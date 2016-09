Confira o texto da entrevista completa concedida por Bonezinho

O mais jovem vereador da atual legislatura (2013 a 2016), Mario Corrochel Neto (PTB), conhecido por Bonezinho Corrochel, também é o mais jovem...

O mais jovem vereador da atual legislatura (2013 a 2016), Mario Corrochel Neto (PTB), conhecido por Bonezinho Corrochel, também é o mais jovem dentre os candidatos a prefeito de Araras.

Com 22 candidatos a vereador pela coligação, que agrupou em coligação única o PTB, PP, PRP e PEN, o candidato petebista mostra confiança na disputa. Nas eleições de 2012 foi eleito vereador obtendo mais de 4 mil votos, entrando na Câmara com relativa folga, pelo PP (Partido Progressista).

Bonezinho entrou na vida política em 2005, pela Câmara Jovem, e decidiu seguir carreira. Ele também foi presidente da Câmara Jovem de Araras. Ele chegou a estagiar na Secretaria Estadual de Cultura – gestão Andrea Matarazzo (2010) e foi assessor na CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo), em 2011.

Contando com o apoio também da Igreja do Evangelho Quadrangular, se elegeu vereador. Mesmo assim foi bem aceito, já que teve parcela significativa de votos fora da Igreja também.

Os cinco candidatos a prefeito de Araras já foram entrevistados pela Tribuna. Ou seja, nenhum candidato teve acesso às respostas dos demais concorrentes antes de suas gravações. A sequência de publicação foi definida por sorteio: Pedrinho Eliseu – PSDB (27/08), Bonezinho Corrochel – PTB (03/09), Breno Cortella – PDT (10/09), Paulinho Nascimento – PSD (17/09) e Du Severino – PTN (24/09).

Todas as entrevistas foram filmadas pela Câmera Produções, de Widner Batistella, e são disponibilizadas na íntegra no canal TV Tribuna do YouTube, acessando pelo site www.tribunadopovo.com.br.

Entrevista:

TRIBUNA: Num cenário de crise econômica e política no Brasil, os políticos dos mais diversos partidos estão sendo ‘escrachados’ por envolvimento em corrupção e pouco comprometimento com o que é público. Como vai conseguir fazer o eleitor ararense a mudar esse conceito e acreditar em você?

BONEZINHO CORROCHEL: Agradeço à Tribuna do Povo, sempre prestando um serviço à democracia. E a questão de tudo que acontece no cenário nacional é: se a população parar para perceber e analisar, toda essa corrupção, ela começa na campanha eleitoral, com as doações das empresas, com o chamado ‘caixa 2’, em que a empresa faz a doação ao candidato de forma escondida, mas depois estimula esse candidato a fraudar licitação, a direcionar licitação, para a empresa prestar serviços e muitas vezes esse serviço é superfaturado. Então já na minha campanha sentei com minha equipe e meu candidato a vice-prefeito e definimos que não queremos recursos de empresas. Nós não queremos isso. É proibida já a doação, mas nem aquele chamado ‘caixa 2’, que muitos políticos usam até hoje, nós optamos em não ter. Montamos um projeto de fazer uma campanha mais simples. Quem está acompanhando o início da campanha eleitoral vai perceber que minha campanha será muito virtual, vai ser uma campanha de sola de sapato. Estarei visitando empresas, realizando reuniões domiciliares, e em termos de materiais vai ser uma campanha mais ‘pés no chão’. Porém eu me comprometo com a população de Araras que meu governo será sério, transparente, e um governo sem compromisso com grandes empresas e também com o setor imobiliário. Será um governo transparente e comprometido com o povo, e sem estar comprometido com essas pessoas que depois geram corrupção no governo.

Como fazer a máquina pública municipal funcionar corretamente, oferecendo serviços de qualidade? Como melhorar o serviço prestado ao cidadão?

Primeiro temos que estimular o público concursado. Tenho lutado na Câmara Municipal, estimulado o debate a respeito do Plano de Carreira para o servidor público. Foi uma promessa do atual governo nas eleições de 2012 que não foi cumprida. Eu, como prefeito, já no primeiro ano, vou contratar uma empresa especializada nesse tema e quero implementar o Plano de Carreira do servidor público. Quero conversar com o Sindicato (dos Servidores) para que possamos valorizar esses servidores. E assumindo o governo, de forma imediata, vou mandar uma reforma administrativa para a Câmara diminuindo em mais de 80 os cargos comissionados na Prefeitura, o que vai gerar uma economia de cerca de R$ 2 milhões a R$ 2,5 milhões por ano.

O que seria essa reforma? Mexeria na estrutura das Secretarias?

Mexeria na estrutura das Secretarias, das autarquias, inclusive enxugando aqueles cargos que foram votados na Câmara Municipal em janeiro deste ano, do qual eu votei contra. O Tribunal já fez um apontamento que esses cargos de assessores são irregulares, e a Câmara resolveu, mesmo assim, votar e aprovar. Eu votei contra e como prefeito vou mandar uma reforma para diminuir, e as secretarias não irão sentir a falta desses funcionários porque iremos implementar o Plano de Carreira, estipular metas nas Secretarias, e conseqüentemente o funcionário efetivo que está nessa pasta vai ter motivação, vai receber prêmios, bonificação – que essa empresa contratada vai definir os critérios – e o serviço não será prejudicado.

Você acha que fazendo essa reforma, o Plano de Carreira dos Servidores Públicos é o suficiente para melhorar os serviços prestados à população?

Vai dar mais estímulo, o funcionário vai ter metas. Algumas Secretarias têm indicadores externos. Se esses indicadores externos melhorar, conseqüentemente esse funcionário vai ter um avanço na sua carreira, como por exemplo o índice da educação, índices da área social. Então nós queremos que a máquina pública funcione de forma mais ágil, que o atendimento da área pública com o munícipe melhore. Muitas vezes o munícipe pede um atendimento melhor, e estaremos cobrando e implementando cursos de aperfeiçoamento desses servidores. Muitas vezes o servidor não é treinado. Você liga num departamento da Prefeitura e o atendimento é frio, às vezes esse funcionário de determinada pasta não sabe que ramo, que setor presta tal serviço. Então a gente vai querer organizar isso com calma, para estimular o servidor e conseqüentemente am população sentir uma melhora no serviço, e também, por meio de indicadores, veremos se vai dar certo ou não esse estímulo ao funcionário.

