos conseguir integrar todas as secretarias, e dentro delas a da Saúde. Então, nós sabemos da distribuição de medicamentos que é feita em quatro pontos, hoje, da cidade, e precisamos ampliar esses pontos. Sabemos que hoje você vai fazer um agendamento de um exame e de uma consulta é de 4, 5 ou 6 meses. Um dos problemas maiores que temos identificado é fazer com que o médico fique no tempo de seu contrato efetivamente à disposição da população. Dar uma condição para que ele possa desenvolver seu trabalho, porque às vezes, ele vai lá, atende dez ou doze pacientes em função de outros compromissos, e da clínica que ele tem. Então temos que dar uma condição para que o médico atenda no período integral de seu contrato, fazer com que, através da tecnologia, a gente consiga dar agilidade, consiga fazer com que a pessoa não precise ir lá, ficar lá 5 horas da manhã em uma fila e chegar 10 horas não ser atendida. Muitas das vezes o paciente vai lá e às vezes não é um caso para ser atendido no Caem, as vezes poderia ser atendido num posto de saúde, que acho que é importante. Nós fazemos um investimento e vamos fazer o Posto de Saúde da Família que é hoje a equipe da saúde da família. Então precisamos fazer que isso volte a funcionar realmente como foi quando criado, acho que isso é importante. A partir do momento que você tem profissional da saúde que visita as famílias e faça o acompanhamento da família, isso faz com que a gente diminua o atendimento no Caem, nos centros em que se for fazer os exames. Então é uma ação ampla. Temos esse entendimento, temos o conhecimento, e estamos preparando a cidade para que consigamos fazer uma atenção especial à Saúde, já que a população não pode ficar aguardando seis meses para fazer um exame. Muitos casos isso pode acontecer da pessoa não conseguir e vir a óbito. Isso não vai acontecer, nós não vamos ter esses casos na área da saúde, estamos atentos a isso, e nosso plano de governo tem vários pontos que vão tratar disso e tenho certeza que vai ajudar muito.

Outra reclamação constante da população é falta de medicamentos de alto custo. Como resolver isso?

O alto custo tem interferido bastante no orçamento do município. Mas entendemos que tudo passa pela gestão. Vou voltar a falar de gestão porque é muito importante. Não tem jeito de eu conseguir atender a população na área de educação, melhorar a educação, melhorar a saúde, diminuir o tempo para consulta, diminuir (a fila para) os exames, se eu não tiver receita. Não tem jeito de fazer isso. Nós precisamos fazer uma gestão e é isso que vamos fazer. Vamos reduzir nosso orçamento através de diminuição de secretarias e cargos comissionados, vamos trazer investimentos de indústrias e melhorar nosso comércio. Aí com esses recursos vamos conseguir fazer. A população depende do serviço e a Prefeitura tem a obrigação de fazer com que a Saúde funcione. Então a partir desse momento o medicamento de alto custo, que é um valor considerado alto no nosso orçamento. Temos que ter previsão para esse serviço, porque se não fizermos a previsão ele vai faltar no nosso caixa. E a população é necessitada disso, e se é necessitada o administrador público tem que estar atento a todas as demandas da população.

Araras tem uma infraestrutura cultural boa, com teatro estadual, centro cultural, Casa da Cultura, que nem sempre são totalmente utilizados. Qual maneira para popularizar o acesso à arte e cultura?

Entendo que a população, nós não temos a prática de frequentar os teatros que nós temos hoje, o Teatro Estadual é uma estrutura muito boa que temos, temos diversas peças que são apresentadas, diversas ações que fazem no nosso teatro que se a população participasse seria muito importante. Precisamos criar uma cultura nova para nosso município, já que nós temos condições e espaços públicos para que a gente possa dar o lazer para o nosso munícipe, é importante para nós criarmos uma cultura disso. Então fazer com que a educação, na escola a gente consiga mostrar para a criança qual a necessidade, realmente. Como dissemos de período integral de desenvolver aulas de dança, de cultura. Se a gente aumentar nosso lazer, ali a criança vai entender a verdadeira função da cultura, para que serve você ter uma população com uma cultura, um lazer diferente. Então é isso que vamos fazer: com que a população tome conhecimento e ocupe os espaços que temos hoje. E outra, é gratuito, é público, então acho que isso é muito importante. É um lazer que a população tem e que ela precisa conhecer um pouco mais para utilizar esse serviço.

O prédio do antigo Cine Santa Helena foi adquirido pela Prefeitura, mas segue parado há anos? Qual seu plano para ele?

Temos sim, e acho que isso daí já foi no passado motivo de discussão. Teve até uma permuta com uma outra empresa para que volte cinema. Araras é carente desse item, de cinema, nós temos hoje somente um no shopping. Ele atende, mas ainda precisaria de investimentos maiores. E o Cine Santa Helena é um patrimônio do nosso município. Então precisamos fazer investimento realmente e voltar a ter o nosso lazer na área do cinema. É importante sim e vamos fazer sim, é um investimento que é necessário porque está dentro da área da cultura e do lazer.

