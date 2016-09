Confira o texto da entrevista completa concedida por Breno Cortella

O vereador Breno Cortella (PDT) é o entrevistado da semana da Tribuna, na série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Araras. Definido...

O vereador Breno Cortella (PDT) é o entrevistado da semana da Tribuna, na série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Araras. Definido por sorteio, Breno foi o terceiro ouvido pela reportagem e expôs sua posição sobre os principais assuntos da cidade.

Foi lançado candidato ao cargo pelo grupo do prefeito Nelson Brambilla (PT), a chamada base do prefeito e chegou a surpreender alguns com o seu candidato a vice, o enfermeiro Nelsinho Barbosa (PSC). O pedetista tem ao lado os partidos PT, PR, PC do B, PSC, PSL, PMB, PRB e PSDC, além do próprio PDT dele.

A atuação política de Cortella começou bem antes da campanha desse ano. O pedetista começou a carreira política como vereador em 2005, e obteve 1.230 votos já em sua primeira disputa a um cargo eletivo, ainda pelo PT. Depois disso ele não perdeu mais a cadeira na Câmara e foi eleito em 2008 com 2.719 votos, e em 2012. Com experiência de duas legislaturas seguidas, acabou eleito presidente da Câmara em 2013 e 2014.

A decisão da pré-candidatura a prefeito feita por ele ficou clara em março, quando Breno deixou o PT depois de 15 anos militando pelo partido. Semanas antes, ele negava que sairia do PT, mas ao sair ele admitiu que o “severo desgaste do projeto original do partido” contribuiu para a troca pelo PDT.

A entrevista de Breno e as demais foram filmadas pela Câmera Produções, de Widner Batistella. As mesmas serão disponibilizadas na íntegra no site da Tribuna (www.tribunadopovo.com.br), posteriormente à publicação no jornal impresso. A entrevista do candidato Breno estará no site da Tribuna na próxima segunda-feira, dia 12 de setembro.

Entrevista:

TRIBUNA: Num cenário de crise econômica e política no Brasil, os políticos dos mais diversos partidos estão sendo escrachados por envolvimento em corrupção e pouco comprometimento com o que é público. Como vai conseguir fazer o eleitor ararense a mudar esse conceito e acreditar em você?

BRENO CORTELLA: Penso que estamos numa eleição municipal; então o desânimo com a política, a tristeza, o afastamento, a decepção são sentimentos que eu compartilho também. Não é porque estou vereador que eu também não tenho essas reações vendo essas situações todas acontecendo. No entanto é bom lembrar que é uma eleição municipal. Então em todo o país serão eleitos novos prefeitos, novos vereadores. Então isso que me anima, inclusive, a possibilidade de discutir a cidade. Então se tem uma eleição próxima do eleitor, em que ele pode ter proximidade com seus candidatos, que ele vai poder cobrar; em síntese, aonde ele pode começar mudando a política, ou apostando, ou apoiando, ou acreditando em uma candidatura, ele pode começar numa eleição municipal. Que essa eleição municipal sirva de possibilidade às pessoas acreditarem na política. Porque, repito, vão ser eleitas pessoas para dirigirem os municípios e nada melhor do que começar pelo município. Então acredito, pela minha trajetória, que eu tenha essa condição, de me apresentar também à cidade com muita seriedade, honestidade, com ficha limpa – que é um tema que tem sido discutido nacionalmente – e poder exercer bem, como tenho feito nesses últimos anos, um cargo público, então de prefeito do município.

Como fazer a máquina pública municipal funcionar corretamente, oferecendo serviços de qualidade? Como melhorar o serviço prestado ao cidadão?

Você tem razão, é preciso melhorar a eficiência da administração pública municipal. Ainda mais num momento de dificuldade, em que não há um crescimento da arrecadação. É preciso tornar mais eficiente. E eu vejo que a saída pra isso é a modernização da gestão do município. Eu adotei experiências de modernização da gestão quando estive presidente da Câmara, fazendo uma reforma administrativa, modernizando processos, implantando ISO, um programa de gestão de qualidade, treinando servidores, e é isso que quero fazer na Prefeitura, que ainda é muito burocrática. Um exemplo que eu tenho dito às pessoas, que simboliza essa burocracia, é a gente pegar um alvará. A gente vê um alvará em qualquer lugar, qualquer estabelecimento. Tem quatro assinaturas. Quatro carimbos. E esse alvará tramita por vários setores da Prefeitura. Isso não pode continuar. É preciso ter uma nova organização dos processos internos. Ter uma modernização forte da administração. Ter essa capacitação dos servidores. O cidadão precisa ter um ‘Poupatempo Municipal’. Não pode ser hoje como é, naquele prédio atual. Esse sistema de acolhimento das demandas, de protocolo, precisa ter uma modernização. É isso que pretendo fazer, uma modernização muito forte, uma informatização, digitalização de processos e reorganização desses procedimentos internos. Isso que vaio garantir a melhoria da qualidade de todos os serviços públicos, porque isso se reflete também em informatização da rede municipal de saúde, em organização dos sistemas de informação da Secretaria de Ação e Inclusão Social, também se reflete na organização e modernização da educação. Então é a melhoria da gestão do município que vai garantir eficiência e melhor prestação de serviços de qualidade ao cidadão.

Você é favorável à terceirização da prestação de alguns de serviços públicos do municípios? Exemplo, hoje a limpeza pública em Araras é terceirizada. É favorável a implantar isso ou em até outros setores?

Em alguns setores eu acredito que a terceirização pode contribuir. É a prestação de serviços que já existe nesses setores, como você menciona. Acredito que em alguns setores isso pode ser importante. Às vezes o município não tem condição de administrar todo um setor, como o da limpeza pública, algo complexo, algo que a iniciativa privada pode tornar mais eficiente. O foco deve ser eficiência e qualidade. Sendo eficiente e de qualidade, eu não vejo problema do município contratar esse tipo de serviço. Mas o essencial, o serviço que o município puder prestar de educação, de saúde, deve ser do município. O município tem que ter o controle total da gestão desse serviço.

Com relação a estrutura atual de Secretarias, planeja fazer mudanças na estrutura das Secretarias? Quais mudanças?

O prefeito eleito deve ter o papel de reorganizar e avaliar. Mas é preciso que seja feito com cautela e no exercício da função. É preciso, no primeiro ou segundo mês fazer uma analise sobre a atual situação de verificar o que tem funcionado, o que está ocioso, onde está sobrando, onde está faltando. De organizar o serviço do município. Verificar estas condições em poder implantar uma reforma administrativa. É natural que uma gestão que assuma, ela tenha possibilidade de fazer uma reorganização pretendo fazer isso no início do governo, um estudo daquilo que vem sendo feito. Existem cargos, por exemplo, da atual gestão, que estão criados, mas não foram providos, então podem ser extintos. Então tem que ter muita cautela, porque me lembro que em 2009 foi feita uma reforma administrativa muito no começo da gestão, eu era vereador e defendi, inclusive, votei favorável, mas eu percebi por aquela experiência de 2009 que ela foi muito no início. Ela foi pensada entre a eleição de 2008 e a posse, mas ela não teve um tempo de maturação já no exercício do cargo de prefeito. Isso acho que foi ruim, porque algumas coisas tiveram que ser refeitas. Então melhor, com cautela, no início da gestão, avaliar tudo isso.

Vai manter o atual número de funcionários comissionados se for eleito. Vai contratar? O que pensa de cargos comissionados e contratação de funcionários?

O município tem cerca de 3 mil servidores efetivos e cerca de 200 cargos comissionados. Já reduziu bastante. A própria ação do Ministério Público já fez com que fossem reduzidos esses cargos comissionados. Mas eu pretendo sim tornar mais eficiente, eventualmente até extinguir cargos que eu vejo que já não estão sendo ocupados na atual administração. Mas eu reitero isso é algo que pretendo fazer no exercício da gestão, sem ser de forma abrupta, proposta demagógica, sem ser de forma oportunista. Vai ser uma tarefa de início de governo. Avaliar o que tem, o que precisa, onde precisa, fazer os deslocamentos, enxugando, mas sempre visando a eficiência da Prefeitura Municipal.

Tem planos para regulamentar o comércio ambulante na cidade? Qual seu plano para essa regulamentação, se for fazê-la?