O serviço público, em muito, é tido como ineficiente e, por vezes, há terceirização. Um exemplo em Araras hoje é a limpeza pública. É um plano de seu governo terceirizar a prestação de serviços públicos?

Alguns setores que estão indo bem e que são terceirizados, a gente vai fazer um estudo e, a princípio, manter, como por exemplo a limpeza pública, mas outros setores a gente não tem a intenção de fazer isso, como por exemplo fazer a concessão de água. Até um tema que é muito recorrente e causa até um temor nos funcionários do Saema (Serviço de Água Esgoto e Meio Ambiente de Araras) e do TCA é uma possível privatização desses serviços. No nosso governo não temos previsão de privatizar nem TCA nem o Saema e nem outra autarquia ou serviço da Prefeitura.

Tem planos para regulamentar o comércio ambulante na cidade? Qual seu plano para essa regulamentação, se for fazê-la?

A gente precisa ter esse enfrentamento e regulamentar a questão dos ambulantes. Eu assumindo o governo, vamos fazer uma equipe, vou conversar com o secretário responsável da pasta para que possamos visitar algumas cidades, que são modelos nessa questão, e trazer, implementar, para Araras. Hoje o governo não conseguiu definir critérios para implementar alvará para os ambulantes. Consequentemente muitos pessoas que perdem o emprego estão abrindo seu carrinho de lanche ou outra atividade alimentícia. Porém, muitas vezes (não é o caso da maioria) acaba abrindo de qualquer maneira. Não tem a questão da higiene, de uma forma adequada. A gente vê alguns carrinhos de lanche,. Por exemplo, que o lanche é feito sem luva, sem a higiene básica. Então o município, durante esses quatro anos… ]aliás, isso já veio do primeiro mandato do prefeito Brambilla… não conseguiu ter esse enfrentamento e o Ministério Público está em cima dessa questão. O que acontece? A pessoa acaba abrindo seu carrinho de lanche, e como todo mundo está irregular, a Prefeitura não tem força para cobrar uma medida desse comerciante. Então a gente preciosa ter esse enfrentamento e regularizar a questão dos Ambulantes.

O Comphac (Conselho Municipal do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural) de Araras tomou uma posição dizendo ser contra o funcionamento dos ambulantes, principalmente em torno da praça Barão, porque os ambulantes ficam fixos, e o Comphac defende que não sejam fixos. O que pensa sobre isso?

A princípio defendo que alguns ambulantes sejam fixos, e temos aqueles ambulantes que dependendo do ramo de atividade, não compensa pra ele ser fixo, ele precisa ser rotativo. Então, eu como prefeito, não pretendo terminar com os ambulantes que são fixos. Pretendo manter alguns que já tem história no local, já criou vínculo com a freguesia por conta do ponto. Fica difícil ter essa medida drástica em não permitir mais os pontos fixos. Dentro dos critérios que vamos adotar a gente pretende manter a questão do ponto fixo sim.

Pretende concentrar os serviços municipais em um endereço e construir um Paço Municipal? O que fazer com o imóvel do atual Paço?

Pretendo concentrar. Ainda não tenho definição se vamos construir um paço ou alugar um prédio com bastante espaço para abrigar um maior número de Secretarias. Hoje a gente percebe que o governo gasta muito com aluguel de prédios públicos e com deslocamento de funcionário e questão logística de carro, de gasto de gasolina. Eu, como vereador, na época da crise hídrica, visitei junto com minha assessoria, a Prefeitura de Itu e fizerem um prédio de Paço Municipal de primeiro mundo e toda Secretaria estão ali. Eu conversei com o prefeito e o prefeito falou que em termos administrativos é muito importante a questão para agilizar as demandas das secretarias. A gente sabe que as secretarias têm independência mas elas se conversam, elas têm temas em comum. Então hoje do jeito que está o secretário tem que sair de sua pasta, se deslocar para outro endereço; até o outro secretário atender às vezes perde um período todo. Se tiver um lugar só concentrado a todas as secretarias, vai ser muito mais rápido, dá agilidade pra a administração. Então pretendo sim fazer um gabinete do prefeito junto com o maior número de secretarias e a questão do Paço eu ainda não defini se o governo vai ter fôlego para construir um Paço, o que seria um ideal, ou se vai,m a princípio, alugar um prédio bem estruturado. Vai depender também de como vamos assumir o caixa da Prefeitura, com que vai estar a questão financeira, se a Prefeitura vai ter fôlego pra isso.

E sobre o atual Paço, tem algum plano pra ele?

A gente vai deixar essa discussão mais para frente. A gente vai fazer uma discussão, mas ele será também utilizado, não é?

Existe algum plano para aquela área abandonada onde seria construído o Paço Municipal, ao lado do Ginásio de Esporte Nelson Rüegger? A gestão Nelson Brambilla (PT) pretendia construir ali o pólo da UAB (Universidade Aberta do Brasil) com verba federal, o que não ocorreu. O senhor tem algum outro plano para o local?

Ali poderíamos fazer… está em discussão com nossa equipe, poderíamos fazer ali o prédio da Secretaria Municipal da Educação. Ali é um espaço bom e não está sendo utilizado. Então a gente está discutindo essa questão, porque a Secretaria da Educação é a que tem mais orçamento e tem um número grande de funcionários, e hoje também paga aluguel do prédio.

Nos últimos anos foram construídas centenas de casas populares, mas questiona-se falta de estrutura (como postos de saúde e escolas) nesses novos bairros. Seu grupo tem algum projeto habitacional para a cidade? E melhorias para as regiões das novas casas, há previsões?