É a favor da continuidade do Festival Café & Chocolate e Arraial na Praça, eventos que levaram grande público na Praça Barão de Araras?

Sou a favor sim. Precisamos melhorar, temos alguns pontos já detectados que precisam ser melhorados. Acredito que isso já poderia fazer parte de nosso calendário anual, isso deveria ter, porque realmente trouxe muitos benefícios ao nosso município. É uma agenda que todo ano todo mundo fica aguardando. É um lazer muito bom e muito importante. Então vamos continuar sim, eu adoro, participo todas as vezes que tem e sempre digo, temos sempre que ter uma participação e a cidade é importante nós chamarmos a população e nosso governo terá uma marca muito grande com relação a isso, nosso governo vai abrir as portas da Prefeitura para que a população venha participar da construção do futuro nosso. Então fazer com que a população traga as ideias. De repente isso é importante, você ter um projeto do Café com Chocolate e Arraial na Praça, que são projetos muito bons, e que a população realmente traga a participação no que pode ser melhorado e nós, com nossa equipe técinca também, fazer com que a gente consiga melhorar porque é um evento muito importante hoje e já faz parte do calendário do nosso município.

Há algum plano para impulsionar o Turismo em Araras?

Temos sim. Inclusive no nosso partido temos hoje o deputado Herculano Passos, que está cuidando da pasta do Turismo no governo federal (Herculano é presidente da Comissão de Turismo da Câmara dos Deputados). Já tive contato com ele sobre isso. Temos acompanhado o que tem acontecido no município, e acho que é muito importante. Temos a cidade, ela é dotada de muitos lugares e de pontos históricos, e acho que isso é muito importante, então temos sim um plano de trabalho que vamos fazer. Precisamos fazer com que a população, através da Prefeitura, dos mecanismos que nós vamos criar, para que a gente leve a população a estar conhecendo ainda mais os pontos históricos que temos no nosso município. Então junto com o governo federal, através do deputado que nós temos já hoje do osso partido inclusive, vamos investir mais para alavancar o turismo que foi iniciado nesse governo. Acreditamos que ele é importante, também gera emprego e renda ao município.

O que fazer em uma área tão carente em Araras, que é o esporte de base?

Esse é importante. Eu, praticante de esporte que sou, nós sabemos que precisa. Precisamos fazer investimento. Hoje nas nossas escolas temos muitas quadras cobertas. Então precisamos fazer investimentos, aumentar nosso convênio com a faculdade que nós temos na Uniararas, fazer com que os estagiários e professores de educação física, ocupemos os espaços do nosso município, temos bastante quadra coberta hoje. Então dentro do período integral das escolas que temos educação integral o investimento no esporte é uma área que vamos trabalhar bastante. A categoria de base é importante. No passado, na eleição de 2012, que eu era candidato, nós já tínhamos projeto muito grande. Um dos projetos voltados ao esporte que precisamos retomar é a Olimpíada da Primavera. É um projeto que tinha no passado e entendemos como importante. Hoje estamos projetando isso daí. No passado eram quatro regiões somente. Quem viveu sabe como foi bom. Hoje pretendemos fazer nosso plano voltado para o esporte, e aí a Olimpíada você tem hoje o assunto nosso, o momento olímpico, uma participação muito boa que o Brasil teve (nos Jogos Olímpicos Rio 2016) e mostrou o Brasil para o mundo, o Rio de Janeiro foi ótimo. Então quantas atividades esportivas nós temos e às vezes não temos atenção pra isso. As vezes se preocupa com o esporte voltado ao futebol, você vê o basquete como foi, o vôlei como foi, então é importante o atletismo… Nós precisamos fazer valer. Temos uma estrutura muito grande que é o nosso campo do União São João, que hoje está parado, porque o União não tem atividade, mas a estrutura toda está pronta e montada. Então precisamos fazer uma gestão junto aos proprietários do União São João, para que a gente consiga implantar todos os segmentos olímpicos lá, para que a gente possa, quem sabe em 2020 já, ter um atleta de Araras representando nosso país nas Olimpíadas lá no Japão.

Durante a entrevista você falou que é contra a reeleição? Quais medidas deveriam então ser tomadas, além desse ponto, numa emergencial reforma política?