Sobre o comércio de alimentos? Sobre essa questão, acho que são um valor da cidade as comidas de rua. Na última discussão da Câmara qualifiquei desse modo a gastronomia de rua da cidade. Penso que devemos regulamentar, mas regulamentar não significa – como a Tribuna comentou recentemente em editorial – dar, conceder pra todo mundo regulamentar significa criar regras e que todos estejam adequados a essas regras. E sim, é importante a regulamentação para que tenha esse benefício à cidade. Faz parte da cultura do município a alimentação de rua é até um valor gastronômico em alguns casos. A chegada dos Food Trucks também da uma outra contribuição à comida de rua. Então é preciso ter padronizações. É preciso discutir ainda a concessão do espaço público. Isso é possível, só que hoje vários espaços públicos de praça estão sendo utilizados sem nenhum critério, sem nenhuma contrapartida. É algo que foi com o tempo, sendo autorizados de forma até informal, mas existem iniciativas de outros municípios, até a situação de quiosques em praia, é isso. Americana também, tem suas praças, e Americana tem suas espécies de quiosques e que também são concedidos ao comerciante privado, que faz ali um espaço de alimentação. Acho que tem que regulamentar desse modo. Conversando com essas pessoas, tendo critério de visão pública, impessoalidade. Não pode se tornar também, como eu vejo, que a pessoa tem um espaço e ela vende esse espaço, tem um comércio grande, uma ‘bolha’ até, de comércio de carrinhos de lanche, um vendendo para o outro. Isso tem que ser interrompido porque é um espaço público, concedido pela administração pública para aquela pessoa, que pode até ter um processo sucessório, familiar. Então vai ser uma tarefa também, e tenho acompanhado isso. Mas isso vai ficar, pelo desenrolar das coisas, para a próxima gestão e tenho acompanhado isso de algum tempo, da possibilidade de regulamentar criando regras, valorizando essa culinária, essa gastronomia e sua qualidade, garantindo também a oportunidade de pessoas que tem grande experiência. Porque isso também combina com as tradições do município. A comida de rua dá um valor a cidade que tem um interesse turístico,. Quando município começa a discutir turismo, ela pode ser integrada com qualidade com qualidade, saúde, salubridade, segurança. Ela também pode ser integrada ao convívio social como já é e pode ser aperfeiçoada.

Pretende concentrar os serviços municipais em um endereço e construir um Paço Municipal? O que fazer com o imóvel do atual Paço?

Está no meu Plano de Governo criar um novo Paço Municipal. Hoje onde o Paço está instalado, uma parte é do município., uma parte é alugada. Penso que o município pode ter (um novo Paço). Já chegou a hora, é uma expectativa antiga e o município isso pode garantir melhoria do serviço Público ter um novo Paço Municipal, um, novo prédio. Penso que os atuais prédios do município podem ser comercializados, pode ter uma combinação entre a construção do Paço e comercialização desses imóveis, ou a locação desses imóveis para outros serviços do município, atividades de cultura. Mas é preciso sim fazer um novo Paço e eu pretendo no inicio do governo fazer um planejamento para sua implantação. É algo complexo, precisa de uma análise, um levantamento de todos os prédios públicos, daqueles que estão alugados, das condições dos prédios, mas centralizar, e principalmente garantir atendimento facilitado ao cidadão e melhorar a gestão interna é algo necessário.

Existe algum plano para aquela área abandonada onde seria construído o Paço Municipal, ao lado do Ginásio de Esporte Nelson Rüegger? A gestão Brambilla pretendia construir ali o pólo da UAB (Universidade Aberta do Brasil) com verba federal, o que não ocorreu. Você tem algum outro plano para o local?

Tenho a meta clara de durante o período da gestão resolver o problema desse esqueleto do ginásio, ali da avenida Zurita. Em quatro anos, no período da gestão, isso precisa estar resolvido. O caminho que está sendo trilhado agora é um caminho interessante, uma possibilidade de construir um prédio regional da UAB, um investimento grande, de milhões de reais. Viria um recurso grande, seria um pólo que abrangeria as ações da região toda. Ainda há uma possibilidade, mas a situação toda também de queda de arrecadação federal, a instabilidade política também prejudicou. Pode ser que tenha algum avanço. Sei que o prefeito Nelson Brambilla (PT) tem se empenhado em resolver essa situação. Mas, iniciada a gestão, no início da minha gestão, que pretendo exercer no inicio do ano que vem, vou verificar a situação. Se tiver a possibilidade desse investimento, que foi apalavrado pelo Ministério da Educação em construir o pólo da UAB, eu vou batalhar para que isso seja feito, porque é um ganho para cidade, um investimento importante. Não tendo isso, aí é possível pensar ou as alternativas, até que possam ser esportivas e culturais, mas fundamentalmente, isso não pode passar desses quatro anos. Isso precisa ser resolvido agora. Já ficou pendente, ficou sendo pendente por algum tempo, era um Paço, pretenso Paço Municipal, era uma região estratégica dentro da cidade, próximo ao Lago Municipal, próximo ao Ginásio de Esportes, Terminal Urbano, Câmara Municipal, está entroncado num ponto importante e não pode ficar do jeito que está. É compromisso de resolver nesses quatro anos.

Nos últimos anos foram construídas centenas de casas populares, mas questiona-se falta de estrutura (como postos de saúde e escolas) nesses novos bairros. Seu grupo tem algum projeto habitacional para a cidade? E melhorias para as regiões das novas casas, há previsões?

Sim. Algumas ações estavam com o compromisso de que seriam executadas, algumas unidades tanto de saúde como educacionais. O que aconteceu foi uma falha do governo federal em não repassar recursos e essas obras acabaram não acontecendo. Então é importante a estruturação da rede de saúde, da atenção à saúde, e também educação. A região tem suprido essa semana, mas essas regiões também desses novos empreendimentos, também vão crescer. Tem perspectiva de crescer. Estão reservadas também nessas regiões como zonas de habitação da área de interesse social para construção de moradias. Então a continuidade do programa de moradias também será prioridade da minha gestão com essa estruturação. Então isso vai garantir moradias de forma estruturada para atender futuras habitações e também as atualmente existentes. Mas mesmo em novos empreendimentos até a atual gestão vai inaugurar, né. Uma escola no Warley Colombini vai ser inaugurada. Mas principalmente onde não não tem, nós iremos sim construir, estrutura de educação e saúde pra atender. A população vem sendo atendida, mas pode melhorar a situação se tiver estruturação nessas localidades.

É notória a perda de receita nos últimos anos em Araras. Qual a solução para o orçamento de Araras aumentar? Há dependência de arrecadação exagerada de algum setor?

É verdade, isso tem acontecido não só em Araras. Isso segue um padrão que tem se repetido por todo Brasil. É preciso melhorar a gestão tributária do município. Eu vejo que a falta de informatização também da Secretaria da Fazenda, dos processos internos, ele também prejudica a organização do sistema de arrecadação. Pode tornar mais eficiente e melhorar a arrecadação do município e também adotar medidas de atração de investimentos. O município tem a possibilidade agora; com as iniciativas adotadas nos últimos anos, o município está preparado para atrair novos investimentos. Preparado para que, agora nesse próximo período, as empresas aqui instaladas se ampliem, novas empresas possam vir para a cidade. E eu acredito que isso vai trazer mais arrecadação, isso vai conseguir garantir também melhora na arrecadação do município. Esse é meu emprenho. E mesmo com essa queda de arrecadação, continuar buscando recursos, projetos, articulando iniciativas com o governo do estado, com o governo federal. Está mais difícil, mas aquele município tiver mais preparado, mais articulado, com bons projetos, apresentando para o governo do Estado, para o governo federal, e até buscando também linhas de financiamento, vai também ter capacidade para suprir essa queda de arrecadação e garantir também investimentos.

O atual governo tentou concessionar o Aeroporto Municipal à iniciativa privada. Seu governo tentará o mesmo?