Primeiro, quero deixar claro que sou favorável aos projetos habitacionais do município, mas acho que esses projetos devem ser feitos com planejamento. Fui esses dias, visitar o Jardim Aeroporto, e muitas casas foram entregues sem um posto de saúde, não tem uma escola, e algumas moradoras me confidenciaram que, às vezes, os filhos ficam doentes e elas não têm carros. Os ônibus não têm hora pra passar, e ali também não tem uma farmácia, não tem uma padaria, não tem um supermercado. Então ficou um bairro muito isolado, o governo ele tem que planejar, fazer um organograma e, antes de entregar essas unidades habitacionais, pelo menos 70% ou 80% de um posto de saúde, de uma escola, tem que ser feito. E eu visitei ali, e tem a promessa de um PSF (posto de saúde), de uma escola, e ainda não começou a obra. Então o bairro já foi entregue, se não me engano ali tem mais de um ano, e ainda não tem essa estrutura. Então como prefeito vou manter os programas habitacionais, não só via governo federal, mas temos também um bom trânsito com o deputado Estadual Campos Machado (PTB), que é um dos líderes do governador (Geraldo Alckmin-PSDB), na Assembléia Legislativa, e os deputados se comprometeram: se eu for prefeito nós vamos trazer também unidades do programa da CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano), que inclusive Araras foi contemplada com 212 apartamentos. Então vamos continuar os programas habitacionais, porém serão entregues com responsabilidade e com planejamento.

É notório a perda de receita nos últimos anos em Araras, devido a diversos problemas. Qual a solução para o orçamento de Araras aumentar? Há dependência de arrecadação exagerada de algum setor?

Fiz um estudo orçamentário: o município, de 2011 a 2015, ele cresceu sua receita em 5%. Fiz o mesmo estudo, de 2011 a 2015, a Prefeitura aumentou seu gasto com encargos trabalhistas e contratações em 40%. E a gente abre o jornal, vejo sempre na Tribuna do Povo, que servente foi chamado, servente foi chamado novamente… Então a gente vê que a máquina está grande; a gente precisa enxugar e eu farei isso cortando esses cargos comissionados. Não posso fazer isso com os concursados. Um outro problema que a administração vai ter que fazer esse enfrentamento: muitos desvios de função. A pessoa fez o concurso público muitas vezes para servente, e ela vira uma auxiliar administrativa. Faz um serviço que não tem nada a ver com aquele que ela passou pra um concurso público. Para aumentar receita, que foi sua pergunta, precisamos criar atrativos fiscais para aumentar a vinda de empresas e aumentar o ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços). Acho que trazendo as empresas, tomando cuidado também com as despesas, como falei dos cargos comissionados, a gente ganha um fôlego financeiro para fazer algumas melhorias para o município.

Você iria atrair essas empresas para algum Distrito Industrial específico?

Araras hoje tem que ter um enfrentamento com a questão de área. Estamos fazendo um estudo detalhado, vamos ter esse enfrerntamento, e precisa criar um novo distrito. Não temos hoje área disponível para vinda de empresas. Porém não vimos nos últimos quatro anos, do prefeito (Nelson Brambilla) uma vontade política de criar essas áreas, conversar com o empresariado, e também de criar incentivos fiscais. Eu, por exemplo, fiquei sabendo de duas grandes empresas que tinham interesse de se instalar em Araras e sequer foram atendidas pelo prefeito. Não vou falar o nome da empresa porque não tenho autorização por uma questão ética. Mas Araras está perdendo grandes oportunidades porque não está pronta para receber esses empresários e também para criar esses atrativos para o empresário, que seria o atrativo fiscal. Teremos esse enfrentamento. Quero ser o prefeito que vai trazer empresas para a cidade e que vai desenvolver a cidade. Hoje na Câmara tenho atendido a população e a grande demanda é emprego: jovem quer emprego, a pessoa que saiu do mercado de trabalho quer voltar e não consegue, não tem oportunidade. Só com a vinda de empresas essa questão do emprego será resolvida.

O atual governo tentou concessionar o Aeroporto Municipal à iniciativa privada. Seu governo tentará o mesmo?

Penso sim, porque seria boa para o município essa concessão. Eu particularmente lamento que a empresa não cumpriu o contrato, não cumpriu o quer a cidade esperava, mas acho que é um progresso para o município e se eu estiver no governo também penso em dar continuidade a essa questão.

O que pretende fazer a respeito das obras do PAC para alargamento das calhas dos ribeirões? Aprova a obra sendo executada?

Essa questão da verba do PAC já tem obra em andamento e temos que ter responsabilidade pública. Não sou do grupo do PT, do grupo do prefeito, mas não tenho como objetivo interromper essas obras que trarão benefícios para a cidade em relação às enchentes. Porém como vereador percebemos que o governo divulgou muito esse programa e o recurso não veio todo. Ele vem a ‘conta-gotas’. E eu conversei com o secretário de Planejamento há cerca de uns três ou quatro meses e ele também confirmou que as obras estão a ‘passos lentos’. Como prefeito vou a Brasília e quero continuar esse projeto, quero continuar as obras e quero conversar com os Ministérios para acelerar essa questão, porque faz mais de cinco anos que foram anunciadas as obras e não conseguiu terminar. O governo Brambilla vai se encerrar com as obras em andamento.

Há décadas o Aterro Sanitário (Lixão) é um grande problema a ser resolvido. O lixão já foi fechado, e hoje o município gasta mais de R$ 200 mil com a destinação do lixo para Paulínia. A melhor saída é mesmo enviar o lixo para outra cidade? E a construção de um aterro, regular, está nos planos? O município terá caixa para esse alto investimento?

Nosso governo tem sim como prioridade fazer o aterro, mas vamos precisar analisar a situação orçamentária pra saber se já no primeiro ano teremos gás para fazer. Acho que a questão do lixo em Paulínia teria que ter sido temporária. Os governos acabaram acomodando e não houve esse enfrentamento da criação de um aterro sanitário. Até o fim do mandato tenho o objetivo de Araras ter seu aterro sanitário próprio para que a gente não gaste também tanto com Paulínia. Paulínia cuidando do nosso lixo é um gasto alto por mês. É lógico que se a gente faz o investimento no aterro, numa ‘pancada’ só também custa muito. Porém, a longo prazo, acaba sendo benéfico para o governo. Então compromisso com a população: até o fim do mandato, construir o aterro sanitário.