A reforma política que eu vejo, o voto distrital – que é um assunto sendo discutido no Senado e na Câmara – é muito importante. Voltando ao nosso município, entendo que isso seria interessante se pudesse ser desenvolvido através das discussões que nós teríamos da reforma política. Porque você tem um representante de cada região. Eu acho que isso é importante. As vezes a pessoa fala: eu vou defender a região norte, vou defender a região leste. Eu acho isso muito importante, o vereador representar aquela região, porque ele está ali no dia a dia, corpo a corpo com a população e conhece mais os problemas daquela região. Então o voto distrital seria muito importante. Com relação à reeleição eu entendo que tenho que fazer um governo e não posso ficar trocando favor. Tenho que fazer um governo voltado para as necessidades do município. Sou um representante do povo. Então não vou poder ficar fazendo o que se costuma dizer, as barganhas políticas, então eu sou contra, vou ser eleito prefeito dia 2 de outubro agora junto com o voto de quem está nos ouvindo hoje, e sou contra reeleição. Vou fazer um governo para que realmente nós trabalhemos com transparência , com justiça e acima de tudo com responsabilidade. Quatro anos, de repente, pode ser pouco. Ah, só quatro anos… Geralmente os governos deixam dívidas. O seu primeiro ano de governo é só para pagar dívida, para organizar a casa. Mas entendo que temos uma lei hoje que deveria ser cumprida, que em a Lei de Responsabilidade Fiscal. Se ela for cumprida, o governo seguinte não vai ter dívida. Então precisamos fazer é que se cumpra a lei. Então os quatro anos é tempo suficiente. Faça quatro anos com excelente mandato, faça com que a cidade se desenvolva com melhora da condição de vida de cada um da nossa população e depois, para quem vamos apoiar, que a população, se fiz um bom governo, ela transfere o voto para quem eu vou apoiar. Então eu defendo isso. Eu não sou político, nunca fui político, eu quero trabalhar na política, todo mundo que me conhece sabe de minha forma de trabalhar. Até hoje as eleições que tive, anteriores, foram ótimas. As experiências muito grandes que consegui adquirir. Consegui conhecer melhor a cidade. A cidade conhece melhor o engenheiro Paulinho. Fico muito feliz hoje, porque onde você chega a pessoa conhece, sabe do nosso projeto, sabe que não vou fazer política a troco de voto, vou fazer o que realmente acho que é necessário. Acho que é isso que tem que mudar. O momento que vivemos hoje é muito importante. A movimentação de toda nossa população, as reivindicações, é isso que precisamos fazer. Sair do nosso aconchego, conforto, do lar, e realmente reivindicar. E eu sendo eleito prefeito, não tem problema, acho que é importante, vai lá no gabinete, faz sua reclamação. Organize, faça uma reivindicação organizada, não com baderna, que não é o caminho. Mas o nosso governo vai ser marcado por isso, por transparência, por justiça, por responsabilidade. E eu não me preocupo com reeleição. Quero fazer um governo por quatro anos para que a gente melhore nossa cidade e a gente consiga eleger nosso sucessor. Esse é nosso trabalho.

Quais são os principais pontos positivos e negativos do governo atual?

Pontos positivos: acho que a administração conseguiu uma gestão junto ao governo federal muito boa, trouxe bastante investimento. Tem muito por fazer ainda contratado espero que isso realmente cumpra-se. Isso é um ponto favorável para a nossa cidade. Ponto negativo é o desemprego, que acho que não trouxe investimento nenhum para nossa cidade. Temos um grande problema hoje, um dos maiores problemas hoje é o desemprego. Consequentemente a segurança, ela acaba sendo afetada. Mas eu acho que todo o governo tem uma marca. As casas próprias que estão feitas são muito importantes, e temos muito por fazer. O que me preocupa é saber se essas obras contratadas serão finalizadas. Aí vai ser um problema que a gente vai ter de volta na Lei de Responsabilidade Fiscal e se isso daí não for contratado, se o dinheiro contratado não vier, aí vamos ter um problema para a administração futura muito grande.

A disputa pelo poder, muitas vezes, obriga candidatos a colocarem em xeque conceitos de coletividade e até honestidade. Para ganhar uma eleição é necessário mesmo fazer concessões a grupos empresariais e comprometer uma administração? Ou, em outras palavras, como ganhar e não se vender?