Pretendo que o aeroporto seja otimizado. Essa é a prioridade, não pode ficar como está. Tenho defendido isso já nos últimos anos. Um modelo foi a concessão. Não deu certo nesse momento. Isso não significa que não possa dar a partir do ano que vem. É uma possibilidade. Mas uma outra possibilidade também, se confirmando a impossibilidade da concessão geral, um outro caminho que tenho visto, em Americana é um modelo desse modo: na zona do aeroporto, seja formado um Distrito Industrial. Ao invés de fazer a concessão geral do aeroporto, investimentos, é possível também se estimular um segmento aeroportuário, da manutenção de aeronaves, de pequenas hangaragens de aeronaves executivas, fazendo a concessão como se fosse um distrito dentro do aeroporto, organizar isso dentro do aeroporto. Isso é muito possível. Então o importante é que o aeroporto não pode ficar do jeito que está: parado, ocioso. E o aeroporto municipal tem potencial de induzir o desenvolvimento econômico. São poucas as cidades que têm um aeroporto do nosso porte. Então, seja o próprio poder público fazer um projeto, e aí conceder para empresas relacionadas à ação aeroportuária, ou seja até o modelo de concessão geral, é algo que vai ser prioridade para ser executada nos próximos quatro anos. Eu acho que, mesmo que não tenha dado certo a concessão, foi importante ter feito a tentativa, não ficou parado. Tentou se fazer algo, agora vai ser a tarefa de dar continuidade para que o aeroporto seja um indutor do desenvolvimento econômico de Araras.

Há décadas o Aterro Sanitário (Lixão) é um grande problema a ser resolvido. O lixão já foi fechado, e hoje o município gasta mais de R$ 200 mil com a destinação do lixo para Paulínia. A melhor saída é mesmo enviar o lixo para outra cidade? E a construção de um aterro, regular, está nos planos? O município terá caixa para esse alto investimento?

É, cerca de R$ 200 mil por mês, cerca de R$ 2,5 milhões por ano. E que, eu penso a esse respeito que é preciso, primeiro, ampliar fortemente a coleta seletiva de resíduos recicláveis. Hoje ela só atinge cerca de 20% da cidade. É muito pouco; então essa é a primeira ação importante porque isso reduz, vai reduzir, com a possibilidade da coleta seletiva, e não dá pra imaginar também que a coleta seletiva se paga sozinha. É preciso ter uma ação forte governamental. Os municípios onde isso tem dado certo têm uma forte presença do município, da Prefeitura, com cooperativas de coletores, mas não só isso, também com ecopontos. Também até às vezes com estimulo ao coletor autônomo. Mas para o município é vantajoso tirar o máximo de resíduos desse lixo domiciliar. Depois, penso sim que é preciso ter uma solução local. Acho muito custoso esses R$ 2,5 milhões por ano. Também não é barato fazer um aterro, é preciso buscar linhas de financiamento específicas, apoios do governo do estado e do governo federal para sua implantação. Pensar também ações consorciadas com outros municípios, que podem gerar também a viabilidade econômica de um aterro aqui ou em outras cidades da região, mas pensar de forma consorciada também depende de uma articulação com outros municípios. mas também não pode ficar como está. Fazer uma ‘parceria público privada’, fazer uma concessão. Esse problema vem ocorrendo e vem sendo feito da mesma forma desde 2008, quando foi feita a interdição do lixão. E eu me lembro bem, eu estava lá no dia da interdição, como vereador, e acompanhei a interdição. Desde então tem se feito essa situação de pagar e pagar caro para o lixo ser enviado para fora. Acho que é um dinheiro que nós podemos otimizar, utilizar aqui. Até porque eu penso que a cidade de Araras tem que ser exemplo de sustentabilidade ambiental. Nós somos ou temos esse título de ‘Cidade das Árvores’. Então não é sustentável o município mandar pra fora, contratar e pagar caro. Precisamos ter uma solução local sim, isso é um dever enquanto cidade de que nós tenhamos uma solução local para nossos resíduos produzimos esses resíduos e precisamos pensar numa solução local. Econômica, viável, eficiente, mas é preciso pensar uma solução local. Araras precisa estar à frente nisso. E é uma coisa que não foi resolvida nos últimos anos, e precisará, a próxima gestão, resolver nos quatro anos, e pretendo resolver essa questão.

Após anos de funcionamento incompleto, a Estação de Tratamento de Esgoto perdeu ainda mais a eficiência nos últimos anos, e hoje trata apenas 15% do esgoto quer a cidade produz, segundo informação da Prefeitura. Há plano para tratar todo o esgoto de Araras, já que isso nunca ocorreu?

Sim. É preciso que a estação trate o máximo possível, tentando atingir a meta de 100% de todo o esgoto tratado. Existiu um recurso do PAC Programa de Aceleração do Crescimento) e que, agora, está sendo feita nova licitação, para pequenos reatores, um novo modelo desses reatores. Mas mesmo essa licitação, ela dando certo, a execução desse contrato vai se estender até o início da próxima gestão. Então vai ser tarefa, e tarefa minha, de poder garantir a estação de tratamento de esgoto funcionando e a implantação desses pequenos reatores. O modelo atual é o modelo de grandes reatores, e que se começou a pensar um outro grande reator; mais um, mais dois grandes reatores. E percebeu-se que isso não ia dar certo. Então agora se mudou o rumo que eu considero mais adequado, que é para pequenos reatores. E aí podem ser feitos os reatores em série. A cidade vai crescendo e pequenos reatores, reatores menores, vão sendo implantados. Então é necessário sim resolver a questão do esgoto e eu farei isso.

A Prefeitura alega que Araras é uma das poucas cidades que recolhe o entulho dos moradores. É a favor da Prefeitura recolher entulhos? Manterá essa prática? Como resolver problemas com a destinação de entulho?

Fui conhecer há alguns anos a iniciativa de outros municípios para a reciclagem do resíduo da construção civil, do entulho. Então é preciso também reciclar o entulho da construção civil. E é possível. Ele tem um potencial da utilização em blocos, bloquetes, nas estradas rurais, mas ele precisa de um tratamento. Então do mesmo modo do resíduo domiciliar, do aterro, é preciso pensar uma ‘parceria público privada’, de concessão, ou até nesse caso, de organização social, de cooperativas, em que o resíduo da construção civil – o entulho – tenha um tratamento. E que a gente possa pensar um novo modelo para coleta do entulho de toda a cidade. O atual formato em que o município faz uma coleta geral e restrita, ele é preciso ser discutido com a cidade. A cidade… isso tem um custo. A cidade em que discutir se vai continuar arcando com esse custo. Se o município quer continuar arcando, se a cidade quer continuar com a coleta de todo o entulho da cidade, OK. Mas é preciso ter uma discussão transparente com a cidade a respeito dos números, do custo que isso tem para todo o município ou, senão, nós podemos pensar até na implantação do Plano de Gestão dos Resíduos, e aí é ter uma reorganização da coleta de entulho, poder pensar, no Centro da cidade, em otimizar e utilizar mais caçambas. No paralelepípedo isso cria mais prejuízo. No Centro da cidade também é uma dificuldade maior da coleta do entulho. Então, principalmente na regiam central, eu vejo com muita dificuldade essa situação do atual modelo de coleta de entulho.

O trânsito na região central é crescente e em alguns horários chega a ficar intransitável. Quais medidas pretende tomar para amenizar isso?

Penso não só no trânsito, mas na mobilidade urbana da região central. A mobilidade urbana da região central tem que privilegiar o pedestre. Então é necessário a implantação de semáforos para pedestres – nós não temos semáforos para pedestres. É preciso implantar também, em alguns lugares que é possível, o alargamento das calçadas, privilegiando o pedestre. Também tentar fazer e buscar um esforço de organização do trânsito da cidade, do Centro da cidade, mas que tem limitações. Porque o Centro não foi preparado para uma cidade do tamanho da nossa, ela foi sendo feito, há décadas e décadas, com uma limitação e a partir do desenvolvimento que o município tinha à época. Tanto que fora do Centro a cidade já tem largas avenidas, essas situações todas. E o Centro que precisa ter a organização de seu transito, as esquinas poderem ter um melhor fluxo; mas o trânsito no Centro vai ter que, cada vez mais, ir sendo reduzido. O tráfego no Centro, com o passar do tempo, assim como outras cidades, vai sendo reduzido em benefício da circulação de pedestres. Araras ainda não tem uma situação de que precisa impedir o fluxo de veículos, mas o trânsito no Centro da cidade precisa ser numa velocidade baixa, ser compatível com o pedestre, precisa ter semáforo de pedestre, precisa compatibilizar com o uso de bicicletas, de motos. O trânsito na região central precisa sempre ter sua velocidade com muita parcimônia.

A atual administração investiu em radares móveis para reduzir os acidentes de trânsito. Pretende manter a política com radares?