Após anos de funcionamento incompleto, a Estação de Tratamento de Esgoto perdeu ainda mais a eficiência nos últimos anos, e hoje trata apenas 15% do esgoto quer a cidade produz, segundo informação da Prefeitura. Há plano para tratar todo o esgoto de Araras, já que isso nunca ocorreu?

Sim, queremos aumentar esse índice progressivamente. A gente sabe que não será no primeiro ano, através do Saema, que vamos conseguir tratar todo esse esgoto. Porém, como você mesmo citou na pergunta, 15% é um índice muito baixo. Então a gente vai também conversar com o presidente do Saema, que iremos nomear, para melhorar também esse índice. Não sou técnico na área hídrica, mas quero pegar uma pessoa com conhecimento técnico para que tenha esse enfrentamento e resolva a questão. Progressivamente quero resolver isso. O número de 15% é muito baixo, é vergonhoso.

Como resolver problemas com a destinação de entulho? É a favor da Prefeitura recolher entulhos? Manterá essa prática?

A princípio pretendo manter. Realmente eu fiz um estudo, e tem municípios vizinhos que não recolhem os entulhos, mas eu acho que é uma prática que assusta a população. A população já paga imposto e se a gente tiver condições – e acredito que temos – iremos manter esse serviço para a população. Não tenho planos de cortar não.

O que seu governo faria numa eventual nova crise hídrica na cidade?

Acredito que não teremos essa crise hídrica, acho que o governo aprendeu a lição. Não foi só culpa de São Pedro essa crise hídrica. Acompanhei de perto. E o governo, na época, não captou o que poderia captar de água do Rio Mogi Guaçu. Captou menos da metade e conseqüentemente as represas secaram. Precisou ter a crise hídrica para comprar uma bomba [para substituir outra] que estava com problema, para captar o que Araras poderia captar do Rio Mogi Guaçu. Não lembro de cabeça quanto era a capacidade que a cidade não estava captando, mas lembro que Araras estava captando 40%, e depois da crise voltou a captar aquilo que tinha direito, totalizando 100%. Aprendemos a lição, foram feitos investimentos a respeito do Rio Mogi Guaçu, para captar essa água, e também, agora, deu uma estabilizada na questão. Nós, assumindo o governo, tomaremos todas as medidas possíveis para que Araras jamais passe por aquilo que passamos. Foi uma crise muito grande, um racionamento pesado; algumas casas ficaram sem um pingo de água. Lembro no início do racionamento, muitas vezes o governo não cumpriu as horas. Era 12 (horas com água) por 36 (horas sem água), em alguns bairros estava dando 12 (horas com água) por 45 (horas sem água), e isso a gente não pode admitir na cidade. Tenho plena convicção de que Araras não sofrerá mais esse tipo de crise.

Seu plano de governo fala de tarifas sociais. O que seria isso?

A tarifa social seria o caso daquela pessoa que ganha um salário mínimo ou aquela pessoa que esteja desempregada e precisa do transporte público. Que comprove no TCA a necessidade de usar o transporte público, de não ter condições de pagar. Iremos criar a tarifa social e essa pessoa irá pagar um preço bem menor do que a tarifa que temos hoje. Em algumas cidades isso já deu certo. Lembrando que não é uma proposta para toda a população. Às vezes pode soar como demagogia. Porque realmente, para toda a população a gente não tem condições de fazer a tarifa social. Mas para as pessoas que realmente necessitam está no plano de governo e iremos enfrentar essa questão. Pelo nosso estudo não seria um número não seria um número tão grande, daria para o governo cumprir.

Então você defende que a Prefeitura repasse subsídio para manter o TCA? Pois o TCA com a receita que tem quase não consegue se manter.

Ele empata praticamente. Para a tarifa social há necessidade. Esse subsídio pagaria para o TCA para complementar essa questão dessas pessoas que precisariam do transporte público e que não têm condição de pagar. A Prefeitura faria isso sim. Pelo que você falou, o TCA praticamente ‘empata’; ele não tem lucro, ele tem pouco lucro. A Prefeitura precisa muitas vezes ‘socorrer’, como também ocorreu na aquisição daqueles 25 ônibus em 2009, que a Prefeitura fez esse aporte financeiro.

O trânsito na região central é crescente e em alguns horários chega a ficar intransitável. Quais medidas pretende tomar para amenizar isso?

A primeira medida, já tenho defendido como vereador, mas o governo acabou não aceitando. Hoje o nosso Departamento de Trânsito – Demutran – é um departamento enxuto. Ele é deficitário. Ele não consegue administrar um trânsito que em horários de pico tem se tornado complexo, que é o trânsito de Araras. Pretendemos contratar então uma empresa de Engenharia de Tráfego e essa empresa estará elencando os principais problemas no trânsito de Araras e já apresentando também as alternativas para desafogar as principais vias. A gente pega ali a avenida Washington Luiz, depois entrando na avenida Melvin Jones. A gente pega a avenida Loreto, a Avenida Emílio Pacagnela, em horário de pico, já tem trânsito. Tem pessoas que ficam paradas 15 minutos, as vezes 10 minutos, no trânsito lento, e a gente precisa criar alternativas para desafogar esse trânsito. Sou formado em Gestão de Políticas Públicas e valorizo muito a questão técnica; valorizo muito a questão do trabalho técnico, a visão macro da administração pública. Não sou técnico na Educação, não sou técnico na Saúde, não sou técnico de trânsito. Eu vejo a política, uma gestão pública da forma macro. Para isso quero ter pessoas técnicas na Prefeitura. Não vou permitir apadrinhamento político no meu governo; até optei em ter um grupo reduzido de partidos e número de vereadores porque eu não quis leiloar a Prefeitura, não quis rifar Secretarias, não quis rifar Autarquias, Departamentos, porque a gente sabe que a política hoje é feita do clientelismo político. Então o partido ‘X’ vai te apoiar e ele quer duas Secretarias. O outro partido quer a Educação, o outro quer a Saúde. Depois você ganha a eleição e põe nessa secretaria uma pessoa que não tem perfil técnico e acaba sendo um desastre. O município fica atravancado, num consegue se desenvolver e você tem que cumprir compromisso político com esse partido se não você acaba tendo outros problemas políticos porque você empenhou a palavra então tive muitas conversas com vários grupos políticos e vários partidos e não aceitei algumas exigências de alguns partidos que queriam me apoiar em troca de um eventual espaço na administração: pessoas que acho que não tem perfil, pessoas que acho que não iriam somar para a cidade. Então minha campanha é uma campanha conceitual com o que a população espera. A renovação com capacidade técnica; me preparei muito para ser prefeito, foram anos de estudo na USP, de preparo. Tenho a humildade de falar que não sei tudo , mas aprendi muito, tenho muita vontade, quero ajudar muito a cidade e como prefeito meu governo não tem compromisso com empresariado, com setor imobiliário, partidos políticos, não tem compromisso de dar cargos a esses partidos. Será um governo transparente e baseado em conhecimento em detrimento a política. Vou priorizar o técnico e vou deixar as questões políticas partidárias de lado.