Isso é uma pergunta que até me arrepiou agora. Isso é um assunto que eu também gosto muito. Acho que ao longo da minha vida política e nem vou falar do lado profissional, porque eu só tenho a agradecer a Deus, a educação que meus pais me deram e oportunidade que tive na minha vida profissional. Mas na questão política eu tenho certeza do nosso trabalho que nós iniciamos em 2004 quando eu saí candidato pela primeira vez, a vereador. Então nunca precisei me vender, nunca precisei fazer conchavos políticos que a gente fala, e esse ano está sendo diferente. A eleição desse ano todos vocês vão acompanhar, a nossa eleição é bancada com os recursos meus e do meu vice que é o Irineu Maretto que todo mundo sabe. E dos nossos recursos, eu falo, graças a Deus, falo de boca cheia, é fruto do nosso trabalho. Então está tudo aí para a população ver, não precisa ficar falando. Então acho que esse é um ponto muito importante. É uma eleição que estamos fazendo com muita responsabilidade, vamos fazer uma eleição que vai conseguir chegar a todo bairro a toda população. Nosso plano de mídia é muito importante, nosso plano de internet está muito bom, nosso plano de governo é ótimo. Então estamos preocupados com tudo, mas principalmente de não se vender. E além de tudo, os partidos que fazem parte da nossa base política hoje, que é o atual vice-prefeito Calinhos Jacovetti, Rede Sustentabilidade, juntamente com a presidente da Câmara, Magda Celidório, temos um vereador, presidente do PSB que é o Erinson Mercatelli, partido muito importante que veio somar com a gente, temos um outro vereador, que é o Eder Muller, que é do PROS, também um partido muito importante. Então hoje temos quatro partidos fazendo parte de nossa base. E partido que tem envolvimento muito grande em toda administração, em todo o trabalho da cidade já hoje. E nós não precisamos ficar trocando cargos políticos para estar trazendo partido. Porque teve muitos que vieram conversar com a gente, e uma das coisas que eles vieram falar foi: Paulinho, mas eu gostaria de ter uma Secretaria. Eu respondi: eu já sou prefeito? Porque se eu for prefeito eu tenho condição de conversar com você, ver quem é a pessoa técnica que você quer indicar, para saber se ela é realmente do nível técnico que a gente precisa. Aí sim vou conseguir conversar com você e fazer uma composição. Mas hoje eu não sou prefeito. E se eu não sou prefeito eu não tenho cargo nenhum para distribuir. O que eu quero é uma confiança de vocês no nosso trabalho, para que a gente, junto, possa fazer diferente. Eu, graças a Deus, consegui na eleição passada todos acompanharam, tive quase 25 mil votos aqui em Araras, com um grupo muito pequeno, mas com pessoas que realmente acreditaram no nosso projeto. Eu não precisei vender minha alma para ter o apoio de ninguém. Hoje estou trabquilo; a nossa campanha vai ser paga com recurso próprio que eu economizei e guardei pra isso, minha família sabe qual é esse valor, vocês também vão acompanhar, e meu vice, Irineu Maretto, também, que é um empresário que todo mundo conhece, tem uma condição financeira que dá para nos ajudar. Então temos uma composição, além da capacidade de cada um. Eu, numa organização muito grande, um administrador. Tenho mais de 30 anos de empresário. Então tenho uma experiência muito grande. O Maretto com toda experiência política que ele tem, três vezes já foi presidente da Câmara, 22 anos de vereador… A experiência política dele, o conhecimento na legislação, vai nos ajudar muito para que a gente consiga fazer Araras cada vez melhor, para que possamos construir uma nova história. Inclusive o nosso lema de campanha, ‘Uma Nova História’, isso que é o mais importante. Então a gente precisa escrever essa nova história. Durmo tranquilo e tenho certeza… De repente a população vê: ah, mas um partido tem 500 meninas na rua. Espera aí; será que ele tem condições de ter essas 500 meninas na rua? Nós não temos essa condição. Então não vamos ter. Mas nós vamos fazer um trabalho respeitando todas as leis e principalmente o gasto. Nós não achamos dinheiro na lata de lixo. Precisamos realmente investir, e vamos fazer uma campanha para que a cidade conheça nosso projeto.

Você citou alguns partidos no seu grupo político. Qual deve ser a participação dos demais partidos de seu grupo em um eventual governo seu?

Como eu disse, nós não discutimos secretarias e participação. Claro que vai ter a participação, O que são pessoas que têm já a experiência muito grande na administração, em toda a cidade. Vão compor com certeza, porque tem pessoas técnicas que já existem, que estão nesse grupo. Então nós precisamos sim, ampliar os grupos. Hoje nós temos quatro partidos, Mas nós vamos ser eleitos e vamos chamar os outros grupos para fazer parte da nossa administração. Como eu disse, eu não posso – como eu reclamei, e acho que o governo atual, de repente, teve um benefício por causa da administração do Governo Federal, com alguns recursos a mais, mas eu não compartilho dessa ideia. Eu acho que nós temos que fazer pela cidade. Eu estou aqui defendendo a cidade, eu quero servir a cidade. E a partir do momento que eu quero servir a cidade, em todos os grupos tem pessoas capacitadas que poderão fazer parte do nosso trabalho. E é isso que eu quero. Nós não temos problemas com nenhum outro grupo político de Araras, nós temos um diálogo com todos os outros grupos políticos. Então a nossa gestão vai ser uma marca, o novo momento político da cidade. Vai ter pessoas que vão fazer parte de nosso trabalho, tanto da atual administração, os que estão concorrendo juntamente conosco. Mas o objetivo maior é meu, e espero que dos outros candidatos também seja, é o bem de Araras. Sou candidato hoje para servir nossa cidade, melhorar a vida das pessoas. Quem for, de qual grupo for, vai estar vindo participar conosco, mas precisa ter uma qualificação técnica.