E eu me lembro quando, alguns anos atrás, foi reivindicado os radares. Me lembro disso, porque não tinha. É uma coisa recente. O que penso é que devem ser implantados agora os radares fixos. O radar móvel cria muita animosidade entre o cidadão e o agente fiscalizador. Eu também não gosto de ver um guarda municipal, que poderia estar desenvolvendo outras atividades, fazendo fiscalização de trânsito. Penso que a guarda municipal deveria ser otimizada na ronda comunitária, na vigilância de prédios públicos, no cuidado com a cidade. Mas de radar, é preciso manter aperfeiçoando esta ação, focando em radares fixos, em lombadas eletrônicas, privilegiando o caráter educativo-pedagógico. O radar móvel acaba dando ao cidadão um caráter muito persecutório, muito punitivo, e não é esse o objetivo. O objetivo do radar tem que ser reduzir a velocidade, principalmente em vias de rápido acesso, mas para monitorar a velocidade.

A cidade enfrenta aumento do número de veículos furtados – média de dois a quatro por dia. Autoridades das forças de segurança apontam que o aumento pode ser resultado do aumento do combate em outras cidades como em Limeira, por exemplo. Limeira conseguiu reduzir a estatística ao implementar o projeto “Muralha Digital” – que são câmeras instaladas em todas as entradas da cidade e que identificam na hora se o veículo é roubado ou furtado. Caso eleito, o senhor pretende defender ou implantar projeto semelhante?

Sim, vou implantar o projeto ‘Muralha Digital’ que eu fui conhecer já há alguns anos, mesmo antes de Limeira implantar. Cordeirópolis implantou também esse ano. Alguns anos eu já fui conhecer e já tenho defendido, e tem em Cosmópolis, São Caetano, Jundiaí, que foram cidades pioneiras nessa implantação de câmeras. Câmeras de alta tecnologia, de longo alcance, e de leitura automática de placas, que tem esse, principalmente no caso de furto de veículos, uma ação muito efetiva, porque cruza essas informações com os dados de ocorrências, de furtos ou de outras ocorrências de criminalidade. Então implantar câmeras nas principais vias de acesso da cidade, nas entradas e saídas, nas principais vias de acessos aos bairros, é um processo importante de implantação que tem que se fazer um projeto geral, um projeto global de implantação disso, e uma gradual implantação ao longo de quatro anos. Isso garante inteligência e integração também, da Guarda Municipal, Polícias Civil e Militar. Não é um papel do município a Segurança Pública. O governo do Estado tem faltado na sua presença com policiais militares e civis; no entanto o município tem desenvolvido esse papel, e agora, será o passo seguinte a implantação do monitoramento por câmeras e é isso que está no meu Plano de Governo.

Nesse caso, a Polícia Civil de Araras sofre com déficit de funcionários. Como pretende agilizar contato com São Paulo para alterar a situação? O município vai continuar “emprestando” funcionários para o setor?

O município acaba emprestando funcionários para não desatender o cidadão, visando o bem estar do cidadão. Assim como o município também investe em apoio à segurança pública com a Guarda Municipal, para não deixar o cidadão ‘desassistido’, mas isso não significa deixar de cobrar. Se tem alguém que vai cobrar e que tem cobrado do governo do Estado sou eu. Porque eu fui mais de uma vez ao secretário de Segurança Pública. Já articulei com deputados essa cobrança, e mais recentemente com essa possibilidade, ingressei com ação que o Ministério Público acolheu – essa que você menciona – que confirmou essa falta de policiais civis. Então a cobrança efetiva, a cobrança do governo do Estado e até a cobrança deve ser também nesse aspecto em que a população saiba que o município supre hoje quase que a metade, ou às vezes até mais que a metade dos policiais civis em Araras. A delegacia não funcionaria se não fosse o apoio do município, sem contar a iniciativa privada que fez o prédio (da delegacia de Polícia de Araras), o apoio da sociedade, que garantiu ali aquele novo prédio. Então o governo do Estado infelizmente tem sido ausente e nesses últimos anos reduzido o número de delegados e policiais em nossa cidade. Mas qual o papel do prefeito? Cobrar, exigir, insistir, articular a sociedade civil, envolver o Conseg (Conselho Municipal de Segurança Pública), envolver toda a comunidade, para que ajude o prefeito nesta cobrança. Mas isso não significa abandonar o cidadão. Então fazer o cuidado ao cidadão acaba sendo necessário e importante. Por isso o município há muitos anos faz esse suporte à Segurança Pública, com a Guarda e com a cessão de funcionários.

Apesar do orçamento significativo que Araras tem hoje para a Educação, a cidade ainda tem desempenho, nas escolas municipais, aquém até de algumas escolas estaduais nas avaliações governamentais, como Enem e Ideb. Como fazer Araras ter uma ‘educação de ponta’?

Acredito que Araras caminha para isso, para ser uma cidade educadora. Uma cidade com educação de muita qualidade. Em várias regiões da cidade, apesar de você trazer esses dados estatísticos. Por outro lado eu vejo que em várias regiões, eu fui procurado em diversas oportunidades ao longos dos anos, especialmente nesses últimos quatro anos, por pais e mães que não queriam que o filho fosse estudar na escola estadual e queriam vaga na escola municipal, onde há, as vezes, escola estadual e municipal de ensino fundamental. Então uma busca até pela escola municipal. E elas têm se aprimorado; o estatuto do magistério e implantação tem um papel importante. Vai ser tarefa do próximo prefeito dar segmento a esse estatuto do magistério. Os cargos de diretores concursados, isso foi realizado agora, mas também acompanhar isso e também apoiar esses diretores concursados, esses supervisores concursados, vai ser uma tarefa da próxima gestão, então ajudar e apoiar e ajudar esses novos profissionais que vão estar fazendo a gestão nessas escolas. E eu to muito animado que isso vai dar uma nova condição. O Índice de Valorização dos Profissionais da Educação que foi implantado, o IVPE (Índice de Valorização dos Profissionais da Educação) local, são iniciativas importantes que foram adotadas nos últimos anos, e que nós podemos até ser um marco mesmo na educação brasileira com a perspectiva de garantir o ensino integral para todas as escolas. Teve uma implantação, uma iniciativa pioneira com o ‘Mais Educação’, com oficinas, mas agora a cidade pode ter uma ampliação dessa educação integral com atividades esportivas, recreativas, lúdicas. Outros tipos de oficina, de iniciação à formação profissional, então eu acredito que esse é o caminho da educação do município. E garantir o ensino infantil, que agora, praticamente, a gente não tem mais o problema que se tinha há alguns anos atrás de fila enorme em creche. Então a cidade está preparada para dar um passo seguinte na educação. Como eu penso que agora isso vai nos permitir ter creche em período noturno. A partir de agora creche que é um outro tipo de atendimento, que é uma parceria entre as Secretarias da Educação e Assistência Social, um outro tipo de cuidado, mas a creche em período noturno não é só uma atenção à criança, mas uma atenção à criança e ao pai e a mãe que tenham necessidade de trabalhar mas, principalmente, ao pai e a mãe que não tem uma escolarização, que não terminou o ensino fundamental, que não terminou o ensino médio, que quer fazer um curso técnico, que quer fazer uma faculdade, e trabalha o dia todo e pode ter, a partir de critérios dessa obrigatoriedade, estar trabalhando ou estudando, ter um atendimento na creche que já existe, mas passar ter um atendimento noturno. Isso já existe. Em Limeira mesmo foi implantado esse ano. Outras cidade de São Paulo e da grande São Paulo já têm creche em período noturno. É um modelo internacional, de ter esse acolhimento também no ´período noturno. Um outro tipo de acolhimento. Mas ter também esse acolhimento no período noturno vai garantir também uma cidade educadora, uma cidade que todos têm acesso à educação, que tem oportunidades. Assim acho que a cidade se consolida como um pólo de educação.

Tem planos para ampliar a escola integral para toda a rede? Em quanto tempo toda a rede terá escola integral, em seu governo? O governo tem como bancar esse custo?

A educação do município tem um orçamento importante que pode ser organizado pra isso. Acredito que temos sim recursos pra isso, do orçamento municipal, e principalmente porque a rede já foi montada, as escolas foram construídas. Foram construídas muitas escolas nos últimos anos, também foram cobertas quadras. Então isso nos permite agora investir na otimização, na organização do currículo, na organização da educação integral. Então eu penso que numa meta de, em quatro anos, podemos chegar de 80% a 100%, quem sabe de toda a rede municipal de ensino. Essa deve ser a meta: poder, em quatro anos, atingir 100%. Já foi dado um passo importante, algumas coisas já foram aprendidas nesse período. Foi estruturado o novo estatuto do magistério, IVPE. As experiências que foram dadas nos permitem apontar para 80, a 100%, atingir essa meta, ao longo dos próximos quatro anos.