Ainda sobre o trânsito, no início do ano que vem deve ser iniciada nova concessão da zona azul. Seu grupo sugere mudanças no modelo atual da zona azul? Quais?

A princípio não.a zona azul é um mal necessário. Se ficarmos sem a zona azul o trânsito de Araras fica difícil. Já com a zona azul muitas pessoas têm dificuldade em estacionar seus veículos. Se tirarmos fica pior. As pessoas que trabalham no comércio deixariam seus carros estacionados o tempo todo na praça e nas principais ruas da cidade. A princípio manter a zona azul. De repente rediscutir os valores, mas acredito quer os valores têm sido bem acessíveis à população.

A atual administração investiu em radares móveis para reduzir os acidentes de trânsito. Pretende manter a política com radares?

Como prefeito, nós iremos acabar com o radar móvel, iremos implementar nas principais avenidas, onde pode ter um índice de acidente, o radar fixo, porque a forma que o radar móvel tem atuado hoje, que a Guarda Municipal tem atuado, está gerando muita revolta da população porque esses guardas ficam muitas vezes atrás de árvores, às vezes num ponto não visível e essas pessoas são penalizadas. Então eu prefiro o radar fixo nas principais avenidas, porque conseqüentemente a pessoa já sabe, vai se policiar mais ainda e vai manter a velocidade estabelecida naquela via. Então o meu plano a respeito de radar é nesse sentido. A gente vai acabar com a indústria das multas.

A cidade enfrenta aumento do número de veículos furtados. Autoridades das forças de segurança apontam que o aumento pode ser resultado do aumento do combate em outras cidades como em Limeira, por exemplo. Limeira conseguiu reduzir a estatística ao implementar o projeto “Muralha Digital” – que são câmeras instaladas em todas as entradas da cidade e que identificam na hora se o veículo é roubado ou furtado. Caso eleito, o senhor pretende defender ou implantar projeto semelhante?

Sim, inclusive a Muralha Digital está em meu Plano de Governo. Eu estive pessoalmente em Limeira e é um projeto muito bom. Todas entradas e saídas de Limeira têm esse sistema denominado Muralha Digital, câmeras de monitoramento modernas; a hora que esse veículo entra em Limeira a câmera já ‘fecha’ na placa, joga no sistema, já vê se esse veículo é furtado. Se não for furtado vê também se o IPVA está atrasado. É um sistema de última geração. Em Limeira implementou, os índices diminuíram, conseqüentemente os índices diminuíram, e esses bandidos que atuavam na região vieram para onde? Para Araras que não tem câmeras de monitoramento e eu estive com o capitão da PM (Polícia Militar) e ele até me deu um dado importante, que em junho (de 2016) tivemos cerca de 40 veículos furtados no nosso município – não lembro se é junho ou maio, um desses dois meses. Mais de um veículo por dia furtado e o índice é principalmente na região central, ali próximo da Santa Casa. Então como prefeito estaremos de forma imediata, já no primeiro ano, implementando o Muralha Digital em Araras. Todas as entradas e saídas terão essas câmeras de monitoramento; vou fazer um convênio com a Polícia Militar. Existe uma operação que chama Operação Delegada, onde o município paga à Secretaria Estadual de Segurança para ter um aumento do efetivo da Polícia Militar na sua cidade. Vou citar um exemplo. Se nós tivermos 30 policiais militares no fim de semana em Araras, nós teremos 45. De onde vem esses 15? São pms que estão de folga na região perto de Araras, que vão entrar no site da PM, da Secretaria de Segurança Pública, vai se inscrever, vai manifestar o interesse, vai vir para Araras para aumentar o efetivo. Quem paga essa conta? O município que vai, e paga esses pms que não são de Araras, mas que aumenta o efetivo e gera uma maior sensação de segurança para a população. Então ‘Operação Delegada’, aumentando o efetivo da PM, o ‘Muralha Digital’, Plano de Carreira para a GM (Guarda Municipal) dentro do Plano de Carreira para o Servidor Público e também já no primeiro ano aumentar em pelo menos 20 o número de guardas municipais de Araras.

Você não acha que a proposta de trazer os pms da região não pode criar um conflito dentro da cidade, principalmente com a Guarda Municipal, pois o município já presta um serviço nesse sentido de ‘emprestar’ funcionários ao Estado, seja na Delegacia, ou de outros setores. Você atrair esses pms não é uma nova forma de ‘emprestar’ mais funcionários ao Estado, sendo que é ele responsável pela segurança?