Por que a escolha de seu vice, Irineu Maretto?

Irineu Maretto… Eu já disse uma parte dela, mas não foi nessa pergunta. Irineu Maretto é um empresário que conquistou o que tem na sua vida hoje, fruto do seu trabalho. É uma pessoa conhecedora muito grande da política. Já foi 3 vezes presidente da Câmara Municipal, por 22 anos foi vereador. Fui eleito acho que com 18, 19 anos vereador. Então é uma pessoa que para mim tem experiência, o conhecimento na legislação muito grande. Sabe muito bem como funcionam os trâmites políticos, sabe muito bem Tanto do governo estadual quanto no governo federal. Então, para mim tem uma pessoa que desde o começo, Desde quando nós começamos nosso trabalho nós falávamos: Engenheiro Paulinho e Marretto. Aí muitos meios de comunicação falavam que ia ser vice de um, vice do outro. Mas desde o começo nós falávamos, por que fizemos todo esse trabalho, fizemos a pré-campanha toda praticamente juntos. O plano de trabalho, o plano de governo nosso, nós discutimos juntos. Então a experiência que o Irineu Maretto tem, todo o seu conhecimento empresarial, o sucesso que ele já teve e tem na sua empresa, isso tudo vai fazer com que a gente tenha uma nova gestão pública, Uma nova história política, e é isso que é o objetivo do nosso grupo.

Apesar de você dizer que já estava definida Essa dupla, durante todo o processo de convenção vocês conversaram com vários outros grupos políticos. Então existe a possibilidade de outras pessoas de outros grupos ser vice seu?

Sim. E até importante né, tanto a pré-campanha é o momento das pessoas se conhecerem um pouco melhor. Nós conversamos sim, mantivemos sempre diálogo aberto. Até na véspera da convenção nossa nós tínhamos conversa. Só que eu defendi ele a todo momento, desde o começo falei: Maretto, eu quero que você seja nosso vice, e vamos construir para que isso realmente aconteça. Mas claro que nós entendemos que a política é dinâmica, é necessário E você tem que ter um diálogo. Só que eu desde início falei que queria que fosse ele, só não fosse ele, se ele não quisesse. Estamos trabalhando, preparando nosso trabalho, mantendo diálogo. Isso é muito importante e graças a Deus conseguimos hoje um grupo que vai dar condições para nós elegermos vereadores. Tem certeza que nós vamos fazer dois vereadores por coligação. Teremos 4 vereadores da nossa base. Não sei se tá fazendo parte da sua pergunta, mas já respondo já, Como vai fazer se não tiver a Câmara Municipal. Volto a dizer que estou aqui para servir a cidade, para apresentar trabalho e propostas para nossa cidade pela melhoria da qualidade de vida de nossa população. Consequentemente a bandeira política que a pessoa hoje que for eleito vereador defende, pra mim não vai fazer diferença. O que me importa é o que ele tem pra fazer pela nossa cidade e o projeto que nós temos para nossa cidade. A partir do momento que nós formos eleitos, que fizermos 4 vereadores eleitos da nossa base, tem mais sete vereadores. A hora que nós sentarmos para conversar e eu apresentar nossa proposta. A forma do trabalho, a transparência com que nós vamos desenvolver nosso trabalho, a seriedade e responsabilidade que temos com o nosso trabalho, eu tenho certeza que eles vão ser apoiadores do nosso trabalho. E eu quero desde já é que eles apoiam aquilo que for bom para a cidade. E de repente eu tiver um projeto que não for bom para a cidade, que eles votem contra, independente dos nossos quatro vereadores que acredito que vamos ter. Eu não entendo que você tem que votar a favor do prefeito porque você é do grupo político dele. Você tem que votar a favor da cidade. O prefeito está para desenvolver o trabalho a favor da cidade. A partir do momento que ele está desenvolvendo um trabalho propondo o que é importante pra cidade, porque o vereador não vai votar a favor?

O apoio de grupos com o PROS e principalmente o PSD aconteceu somente na última hora do período de convenção. Qual fator fez esses grupos aceitarem apoiar sua candidatura?