Mas o município tem condições financeiras de arcar com o custo disso?

Acredito que sim. Pelo orçamento do município, aquilo que o município tem investido em educação, por aquilo que já foi investido até agora e que não precisará ser feito. Vários investimentos em construção de prédios, em cobertura de quadras já foram feitos. Agora é mais organizar isso tudo acredito que pelo orçamento da educação que é um orçamento importante, um recurso importante do município, esses 25% do orçamento podem contar para que possamos estruturar, inclusive organizando também essas oficinas , em que hoje tem esses programas na dependência dos programas do governo federal. Esse ano mesmo teve cortes do governo federal, teve situações que prejudicaram até a educação integral. Mas acredito que temos recursos para garantir em quatro anos essa ampliação da educação integral. Isso pode tornar Araras referência nesse segmento e referência na educação integral.

O CAEM, na zona leste, concentra diversos exames e atendimento de especialistas, mas há reclamações constantes de filas. Além disso, cirurgias são demoradas. O que fazer para acabar com as filas? E diminuir a demanda por cirurgia eletiva?

Penso que na Saúde, essas questões específicas, são duas situações que têm prejudicado, criado dificuldade. O que eu pretendo implantar é informatização da rede de Saúde, o problema das filas, até fila física, não é só uma fila de espera. No Caem tem até situação de fila física, as pessoas, às vezes, de madrugada, esperando encaixe. Isso tem que acabar. Não pode ser dessa forma. O Caem, a gente tem dificuldade pra ligar lá. Para fazer atendimento por telefone. Isso não pode continuar, precisa ter um agendamento eletrônico, é preciso o cidadão ter confiabilidade , poder ter essa organização até digital do agendamento eletrônico. É preciso ter uma coisa simples, em toda a rede municipal de Saúde, que é o controle da quantidade de atendimentos, de tempo de espera, de retirada de senhas, e é possível com a informatização. E algo que vai melhorar muito a Saúde Pública do Município, que é um marco histórico pra cidade, é a implantação da Faculdade de Medicina. Nós temos o problema da falta de médicos, e isso reflete em tudo isso. Isso reflete na demora de exames. Na demora do atendimento de consulta dos especialistas. A cidade já ampliou o seu quadro de médicos, mas mesmo assim faz concurso em algumas especialidades tem dificuldade para contratação. Então a Faculdade de Medicina é um sonho de décadas do município ter a Faculdade de Medicina, e vai depender muito do próximo prefeito a sua implantação. O município já se torna, como um campo de atuação, de residência médica, a pós-graduação do médico. Então ter a Faculdade de Medicina aqui, coloca Araras como um pólo de Saúde na região. Seremos uma referência. Isso vai nos ajudar muito a solucionar esses problemas todos. Porque a partir daqui: a Faculdade de Medicina implantada, médicos que vão vir aqui. Todo um setor de medicina que a cidade vai passar a sediar. Essa integração com o município que vai precisar ter, com a Santa Casa. A Faculdade de Medicina é Santa Casa, instituição de ensino superior, e a Prefeitura nas unidades de saúde, nos centros de especialidades, formando também um médico que vai cuidar da Saúde Pública, sem deixar de investir. Apesar de você ter perguntado sobre exames e essas coisas, mas a gente precisa fortalecer a prevenção, a saúde da família. E a formação do médico hoje não privilegia a saúde da família; privilegia a especialidade e o consultório particular. E o grande ganho da faculdade de medicina vai ser uma educação para a medicina voltada para a saúde da família. Então fico entusiasmado porque isso é um marco histórico da cidade e vai promover também melhorias significativas da saúde pública a implantação da faculdade de medicina.

Outra reclamação é sobre remédios de alto custo. Frequentemente há reclamação de que os remédios não estão disponíveis. Como resolver isso?

O município acaba pagando uma conta, o que também precisa ser partilhada com os governos do estado e federal, e o município tem que adotar medidas de ações de regresso também contra o governo do estado e federal. O município não pode pagar essa conta sozinho. Ele precisa partilhar com o SUS (Sistema Único de Saúde) esse custo. Mas é necessário garantir a ampliação dos medicamentos de alo custo, pois isso é algo que é direito do cidadão. Às vezes ele precisa recorrer ao Poder Judiciário porque o município nem consegue dar conta disso. Mas o município tem que fazer o Maximo possível. Acredito que com a informatização da rede de Saúde, a implantação da Faculdade de Medicina, isso nos permitirá organizar melhor a situação dos exames, melhorar o atendimento médico, e até ter mais recursos para medicamentos. Porque isso também vai otimizar a eficiência da gestão da saúde do município.

Araras tem uma infra-estrutura cultural boa, com Teatro Estadual, Centro Cultural, Casa da Cultura, que nem sempre são totalmente utilizados. Qual maneira para popularizar o acesso à arte e cultura?

É um trabalho de longo prazo, mas que acredito que vem sendo feito. Nós temos agora o Centro Cultural, que tem tido agora diversas atividades. Tem os espaços também em algumas regiões. Popularizar a cultura também é importante. os festivais da praça. Eles acabam também sendo espaços culturais. O que eu penso para a cultura é organizar isso ainda mais, com oficinas já existência, elas possam se organizar numa escola municipal, de cultura. Essas diversas atividades, de teatro, musicalização, elas tenham também uma estrutura pedagógica como escola. Já tem praticamente os professores, já tem os alunos, mas não tem isso organizado como uma escola municipal de cultura. Então É preciso organizar isso como Escola Municipal de Cultura. Isso vai propiciar também levar isso nas praças, levar isso nos bairros. Envolver também as diversas regiões da cidade. Eu vejo que a cultura avançou bastante. O que nós precisamos e que gostaríamos de fazer na próxima gestão é melhorar ainda mais a organização, a estrutura da Cultura. O que precisaria fazer é melhorar ainda mais a estrutura da cultura, que teve um avanço muito grande, isso é muito reconhecido.

O prédio do antigo Cine Santa Helena foi adquirido pela Prefeitura, mas segue parado há anos? Qual seu plano para ele?

Eu penso que é preciso investir naquele prédio na Restauração daquele prédio. Eu gosto da ideia que foi Projetada nos últimos anos de implantar ali um arquivo público histórico municipal. E ali também ser um espaço cultural de teatro, e atividades culturais. Mas é preciso, algo que foi entregue recentemente, o Solar, que ficou ótima a Casa da Memória. O calçadão ali já foi revitalizado há algum tempo atrás. A Casa da Cultura vem sendo utilizada também como espaço de escolas de música, e agora faltou ali o Santa Helena. Gosto muito daquela área de preservação do patrimônio histórico, e eu me entusiasmo na Câmara Municipal, organizei o arquivo da Câmara, a preservação da memória do município. E o Cine Theatro Santa Helena, ele está lá, tinha-se uma perspectiva de investimento privado, em parceria com município. Isso não foi feito até o momento. Mas eu pretendo, sim, como prefeito, de revitalizar o Santa Helena, fazer ali um espaço de arquivo público histórico, e que seja ali um espaço de cultura.

Como impulsionar o Turismo em Araras?

O Plano até foi traçado, que é o Plano Diretor de Turismo. A tarefa minha como próximo prefeito, que assim pretendo receber a confiança das pessoas, é de implantar esse Plano de Desenvolvimento Turístico. Eu fui o vereador, que na discussão do Plano Diretor da cidade, lá em 2006, coloquei uma emenda que está no texto do Plano Diretor, que apontava a esse caminho. Reforçava a possibilidade de o município seguir numa direção de se tornar um município de interesse turístico. E hoje o município avançou bastante. Como vereador também eu propiciei há três anos, seminários sobre o desenvolvimento do turismo. Então o que precisamos fazer agora? Dar seguimento a esse Plano de Desenvolvimento Turístico, que estabelece vários segmentos ali de implantação da infraestrutura turísticas, de roteiros turísticos. O município pode, ainda esse ano, se tornar município de interesse turístico e isso garantir cerca de R$ 500 mil por ano, do governo do Estado para nossa cidade. E isso vai ajudar muito que a cidade possa investir também na infraestrutura turística. É toda uma indústria de turismo que a cidade começa, e eu acredito muito no turismo. A indústria do turismo pode gerar empregos, e é um mecanismo que gera qualidade de vida, que tem muito a ver com nossa cidade, a qualidade de vida do nosso município. Porque o turista que queremos atrair é o turista que vai buscar tranquilidade, que vai buscar fazer um passeio. Então, isso que é o legal: quanto melhor a cidade for para os seus cidadãos; mais agradável, mais segura, mais aculturada, melhor ela será ao turista. Então isso gera benefícios ao cidadão que aqui reside e para o turista que vem. E já tem vindo. Nos festivais da praça já tem vindo turista. No lago municipal já vem turista. Agora com o Parque Ecológico, com o arvorismo, a tirolesa, com o bonde, a Casa da Memória, Araras já começa a ter roteiros, como o roteiro da zona rural. Então o meu papel vai ser estimular ainda mais essas iniciativas em parceria com a iniciativa privada, que tem abraçado também. A rede hoteleira, os restaurantes, eles têm abraçado também essa possibilidade de reforçar a característica turística de Araras e eu acredito muito nisso.