Acredito que não, porque a Guarda Municipal vai ter seu Plano de Carreira, que é um debate que está no estatuto da Guarda Municipal. Iremos valorizar o guarda municipal de Araras, que tem feito um trabalho importantíssimo junto com a PM. A Polícia Militar hoje sofre com a questão de efetivo; hoje o governo do Estado na questão de segurança tem falhado muito. O governador Geraldo Alckmin (PSDB) tem falhado na questão de Segurança Pública, mas acredito que a GM terá muita maturidade de entender que estamos fazendo isso para ajudar a segurança do município. Com a PM, a Guarda tem um relacionamento muito bom, tem trabalhado em conjunto em várias situações perigosas que têm acontecido em nossa cidade, e acredito que a Guarda terá maturidade porque a gente também quer beneficiar a Guarda com um Plano de Carreira justo, que valorize também aquele guarda que tem mais de 15 anos de carreira, 20 anos, e que merece a progressão na sua carreira. Então entendo que não terá problemas.

A Polícia Civil de Araras sofre com déficit de funcionários. A situação foi, inclusive, confirmada pelo Ministério Público. Como agilizar contato com São Paulo para alterar a situação? O município vai continuar “emprestando” funcionários para o setor?

Sem dúvidas. Inclusive reitero que se for eleito prefeito temos importantes contatos, tanto com governo federal como com o governo estadual. O presidente estadual do meu partido, um dos principais líderes do governador Geraldo Alckmin, Campos Machado, ele tem me recebido muito bem, tem atendido muito bem as demandas de Araras e se eu ganhar a eleição teremos um bom transito no governo do Estado para tentar resolver essa questão da Polícia Civil. Então hoje eu gostaria de ter o apoio da população porque Araras não pode perder esse bom trânsito com o governador Alckmin e também no governo federal. A gente tem que manter esse enfrentamento. A Polícia Civil precisa de reforço no seu quadro de funcionários.

Apesar do orçamento significativo que Araras tem hoje para a Educação, a cidade ainda tem desempenho, nas escolas municipais, aquém até de algumas escolas estaduais nas avaliações governamentais, como Enem e Ideb. Como fazer Araras ter uma ‘educação de ponta’?

Primeiramente valorizando a carreira de professor. Estimulando o professor a fazer bem o seu papel na sala de aula e também tendo atrativos na carreira. Hoje a gente está perdendo professor para Leme, para Conchal, Mogi Mirim. Por que isso tem acontecido? Porque Araras tem um dos salários mais baixos da região. Inclusive, durante a discussão do Estatuto do Magistério, atendendo a reivindicação da maioria dos professores eu acabei votando contra o Estatuto pois o Estatuto não trouxe a melhoria imediata na carreira do professor e na questão salarial do professor. Então a gente precisa valorizar e muito o educador, porque é o educador que ‘segura o piano’ da educação, que faz acontecer, e Araras tem ficado aquém na comparação com outros municípios nesses indicadores, como Ideb que vocês citaram. Araras poderia estar melhor;porque a gente analisa as escolas estaduais, temos escolas que são referência não só para Araras, mas na Diretoria Regional (de Ensino) de Pirassununga. Duas escolas que sempre vão bem na questão das avaliações exteriores, como por exemplo o Saresp (avaliação estadual), no Estado isso: Vergueiro e Lions Clube. E às vezes tem funcionários que estão nessas escolas e trabalham também no município.Porque? Porque o Estado valoriza a carreira do professor; o estado tem também aquele bônus de mérito todo ano, que é pago em março aos professores. E tenho conhecimento que tem professor, secretário de escola, diretor, que recebe um valor muito bom. Tem diretor que já recebeu em 2015, em 2016, esse bônus em R$ 10 ou R$ 12 mil, porque a escola aumentou, superou sua meta. Se a meta era 7.5 e a escola atingiu, no outro ano vai ser superior; vai para 7.7 ou 8. E esse professor, esse diretor só vai receber o bônus se a escola atingir essa meta. Então, consequentemente ele se dedica mais, o professor vai mais entusiasmado à sala de aula; o aluno não aprendeu, o professor tem mais paciência para ensinar, pois ele vai ser beneficiado. O governador Geraldo Alckmin, nessa questão da valorização do professor, do bônus de mérito, tem acertado e muito. Araras votou… nós votamos na Câmara um bônus para o professor, mas é um bônus muito pequeno perto do Estado. Não gera aquele estímulo no professor. O professor ganha cerca de R$ 1 mil nesse bônus, enquanto no Estado, aquele que não ganha muito está ganhando R$ 3 mil, R$ 4 mil. Então há nessa diferença. Nós, como prefeito, queremos valorizar a carreira do professor, senão não tem como atingir esses índices.

Tem gestão de planos de investir em cursos técnicos?

Sim. Teremos também a Fatec (Faculdade Estadual de Tecnologia), que está vindo para Araras, em construção, e o ensino técnico prepara e muito o jovem para o mercado de trabalho. Não adianta a gente fazer uma política econômica de atrair empresas se a gente não tem um perfil que vai encaixar com a necessidade da empresa. E o curso técnico tem um papel muito importante em encaminhar esse jovem para o primeiro emprego e também um papel muito importante na questão social, de tirar esse jovem da rua, de não deixar esse jovem ocioso. O jovem, estando no curso técnico, não está indo atrás de drogas e não está indo para a criminalidade. Então o curso técnico sempre será bem vindo no nosso governo.

Tem planos para ampliar a escola integral para toda a rede? Em quanto tempo toda a rede terá escola integral, em seu governo? O governo tem como bancar esse custo?

Teria (como bancar esse custo). Tenho como plano fazer escola integral no município em quase a totalidade das escolas, mas a gente tem que fazer uma escola integral de qualidade. Como acontece hoje? Tem algumas escolas que estão em tempo integral – eu atéconversei com alguns alunos – e não têm atividade a tarde, não tem uma aula de música, uma aula de esporte… Essas crianças, adolescentes às vezes ficam ociosas. Ele fica sem ninguém, fica na quadra sem uma orientação. Se for pra fazer uma escola integral dessa forma não vale a pena. Isso acaba irritando o aluno, que não gosta de ficar na escola dessa forma. Eu tenho conversado com os alunos, particularmente. Então a gente precisa, durante os quatro anos, deixar o município com quase todas as escolas em tempo integral, mas um tempo integral estruturado. Fazer uma parceria com a Secretaria Municipal de Esporte. A Secretaria fazer uma parceria com a Uniararas para pegar o estagiário, que precisa do estágio, e fazer um trabalho nas escolas. É bom para a faculdade, para o aluno, e para a Prefeitura, que vai pagar muito menos para esse estagiário. Não só no esporte; também para a questão cultural, questão da música, para estruturar o tempo integral, porque o tempo integral sem ser estruturado não vale a pena. É melhor você falar para o aluno ir para a casa dele, desempenhar uma atividade num clube, fazer um Inglês numa escola particular, que tem condições, mas não deixar ele preso na escola, que acaba até gerando uma revolta em alguns alunos.