Conversamos bastante. Fizemos várias reuniões. O Erinson Mercatelli também estava pretendendo sair de candidato a vice-prefeito. Entendemos e colocamos como válida a intenção dele de sair como vice-prefeito. O Eder Muller montou um grupo muito bom no PROS, que tem o doutor Eduardo de Moraes que foi secretário da administração. Então o que nós fizemos foi discutir junto os candidatos a vereador. Apresentamos nosso trabalho, eles conheceram o trabalho. Eles fizeram a democracia dentro do partido. Então o que nós fizemos juntos, num conjunto de fatores, foi realmente eles entenderem que nosso plano de governo é o melhor para nossa cidade. Aceitaram, Aí sim, realmente nas convenções foi oficializado. E o nome também do Irineu Maretto como vice, que todo mundo tem um carinho especial com ele… Então se realmente fosse ele, o grupo realmente estaria fechado. E também a minha candidatura, porque se eu não tivesse me colocando à disposição do grupo, me colocando como pré-candidato, eu entendo que de última hora alguma coisa que inviabilizaria, se o grupo não quisesse que eu fosse o candidato. E eu estava à disposição do grupo. Acho que isso foi uma discussão muito válida. Realmente deixou para a última hora a conversa que foi longa. Por que na última hora que a gente realmente teve a certeza: Engenheiro Paulinho com Maretto.

Como vocês conseguiram resolver aquele mal estar com relação aos dois candidatos do PROS, o Eduardo de Moraes e o Jackson de Jesus, que tinha um compromisso com o governo em ser candidatos pela base?

O que eu digo é que nós vivemos uma democracia. Por isso que eu disse que eu só não seria candidato se o nosso grupo entendesse que eu não tinha condições. Então tem que respeitar porque a maioria é que vai discutir o assunto. No caso do PROS, que tem o Doutor Eduardo e o Jackson de Jesus, eles eram secretário da administração. Nós sabemos disso. Mas entendo que nós vivemos uma democracia, e a partir do momento que nós vivemos em uma democracia, o objetivo da maioria é que tem que ser atendido. E pelo que entendi, e parabéns ao Eder Muller pela colocação que ele fez, ele colocou para todos os candidatos, todos os membros do partido os grupos. E o grupo que fez a escolha. Claro que eu entendo perfeitamente (a situação), mas eu já disse para o doutor Eduardo e para o Jackson – inclusive o Jackson foi diretor meu, quando eu fui presidente da Emhaba, e a gente teve um relacionamento muito próximo: eu entendo que vocês fizeram para a cidade, foi ótimo. Foram secretários, desenvolveram o trabalho de vocês. Eu entendo perfeitamente a relação entre vocês e o Dr. Brambilla. Só que o prefeito, Doutor Brambilla, é prefeito até dezembro. Janeiro pode ser que eleja um da base, eu quero ser eu o eleito, pode ser um outro grupo, não sabemos quem vai ser. Mas dezembro Brambila não é mais o prefeito de Araras. E o respeito e o carinho que vocês tiveram, não estão deixando. Não estão traindo o doutor Brambilla. O que eles não estão fazendo hoje é renovar esse apoio o doutor Brambilla, porque o doutor Brambila apoia um outro candidato. Então eu não vejo que eles estão traindo o prefeito. Eu ligo pra eles isso, é o que eu acredito e é verdade. O prefeito acaba a gestão em dezembro, em janeiro é outro prefeito. Até dezembro eles tem um compromisso, são fiéis a ele, eu respeito. Não tem problema nenhum, eles tem que continuar porque você não pode cuspir no prato que comeu. Mas hoje essa situação está administrada. Já começaram as campanhas, eles precisam pedir Voto para mim, porque há a fidelidade partidária, todo mundo sabe disso. E eu entendo, pelo que nós conversamos já, que eles irão fazer um trabalho necessário. Até porque, na atual circunstância o nosso nome é o melhor nome para a cidade. Nós não temos rejeição, temos o melhor grupo político para Araras, temos o melhor plano de governo, e a partir do momento que temos tudo isso de melhor, nós somos o melhor candidato. Então é melhor pedir Voto para mim, do que para outro candidato. Para eles vai ser muito melhor. Uma coisa que eu digo para todos os candidatos, e eu tenho certeza que isso vai acontecer: na eleição passada, que eu fui candidato a deputado federal e teve quase 25.000 votos, a Rita Passos veio em Araras uma vez. Ela teve 5.500 votos em Araras. Por qual motivo ela teve 5500 votos em Araras? A explicação que eu tenho é a seguinte: a pessoa ia para votar em mim, nosso material de trabalho tinha nós dois juntos. A pessoa confia em mim, me conhece: ah, vou votar no Paulinho, está com Paulinho deve ser pessoa boa. E é realmente uma pessoa que eu gosto e confio muito. Então votou nos dois. Hoje, na campanha, material de trabalho nosso tem engenheiro Paulinho prefeito, vice Maretto, não tem rejeição. É o melhor para a cidade. Ah, está junto, vamos votar. Muitas pessoas fazem isso. Nós vamos ter muitas surpresas favoráveis, positivas. Porque a quantidade de votos que nosso grupo vai ter vai realmente surpreender positivamente.