O que fazer em uma área tão carente em Araras, que é o esporte de base?

Acredito que alguns passos foram dados. Foi feita a implantação do Conselho Municipal de Esporte, do Fundo Municipal de Esporte. Recentemente também foi feita o concurso para profissionais, para a Secretaria, que a Secretaria nunca teve uma estrutura para profissionais de esporte. Então a importância vai ser a partir do ano que vem, de 2017, organizar essas atividade no esporte. Fortalecer o esporte comunitário, o esporte nos bairros, de ter novas modalidades. Por exemplo, esta sendo construída a primeira piscina pública da cidade, no Campo do Capixaba, então ter atividades de esportes aquáticos lá nessa piscina. Então ter também nas praças que foram revitalizadas. Precisamos fazer também a abertura das escolas. As escolas com quadra cobertas são praticamente ginásios. Isso precisa estar aberto no final de semana, no feriado, no período noturno, sendo usado pela comunidade. Assim que a gente vai fortalecer o esporte amador e comunitário. Mas é preciso também apoiar o esporte de alto rendimento. Araras teve uma posição de destaque nos Jogos Regionais. Nós temos que apoiar esses atletas que levam o nome do município, que estimulam também, são referência, os jovens se espelham nesses atletas. E é preciso também fazer um Bolsa Atleta, apoiando também esses atletas de alto rendimento que, às vezes não conseguem ter ainda um índice para receber recursos de programas federais, mas que o município pode dar um ‘empurrão’ com uma iniciativa municipal. Quem sabe até, nossa projeção deve ser, por exemplo, que na próxima Olimpíada, quem sabe o município possa ter um atleta da cidade. Não conseguiu ainda para essa. Foi cogitado alguns anos atrás se Araras teria um atleta disputando as Olimpíadas do Rio. Não conseguiu, mas isso tudo, a Olimpíada que é no Brasil, nos estimula a pensar sobre isso. Quem sabe na próxima Olimpíada ter um atleta da nossa cidade. Temos varias modalidades que tem potencial pra isso.

Tem recurso para esse Bolsa Atleta?

Tem recurso municipal para isso, não é tão caro, porque são alguns atletas pontuais. Esse é um programa focado em alguns atletas que, para o município, é até um investimento pequeno, mas para esse atleta pode fazer toda a diferença. E o município precisa reforçar o apoio às instituições e as associações para buscar recurso. Porque às vezes é uma assessoria, uma orientação, é um curso, uma capacitação, para as pessoas daqui de Araras, que o próprio município pode buscar recurso na lei estadual e na lei federal, nós temos grupos de pessoas que têm muita habilidade com isso porque eles mesmos têm buscado esses recursos federais e mantém o projeto em atividade contínua. Mas a cidade também pode conseguir mais recursos que acabam vindo pra cidade. Apoiando atletas do município se apoiar a busca desses recursos. Estimular as empresas da cidade também a participarem dessas leis de incentivo, estadual e federal. Vejo que todo esse fervilhamento das Olimpíadas, talvez Araras não tenha aproveitado por completo, mas eu me animo muito também que nesse pós Olimpíada do Rio, com tudo que aconteceu, o bom resultado das Olimpíadas, isso possa animar e o esporte ter um papel muito importante na formação do nosso cidadão. E quando pensamos numa cidade educadora, isso envolve a cultura e também envolve o esporte.

É a favor da reeleição? Quais medidas deveriam ser tomadas numa emergencial reforma política?

Da reeleição eu tenho pensado a esse respeito, que seria melhor que não existisse. Teve uma experiência, a partir de 1994, quando foi feita uma discussão sobre reeleição, num processo até complicado de alteração constitucional, que foi até questionável, um processo de reeleição permitindo que os mandatários da época também pudessem ser reeleitos, mudou a regra no meio do jogo, mas eu vejo que talvez um mandato de cinco anos fosse adequado. Talvez um mandato só, sem reeleição, talvez fosse o adequado. Espero que o Congresso possa promover isso numa reforma política, mas vejo pouca possibilidade – aí já entrando na segunda pergunta – do atual Congresso comprar deverdade uma reforma política. Por isso que várias pessoas, vários juristas de vários setores, de várias correntes ideológicas já têm defendido uma Constituinte exclusiva para a reforma política, ou seja, pessoas eleitas especificamente com a função de fazer a reforma política. Tentar fazer uma Assembleia Nacional Constituinte exclusiva para tratar de temas da reforma política, e vejo que o principal agora desse tema seria tentar reduzir o número de partidos, tentar tornar isso mais ideológico. Essa pulverização político-partidária no Brasil, talvez seja uma das dificuldades. Estabelecer algumas cláusulas de barreiras que o Supremo acabou voltando atrás. Acredito que isso possa ser um tema prioritário. E aí outras medidas, como rediscutir a questão do financiamento público de campanhas, a forma do voto proporcional do jeito que é hoje. Hoje o voto para o parlamentar privilegia muito projetos individuais em detrimento de programas. É uma campanha muito individualizada, então a reforma política desse ter esses objetivos, de estimular a participação das pessoas e de fortalecer programas. Mas eu não me desanimo assim também. Acho que é um processo que o Brasil passa de amadurecimento de sua democracia. Nossa democracia é muito recente, é muito cedo pra gente se desanimar dela. Nós vivemos hoje o maior período democrático do Brasil. Então com todas essa movimentações, manifestações, embates, situações delicadas, o que temos que, enquanto sociedade, cada cidadão tem que fazer é se recobrar de energias e estimular a participação, a se envolver nas discussões sobre sua cidade, estar engajado – começando pelo seu município. Aquilo que pode ser feito a partir da sua localidade, aquilo que pode melhorar a situação da sua comunidade.

Quais os pontos positivos e os negativos do atual governo municipal?

Vejo como ponto positivo do atual governo municipal o desenvolvimento da educação, que foi muito importante, o desenvolvimento da habitação, a garantia do direito à moradia que foi retomado, também a conquista da Faculdade de Medicina é um ponto muito positivo da atual gestão, pois isso terá reflexo de longo prazo. E o investimento na educação também com o Senai, a Fatec está em implantação, com a UAB, fortalecimento da Faculdade Municipal, a Universidade Virtual do Estado de São Paulo. São ações importantes do governo municipal.e El delineou, ele apontou para uma cidade que vai pensar o futuro, tecnologia, o desenvolvimento, e penso que áreas que faltaram ainda ter uma atuação que agora é a tarefa da próxima gestão é, justamente, área de saneamento, como mencionávamos, sobre a situação dos resíduos sólidos, dos resíduos domiciliares, da construção civil, é uma área que vai precisar ser resolvida, e também agora, o próximo passo na fração de investimentos. Nós temos agora base de educação, da formação de mão de obra, de qualificação técnica, tecnológica, e agora vai ser o desenvolvimento também de atração de novos investimentos. Isso não significa só novas indústrias, mas também que as empresas aqui instaladas possam se ampliar e possamos ter uma incubadora de cooperativas populares, que possamos ter apoio mais forte ao empreendedorismo, uma casa do empreendedor, e assim a cidade também desenvolver iniciativas de geração de emprego e renda para nossa cidade.

A disputa pelo poder, muitas vezes, obriga candidatos a colocarem em xeque conceitos de coletividade e até honestidade. Para ganhar uma eleição é necessário mesmo fazer concessões a grupos empresariais e comprometer uma administração? Ou, em outras palavras, como ganhar e não se vender?