Mas essa estruturação para desenvolver um projeto na escola para manter esse aluno depende de mão de obra. Você está com a proposta de enxugar a máquina pública. Aí você não teria que fazer o contrário, inchar um pouco mais para atingir esse objetivo de tornar todas as escolas em tempo integral?

Se a gente optar por essa parceria com as universidades na questão do estágio, com certeza não vamos onerar a Prefeitura. Vamos estudar a forma que será feito esse estágio e, dependendo da parceria que for firmada, esse estágio, talvez, saia até gratuito à Prefeitura. E caso o governo opte em pagar esse estagiário, o valor é muito menor, os encargos trabalhistas são menores do que a questão do funcionalismo, do menor salário de funcionário comissionado hoje – porque o menor salário nesse caso é cerca de R$ 1.400, fora todos os encargos; e muitas vezes o serviço não é de excelência, a pessoa não é da área, e muitas vezes esses funcionários ficam ociosos nas Secretarias. Então essa parceria via estágio, via programa social, acaba sendo bem mais barata, e às vezes a gente consegue um aporte do governo federal ou estadual, dependendo do projeto.

O Caem, na zona leste, concentra diversos exames e atendimento de especialistas, mas há reclamações constantes de filas. Além disso, cirurgias são demoradas. O que fazer para acabar com as filas? E diminuir a demanda por cirurgia eletiva?

Primeiramente nós precisamos ter um maior investimento na Saúde. A Constituição fala que tem que ser no mínimo 15%; Araras está investindo cerca de 20%, 21%, e temj municípios que estão investindo cerca de 25%, ou 27%. A questão de investimento, como prefeito: todo ano iremos aumentar em 1% o investimento na Saúde. Se era 21% vai para 22%, no ano seguinte 23%, depois 24%, 25%, para dar andamento nessa questão das cirurgias. O Caem precisa ser mais estruturado. Eu já visitei o caem, direto eu acompanho as filas no Caem. As pessoas chegam de madrugada, e ali está tudo fechado, tem a questão humanitária também: não tem água (para beber), não tem banheiro, às vezes muito frio, e eu já presenciei erros administrativos do Caem, que o paciente foi lá, precisando de um ‘encaixe’, chegou às vezes 3h, 4h, na madrugada, para pegar a fila externa – porque o portão fica fechado – para depois o funcionário chegar às 7h durante a manhã e colocar na porta um comunicado que o médico está de férias. Não poderia deixar o comunicado antes? Não poderia ligar para o paciente. Então a gente percebe que quem depende do SUS (Sistema Único de Saúde), muitas vezes é maltratado. E o município precisa, tendo mais investimento na Saúde, contratar mais especialista. Eu tenho como candidato a vice-prefeito Dr. Donizeti de Lima, que é um médico especialista em ortopedia, é médico do Caem, atende na rede pública, sabe das necessidades da população, das dificuldades, e se eu for eleito prefeito o Dr. Donizeti tem essa missão de cuidar do atendimento do Caem, de dar mais agilidade ao Caem e fazer mutirões de cirurgias, mutirões de consultas. Se formos eleitos o Dr. Donizeti vai ter um papel importantíssimo nessa reestruturação de Saúde e vai ser o nosso Secretário Municipal de Saúde.

A informatização da Saúde é uma promessa de inúmeros governos e nunca aconteceu integralmente. Qual a proposta de modernização no atendimento na Saúde?

A gente precisa ter uma interação em todos os órgãos da Secretaria de Saúde, e hoje não tem. Precisamos ter esse enfrentamento de informatizar, de criar, de repente, um software que todos os departamentos, postos de saúde (que são os chamados PSFs e UBS), a nossa estrutura da Secretaria Municipal de Saúde, que é ali ao lado do Samu, precisam conversar. A gente percebe que no setor de Saúde há muito desencontro de informações e falta, muitas vezes, organização e melhor atendimento para o munícipe. Como candidato a prefeito tenho esse compromisso; não falo promessa porque é um compromisso que vou assumir. Não vai ficar só na promessa essa informatização da Secretaria que, hoje na Era da Tecnologia, não é nem questão de luxo, é um mal necessário.

Como citou seu candidato a vice-prefeito como secretário de Saúde, ele, como profissional da área, já deve ter sentido essa dificuldade do governo em contratar profissionais especialistas. Contrata e depois sai. E tem o problema de controle de horas desses profissionais. O que você pretende fazer sobre isso?

A gente tem perdido grandes profissionais especialistas para municípios vizinhos. Estive conversando com vocês da Tribuna, numa conversa inicial, da pré-candidatura, e não tenho autorização para citar nomes de alguns médicos renomados da nossa cidade, mas alguns deles estão prestando serviço em Conchal. Considerando o salário de Conchal, mesmo com orçamento e população inferiores à nossa, esses profissionais estão prestando serviços lá, porque o salário não é atrativo (em Araras). Precisamos melhorar o salário desses especialistas para que ele tenha o mínimo de interesse de prestar um concurso público aqui no município e fazer esse trabalho em prol da população. Hoje os médicos especialistas de Araras – cito dois médicos renomados que tenho admiração, Dr. Donizeti de Lima e Dr. André Tognolli, que são especialistas do Caem, estão fazendo isso por uma missão, estão fazendo isso pela população, porque do ponto de vista financeiro não compensa para o médico. E esses médicos que hoje estão no Caem, eles fazem por amor, pelo juramento – aquele juramento que o médico sempre faz de salvar vidas. Esses médicos estão cumprindo esse juramento. E eu como prefeito cobrarei do secretário de Saúde, Dr. Donizete, que melhore essa questão dos médicos. Senão fica difícil quando a gente perde um médico ter outro que tem interesse em prestar serviços. E está acontecendo também: o médico acaba indo para o concurso público, passa, e na hora de preparar a papelada para assumir o cargo desiste. Ele vê a questão salarial e não quer prestar serviço. O grande desafio que compromete a vinda dos médicos para o setor público de Araras, na Saúde, é a questão salarial. Está ‘pegando’ mais que a questão (do cumprimento do número exigido) de horas (trabalhadas).