Dos cinco nomes que disputam a eleição, você é o único que nunca foi eleito a cargo eletivo. Mesmo assim você se sente preparado para assumir a prefeitura. Não acha que pode faltar aquela experiência de máquina pública?

Não. Falou isso com muita tranquilidade. Eu tenho 45 anos, comecei a trabalhar com 12 anos. Então tenho 33 anos de trabalho desenvolvido na minha vida. Tenho 30 anos de Gestão na casa lotérica, que eu ajudava ele a gerenciar a casa lotérica. Como Engenheiro, proprietário de empresa na construção civil já tenho 20 anos. Claro que eu também sei a diferença no setor público e setor privado. Estive dois anos na administração pública, que fui presidente da Emhaba em 2009 e 2010. Lá eu conheci um pouco mais da administração pública. Mas estou tranquilo que a seriedade com que a gente desenvolve nosso trabalho, a responsabilidade com o que eu tenho em tudo aquilo que eu faço. A experiência que o Maretto tem, está junto conosco, Inclusive eu digo para ele sempre: geralmente dizem que o vice não serve para nada, mas nós vamos provar que vai ser diferente. Nós vamos querer que ele Execute o trabalho. Então o vice nosso vai ter trabalho. Não vamos ter problema nenhum, tenho certeza. A falta de conhecimento em alguma legislação que eu tenha, com o conhecimento que ele tem, eu tenho certeza que essa união vai fazer com que Araras dê um salto em gestão, em qualidade, em todos os o político que eu digo. Tenho amizade com todos os outros candidatos e todos os outros políticos, e eu tenho certeza que vai ser o melhor para nossa cidade. E todas essas eleições que eu já disputei, ano sim, ano não, estou pedindo voto, desde 2010. Foi o melhor que aconteceu na minha vida, porque hoje estou preparado. Vou em todos os lugares da cidade, a cidade toda conhece ou Engenheiro Paulinho. Assim que nós ganharmos as eleições todas as nossas ações vão ser pautadas com muita responsabilidade e muito conhecimento, e acima de tudo respeito a toda a cidade.

Você citou que disputou outras eleições. Para deputado foi bem votado, mas para prefeito teve baixa votação. Porque acredita que agora pode ser eleito?

Você disse a respeito da baixa votação. Tudo depende do ponto de vista. Vocês como jornalistas, eu entendo, eu respeito, mas em 2012 eu fiquei muito triste a imprensa escrita. Acho que a gente precisa fazer uma análise mais completa de tudo o que acontece numa eleição. Sempre fui vitorioso nas eleições, Não fui eleito, mas foi vitorioso. Recurso foi disponibilizado, amigos, voluntários, poucas pessoas contratadas. Em 2012, para prefeito, eu tinha dezesseis candidatos a vereador, sendo desses 16, três funcionários meus. Você Então veja a dificuldade que tínhamos naquele momento. Nem assim deixamos de disputar. Tem que ter coragem, e meu amigo Toni Galassi, meu vice em 2012 deu um apoio muito grande, sempre junto comigo, até hoje. Fizemos um trabalho que conseguiu chegar na cidade dentro do nosso limite e da nossa proposta. O mais importante é que tive 7636 votos. 7636 pessoas e confiarão no Engenheiro Paulinho e no Toni Galassi para administrar a cidade, e não quiseram voltar nem no grupo do Brambilla, nem do Pedrinho Eliseu, e estava no período de cassação. Acho que até foi injusta a cassação dele, mas não sou eu que julgo, mas também não concordo da forma que foi. Então Brambilla com candidatos a vereador e 10 partidos, e Pedrinho com outros 100 e 10 partidos, e a gente ter 7 mil votos de pessoas que não quiseram votar nem no Brambilla, nem no Pedrinho, foi a maior vitória que teve em Araras. Por isso continuei na política, é o número que me deixa muito feliz. Não foram 7 pessoas, foram 7000 que realmente conhecer o nosso projeto, que confiaram no nosso trabalho. Porque eu não comprei voto de ninguém, nunca fiz isso e nem vou fazer. Para mim o melhor resultado que tenho foi a eleição de 2012. Tenho certeza que com o nosso trabalho que está sendo feito, nosso grupo político, que dá condição, faz eu acreditar, acima de tudo, com o nosso projeto político, tenho certeza que o momento que nós vivemos, temos o melhor projeto para Cidade.

Durante as prévias constatamos conversa de gente do seu grupo com diversos outros candidatos. Então você é situação, continuidade, ou oposição ao governo, já que teve conversa com os dois grupos.