Vejo que é preciso apresenta uma proposta num processo eleitoral que seja factível e apresentar um programa que vai poder ser realizado e tem um limite sim eu vejo que quem não tem limite na política, ai pode fazer tudo. Eu tenho os limites. Tenho limites éticos, limites morais, limites também daquilo que acredito, daquilo que vai ser realizado. Eu não vejo uma eleição que deve ser vencida a qualquer custo. Que é mais ou menos o que acho que você está dizendo: vale tudo para vencer uma eleição? Eu digo não, não vale tudo para vencer uma eleição. Tem que apresentar ideias, fazer propostas, buscar apoios, mas não vale tudo para ganhar uma eleição, porque depois de uma eleição tem a execução, a gestão. Então, se não tiver limite, então depois não tem governo. Então eu tenho aquilo que acredito e penso, eu caminho com minha proposta, com meu direcionamento como candidato a prefeito, com esses parâmetros de honestidade, seriedade, com aquilo que eu acredito, sem fazer propostas demagógicas, buscando aquilo que penso que vai poder ser realizado a partir da próxima gestão.

Para viabilizar sua candidatura, algumas parcerias com outros grupos políticos foram formadas. Qual deve ser a participação dos demais partidos de seu grupo em seu governo?

Veja, temos aqui no campo político um grupo que, parte dele, ele já vem sendo formado nos últimos anos. São pessoas que tenho tido relacionamento político, partidos com os quais eu tenho conversado na Câmara, me apoiaram para a presidência da Câmara e partidos que temos estado juntos, conversando sobre nossa cidade. Então são esses os partidos que vão ter uma contribuição à cidade também na gestão, mas não só esses grupos. Depois de eleita, a gestão tem uma responsabilidade com toda a cidade. Com todo o município. Então a composição de governo vai ser uma discussão a ser feita depois das eleições. A partir de um novo cenário que vai ser estabelecido com uma vitória, com êxito eleitoral. Mas visando o interesse coletivo, não interesse de um grupo, de um determinado grupo, mesmo do grupo que integro, grupo que me apoia. O interesse que vai prevalecer da minha gestão é o interesse da cidade, coletivo, do município.

De onde vem os recursos de sua campanha?

Os recursos da minha campanha vem de alguns apoiadores, de algumas pessoas que acreditam no meu projeto, naquilo que eu defendo, pessoas que, ainda há uma fase inicial de recursos, de arrecadação de recursos, de pessoas físicas, então são de apoiadores, pessoas que acreditam na minha proposta. Familiares até que me ajudam, pessoas que estão engajadas nesse projeto de cuidar da cidade, de administrar o município para todos, ajudar no desenvolvimento da cidade de Araras. São a partir desses propósitos que as pessoas também têm acreditado na minha proposta, naquilo que eu tenho dito, defendido. E aí fazem também o apoio financeiro para permitir que a campanha possa se desenvolver.

Qual foi o critério para a escolha de seu vice, o enfermeiro Nelsinho Barbosa? Houve consenso dentro do grupo? O nome dele foi uma tentativa de trazer votos da Igreja Quadrangular para sua candidatura?

O Nelsinho, ele é evangélico, ele é da Igreja Quadrangular, assim como eu sou católico, mas ele não é só um evangélico e da Igreja Quadrangular. Ele é um enfermeiro, concursado da rede pública há muitos anos, uma pessoa muito reconhecida, uma pessoa íntegra, muito honesta, e que tem uma vida pública também. Ele foi vereador por três mandatos, foi candidato a deputado federal. Então ele tem uma trajetória própria que o credenciou a receber sim o apoio consensual do grupo. Foi muito tranquilo, foi uma indicação que foi sendo apresentada, ela foi se solidificando, mas o objetivo, até, é justamente de a ‘chapa Breno Nelsinho’ é uma chapa da cidade. Não tem essa situação de Evangélico, Católico, nada disso. É uma dupla que tem um entrosamento. Eu fui vereador junto com o Nelsinho. Nos últimos anos nós nos relacionamos muito. Ele é uma pessoa muito boa. Eu tenho uma alegria muito grande de ter uma pessoa com essa trajetória, com essa capacidade política, co essa articulação, com essa experiência, e que soma muito à chapa e que me ajuda muito a pensar a cidade como um todo, independente de grupo, de segmentos. O prefeito e o vice-prefeito são de toda a cidade. Não de um segmento religioso, não de determinado grupo. Iremos exercer o cuidado com toda a cidade. Com os que creem, com os que não creem,com todas as crenças, e é assim que formatamos essa chapa, visando o bem do município.

Como você avalia a saída de partidos como o PROS e o PSB de seu grupo?

Lamento. Lamentamos, foi algo que não foi desejável. Não gostaríamos que isso tivesse acontecido. Eu lamento até; e também ainda não entendi exatamente o que aconteceu, porque eles estavam conosco, discutiram conosco, participaram do encaminhamento a respeito da minha candidatura, não ficou muito claro pra mim o que aconteceu. Eu só tenho a lamentar.

Tudo encaminha para que seus adversários tentem reforçar durante toda a campanha eleitoral seu vínculo com o PT (Partido dos Trabalhadores). Você acha que sua saída do partido foi um erro? A saída do PT foi uma tentativa de desvincular seu nome de um partido com uma imagem ruim nacionalmente?

Minha saída do PT foi uma opção pessoal. Eu avaliei isso desde o ano passado, a situação, eu analisei, eu também me desanimei com algumas coisas relacionadas ao PT e entendi que eu não tinha mais identidade para permanecer no PT, focando inclusive a discussão na cidade. É por isso que vou, inclusive, para um partido, de médio porte. Isso nos permite focar ainda a discussão dos temas que interessam à cidade. Eu lamento só se os adversários forem querer ficar batendo nessa tecla. Eu não sou mais do PT, não é isso que está em discussão, a eleição não é nacional. O que interessa, e espero que os adversários devam fazer, é discutir os temas do município. Quem vai poder fazer o melhor pra cidade, quem vai poder exercer o cargo de prefeito. Eu espero que no decorrer da campanha eleitoral esse seja o foco da cidade.

Considera o impeachment da presidente Dilma um golpe?

Eu espero que as instituições brasileiras funcionem. Tem o Senado da República, o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal. Eu espero que esse processo se desenrole, superando o Brasil esse momento de instabilidade política. Eu lamento que estejamos passando, não é algo que acho que alegra ninguém. Um processo de impeachment, uma presidente da República eleita, sofrendo um processo de impeachment: isso é algo que não é do curso natural, assim como uma cassação de um prefeito, um afastamento de um prefeito. Isso não é esperado. Isso é um dispositivo da lei, mas não é esperado. Então eu lamento que o Brasil passe por essa situação, mas espero que isso seja superado rapidamente.

Mas o que vemos no cenário nacional é que o Partido dos Trabalhadores e também o PDT com essa posição de que foi um golpe. Você, como seu partido é o PDT –, você pensa assim?

Existiu até dentro do PDT – não foi isso que determinou minha filiação, quando eu me filiei ao PDT, nem se sabia qual era a posição do PDT. Dentro do PDT teve posições diversas. Teve posições até divergentes a esse respeito, mas eu não tenho me atido às questões nacionais. Tenho me atido às questões do município. Não foi nenhum tipo de orientação nacional que causou minha filiação ao PDT, era um partido que aqui em Araras não estava organizado adequadamente, um partido de tradição da educação, um partido que tem boas pessoas, um partido de médio porte. Então foi isso que me orientou a filiar no PDT. E eu não tenho me atido às questões nacionais. O meu foco tem sido o município.

Sim, mas pelo seu histórico político aqui em Araras, com três mandatos de vereador, nós vimos muito isso. Sua participação intensa em campanhas nacionais, defendendo todos os candidatos de forma até contundente, seja o Lula (Luis Inácio Lula da Silva), seja a Dilma (Rousseff). Você não acha que falta uma explicação para o real motivo da sua saída do PT?

O real motivo da minha saída é esse. A minha discordância com o PT.

Mas que tipo de discordância?

Olha, o PT precisa resolver os seus problemas lá. Eu não quero fazer nenhum tipo de critica ao PT, eu não participo mais do partido, eu acho que eles têm que resolver. Mesmo eu tenho visto entrevista de lideranças importantes do PT fazendo esta autocrítica, esta avaliação. Eu decidi que não me identificava mais como PT. As razoes que me fizeram filiar no PT, aquilo que eu acreditava, como muita gente também. Muita gente que votou no Lula em 2002, muita gente também que acreditou no PT; eu também, chegou um dado momento que percebi, participando internamente, que aquele rumo não era o rumo que eu queria para mim. Então eu segui na minha militância da cidade, a militância política. Eu poderia até abandonar a política, porque a tristeza também é grande, a decepção, situações nacionais que todo mundo acompanhou. Isso desanima qualquer política. E eu decidi sair do PT. Lá, pessoas que estão lá, têm pessoas boas na cidade que lá permanecem. Mas eu fiz a minha opção de sair do PT, e não tinha uma definição para onde ir. Depois no tempo que fiquei sem filiação partidária. E vale dizer, por que aconteceu nesse período? Porque foi a janela que a lei eleitoral estabeleceu, se a lei eleitoral talvez tivesse estabelecido o ano anterior, no ano passado, talvez eu tivesse feito essa alteração partidária antes. Mas é um tempo também de avaliação, é uma coisa muito séria uma mudança partidária. É uma coisa que não é confortável, é um momento complexo para quem atua na política. Para quem não está na política, quem nunca disputou eleição, isso pode parecer como mudar de roupa, mas não é simples assim. A saída, eu fiz uma ruptura com o PT, fiz uma ruptura pessoal, da minha filiação. Saí do PT. Agora é uma nova fase que eu inaugurei na minha trajetória política. E por isso eu sigo. Acho que a cidade tem compreensão das razões. Eu apresentei elas numa carta, numa coletiva. Eu acredito que isso foi suficientemente esclarecido. Claro que as pessoas às vezes ainda não sabem, uma parte às vezes ainda não acompanhou, não ficou sabendo, mas essas são as razões.

Numa de suas respostas sobre se comprometer em campanha você respondeu que tudo tem limite. Então tem um limite em campanha para depois não comprometer lá na frente? Você não acha que foi isso que aconteceu, por exemplo, na campanha da Dilma nessa reeleição, em 2014, que acabou tendo reflexo direto com a crise política e que acabou gerando uma crise econômica, com reflexo em termos de queda de arrecadação (inclusive em Araras), não repasse de verbas do PAC à cidade… Queria saber de você a respeito do que aconteceu na ultima campanha presidencial em relação às promessas.

Acho que talvez a expectativa que se gerou na eleição de 2014 foi frustrada. Depois nos meses seguintes, até antes da posse e depois em 2015, eu também me frustrei com isso.

Você acha que consegue, ao mesmo tempo, apoio de grupos religiosos e ‘movimentos sociais’, e que são bandeiras suas nos últimos anos, como grupos da causa LGBT? O apoio de um grupo mais ‘alternativo’ não prejudica o apoio de outro mais ‘conservador’, agora na campanha a prefeito?

Veja, eu tenho a trajetória de vereador, de campanha de vereador, e uma militância de vereador. Agora eu sou candidato a prefeito, e todos os grupos que me apoiam, os diversos partidos, têm essa noção, e a cidade também tem essa noção. E eu ainda mais, de que agora é o momento de discutir toda a cidade. Então eu repito: não é uma candidatura de determinado grupo, de determinado segmento, seja religioso, ou de determinado movimento. O prefeito tem a responsabilidade de cuidar de toda a cidade, de todos esses segmentos, e eu tenho dialogado com todos eles, com todos esses setores. E eu tenho tido êxito, porque as pessoas também sabem que terá só um prefeito e que é importante que esse prefeito seja de todos.

Seu grupo tem a esperança de eleger quantos vereadores? Você acredita que, se eleito, terá uma base numerosa?

Olha, temos 66 candidatos e vamos poder eleger no máximo 11. Isso eu avisei para o pessoal lá. Mais que 11 a gente não vai conseguir… (risos). Mas, sem brincadeira, nós fizemos as coligações que viabilizem a eleição, quociente eleitoral. Então nós temos expectativa que as três coligações que nós fizemos possam eleger de dois a três (vereadores) em cada coligação. Ou seja, se as três coligações elegerem três cada uma, são nove. Então varia, vai depender, mas nós fizemos coligações que possibilitassem atingir o quociente eleitoral, mas que tivesse possibilidade de eleger em cada uma dessas coligações de dois a três vereadores. Então seria uma perspectiva de nove nessa composição, até porque nós temos a maior chapa de vereadores, são 66 candidatos e candidatas.

Não há o risco de uma dessas coligações não atingir o quociente?

Esse risco é do processo eleitoral, mas nós formatamos essas coligações para que todas tivessem pelo menos o quociente eleitoral mínimo e que tivesse essa perspectiva de dois a três. Nós formatamos com esse objetivo, mas agora vai depender do trabalho dos (pretensos) vereadores, da conjuntura eleitoral, da aprovação dos eleitores a essas candidaturas. Mas essa é a perspectiva, com muito respeito ao eleitor, às propostas que serão apresentadas. Temos um bom grupo de vereadores, importantes lideranças sociais e de vários setores da cidade, atuais e ex vereadores temos no nosso grupo. Então temos boa perspectiva de eleger e de termos uma boa base. Mas a discussão de base política de governo será feita depois da eleição, mas buscando entendimento, conciliação. Eu fiz um feito inédito quando fui eleito presidente da Câmara. Há mais de 40 anos um presidente de Câmara não era eleito com voto unânime. Pode pegar as últimas mais recentes, teve sempre um vereador que votou contra, anulou o voto, votou não. Uma chapa, quando tinha 17 vereadores tinha muita disputa de chapa. Mas mesmo depois que passou a ter 11 vereadores, tinha sempre três ou quatro ou um vereador que votava contra. Eu fiz uma composição histórica em que tive o voto dos 11 vereadores para eleição a presidência da Câmara. Minha experiência parlamentar me dá muita condição de dialogar com todos os setores da cidade, todos os partidos. Eu acredito que, passada a eleição, vamos poder conversar com todo mundo.

Uma das críticas da sociedade é a perpetuação no poder de políticos de forma genérica. No seu caso, apesar de ser novo, você está na Câmara há praticamente 12 anos seguidos. Agora tenta se eleger prefeito, o que o faria se manter por 16 anos ininterruptos em cargos eletivos. Esse comportamento não o vincula a um conceito da política velha, de pessoas que acabam ‘fazendo carreira’ em política?

O que é curioso, hoje sou o vereador com mais tempo de mandato na Câmara, mas sou um dos mais jovens, e estou com 31 anos. Estamos falando de alguém que está há três mandatos na Câmara, mas tem 31 anos. Portanto minha visão sobre política é uma visão renovada, jovem, da nova política, da participação, do engajamento, de ações modernas, modernização da Prefeitura. Então eu tive a honra de ser eleito em 2004 com 19 anos, muito jovem, e depois de ter reeleições seguidas e crescentes. É uma honra. Mas a cidade também me deu essa oportunidade de me preparar. Isso me deu condições da cidade me preparar para que eu agora pudesse disputar a eleição para prefeito com muita solidez, com essa jornada, experiência. Isso é importante também. Se por um lado pode parecer muito, às vezes pode até parecer pouco. A responsabilidade que tem da gestão da cidade é muito grande. Então acredito que é o tempo certo. Tive esse tempo de maturação, de amadurecimento político, pessoal, profissional, para chegar agora em 2016, após três mandatos como vereador, depois de presidente da Câmara, que acho que foi a experiência mais importante, porque a Câmara é uma pequena Prefeitura, com seu orçamento, licitações e funcionários, e que me dão condição de agora pleitear o cargo de prefeito apresentando à cidade uma proposta de candidatura e a minha trajetória me colocando à serviço da cidade, colocando minha vida à disposição da cidade.

Deixe sua última mensagem ao leitor

Eu peço apoio da cidade de Araras, porque eu considero que a cidade avançou bastante nos últimos anos. A cidade cresceu, a cidade se desenvolveu, várias iniciativas foram adotadas. Mas a cidade pode avançar ainda mais. Araras pode ser um polo de desenvolvimento econômico, um polo de educação, de ciência, tecnologia e inovação. Nós podemos ser modelo de educação, modelo de saúde. Informatizar e modernizar a Prefeitura. Eu tenho uma trajetória que possibilita às pessoas acreditarem nessa proposta. São propostas factíveis, são ações que eu tenho pensado há algum tempo. São iniciativas que eu, há muitos anos, quero adotar, e que agora eu tenho me colocado à disposição da cidade. Com muito respeito ao eleitor, construindo um Plano de Governo participativo para a cidade avançar ainda mais.