Em 2010 eu aprendi uma coisa importante. Apesar que abdiquei de uma secretaria, a Emhaba, abrir mão de uma visibilidade política em 2010, pra sair candidato a deputado federal, e a experiência política que eu tive naquele ano foi muito importante. Eu estive com a Marina Silva, nós éramos do Partido Verde. E ela disse uma coisa que eu aprendi muito: não sou contra ou a favor de uma administração, sou a favor da cidade, a favor do país. O que é bom eu tenho que elogiar, e o que é ruim eu tenho que criticar. Fiz isso em outras situações, no caso do IPTU eu critiquei porque entendo que aquilo foi errado. Gosto do doutor Brambilla, aprendi muito com ele quando foi secretário, não vou criticar se realmente não merecer crítica. E não vou elogiar se realmente não merecer elogios. Não sou situação ou oposição. Sou a favor do Povo pela nossa cidade.

Você trocou de partidos com uma certa frequência. Isso não pode te prejudicar perante a população? E com relação a ideologia, você trocou muito de partido.

A política que nós vivemos hoje no Brasil, ideologias dos partidos praticamente não existem. O PT acho que é um pouco mais ideologia, os outros partidos não existe ideologia política no Brasil. O sistema político fosse realmente levado a sério, a ideologia do partido realmente a funcionar como o que está no estatuto, realmente isso tinha que existir. Mas principalmente em eleição municipal o voto é na pessoa. Haja visto Doutor Brambilla, ele foi PT, ele é PT, e a aceitação dele continua sendo boa, mesmo com os problemas do PT. O que aconteceu comigo foi que não tive opção. Permaneci, se não me engano, por 10 anos no primeiro partido. Depois em 2008 eu já almejava ser candidato a prefeito, porque eu tenho um projeto, a gente tem que ter sonhos na vida. E eu sonho alto, mas com os pés no chão. Naquele ano que vão contato com Partido Verde entende que a proposta do partido era muito importante. Se ela tivesse seguido até hoje, o Partido Verde era um dos melhores partidos que nós tínhamos. Tinha acabado minha pós-graduação em saneamento e meio ambiente, estava tudo voltado ao meio ambiente, então procurei um partido pela ideologia e me filiei ao Partido Verde. Fui presidente do partido e 57 trabalho dentro do partido, não fiz politicagem. Tanto que em 2009 eu fui para a Emhaba e o partido não aceitava. Mas eu não levei o partido, eu estava fazendo um trabalho técnico. Então eu troquei de partido, muitas das vezes. O Partido Verde foi um deles, em 2008, e eu me filiei dizendo ser candidato a prefeito, só que era uma projeção que eu gostaria de fazer, fui candidato a vereador, foi muito bom o nosso trabalho. Continuei no partido e disputei as eleições em 2010. Em 2012 o que era natural? Sair candidato a prefeito no Partido Verde. Porque quando fui em São Paulo conversar com o deputado Penna, que eu ajudei eleger em 2010, ele disse de um compromisso com o outro candidato, que daríamos o vice ao outro candidato. Realmente em 2012 o vice de um candidato era do Partido Verde, cumpriu com compromisso. Então ele me disse que se eu quisesse sairia de vice do outro candidato, mas que eu não poderia ser candidato a prefeito. Então eu não tive opção. Então há dificuldade em dar sequência ao trabalho sério, por que as forças contrárias são muito grandes. Então em 2012 eu não saí candidato pelo Partido Verde, por que o partido não deixou, e não consegui nenhum outro partido que me desse a legenda para eu ser candidato, aí chegou um PTC, através da deputada Rita Passos. Então as trocas de partidos que eu tive, muitas das vezes foi porquê o partido não apoiou o projeto do nosso grupo, não por opção minha. Então também tem uma ideia que precisa se rever. No caso de eu voltar no Engenheiro Paulinho para Deputado, quais os outros que vão estar lá, porque se eu não eleger ele, Vai eleger um outro. E a ideologia é a mesma? O trabalho vai ser o mesmo? Então essa preocupação nós temos.

Deixe sua última mensagem ao leitor

Cidade de Araras: o momento que nós estamos passando na política é um momento muito importante. Várias questões foram me colocadas aqui, falei com o coração, falei para que realmente vocês recebam a nossa mensagem. Eu não sou político, graças a Deus que eu não sou, porque da forma que vem vindo tenho certeza que eu não estaria mais na política com essas ideias. Mas eu sou um empresário, um administrador, tem o nosso disse também que é a mesma linha de conduta minha. Eu adquiri uma experiência muito grande ao longo desses 12 anos na política. Sei o que vou fazer pela nossa cidade, tenho minha família e tenho uma responsabilidade grande com tudo aquilo que eu faço. Então nosso projeto é para servir a nossa cidade. Você tem um compromisso dia 2 de outubro, na hora do voto. Eu sou candidato a prefeito, Engenheiro Paulinho, meu número é 55. Eu conto com seu voto, que nós vamos construir uma nova história de Araras. Um grande abraço e fiquem com Deus.