Araras tem uma infra-estrutura cultural boa, com Teatro Estadual, Centro Cultural, Casa da Cultura, agora a Casa da Memória, que nem sempre são totalmente utilizados. Qual maneira para popularizar o acesso à arte e cultura?

Acho que Araras não está investindo em artistas locais. Temos grandes artistas de vários seguimentos. Desde a música gospel, do axé, do samba, até grandes artistas e atores de peças teatrais e muitas vezes esses artistas da terra nem querem o salário, eles querem o reconhecimento, utilizar o espaço, desenvolver um trabalho, algo em parceria. Eu tenho recebida muitas críticas que o atual governo, na parte da Cultura, não recebe os artistas locais e não atende a demanda desses artistas. Eu reitero: muitas vezes não estão pedindo cachê e nenhum benefício; só querem desenvolver um trabalho e só precisam da Prefeitura na parte de divulgação e tem tido sonoros ‘nãos’ por parte do secretário (de Cultura). Queremos democratizar a cultura nos bairros. Já temos as escolas prontas, a estrutura física já está pronta. Precisamos da Prefeitura para organizar, criar critérios para fazer os eventos e conseqüentemente priorizar os nossos bons artistas aqui da terra que têm reclamado, e muito, que não têm oportunidade.

Ainda na área: o prédio do antigo Cine Santa Helena foi adquirido pela Prefeitura, mas segue parado há anos? Qual seu plano para ele?

O prédio do Santa Helena poderia ser uma grande oficina de treinamento para os artistas – tanto a questão teatral quanto a questão musical. Hoje não temos essa estrutura ali no Centro Cultural. Muitas vezes o Centro Cultural é usado para eventos, e aquele auditório, aquele espaço, não é apropriado para isso: peças teatrais e outras coisas do tipo de eventos artísticos. Então vamos estudar a implementação dessa oficina.

A atual gestão realizou eventos como o Festival Café & Chocolate e Arraial na Praça, eventos que levaram grande público à Praça Barão de Araras. Pretende manter esses eventos?

Iremos manter esses eventos, mas vamos encontrar uma forma da Prefeitura gastar menos com esses eventos. Teve um evento esses dias na praça que o valor chegou na casa dos R$ 150 mil. Enquanto isso o município não faz ressonância magnética. Então como fica a questão cultural, porque as pessoas gostam de sair de casa, muitas não tem oportunidade de pagar um clube, assistir a uma peça de teatro… A gente vai privar essas pessoas de irem na praça? Não, a gente precisa de um secretário de Cultura que faça parceria com setor privado. Vender espaços publicitários na praça – que durante esses eventos não vi nenhum, salvo Café & Chocolate, que teve parceria com a Nestlé – e vender aqueles espaços. Traz um grande show, reúne ali 20 mil, 30 mil pessoas, e vende os espaços, que para a empresa é uma oportunidade muito significativa de aparecer. Então eu manteria esses eventos na praça Barão, com o compromisso do município gastar muito menos do que gasta hoje. Hoje é um investimento que não tem retorno para a população. O retorno é muito rápido: é um show que foi e acabou. Sendo que, de repente, esse dinheiro aplicado na Saúde teria um resultado muito melhor.

Como impulsionar o Turismo em Araras?

Percebemos que o atual governo começou a tratar o turismo com mais seriedade, o Plano de Turismo foi votado na Câmara Municipal, e eu votei a favor, e pretendo impulsionar o turismo do município. Temos a Cascata, que é um lugar muito interessante para desenvolver algumas atividades, e também, junto com o secretário da pasta competente, a gente vai elaborar várias estratégicas para impulsionar o turismo. Uma delas é também o Parque Ecológico, que daria pra gente fazer alguns atrativos. De repente estudar a implementação de um restaurante, algumas visitas técnicas, visitas da população de fora dentro do Parque Ecológico, criar algum tipo de atrativo no Parque Ecológico, que iremos pensar com calma, para atrair o turista, que isso é muito importante para a economia do município. Mas o turismo é um tema que está dentro do nosso plano de governo e a gente quer realizar. O atual governo deu o passo inicial e a gente quer continuar.

Uma área apontada como carente em Araras é o esporte de base. O que fazer para impulsionar a área?

A gente precisa investir em profissionais que entendem do ramo. Primeiramente o secretário de Esporte tem que ser uma pessoa do ramo, uma pessoa ligada ao esporte. Uma pessoa que tenha credibilidade com os clubes de serviço, com clubes esportivos, uma pessoa que tenha credibilidade com o setor privado, que muitas vezes vai fazer parceria para grandes eventos, e o esporte de base de hoje: a gente tem que ter escolinha de base para os bairros que tem demanda. Tem bairro pequeno que se a gente quiser realizar esse tipo de trabalho, não vai acontecer. Porque não tem demanda, os meninos daquele bairro não se interessam. Mas temos regiões populosas que têm demanda: regiões norte, leste… E percebemos que as escolinhas estão abandonadas. Quantas vezes, na Câmara, atendi presidentes de clubes e escolinhas pedindo bola, rede. Nem isso o município conseguiu ofertar para o esporte. Então o primeiro passo, como prefeito, é colocar um secretário de Esporte do ramo e desenvolver um trabalho nas escolinhas, um trabalho nos bairros para atrair esse jovem e conseqüentemente fazer também um trabalho social, tirando esse jovem da rua, não deixando esse jovem ocioso. Porque hoje o jovem ocioso vai entrar nas drogas, vai para o caminho ruim. Isso não queremos para nossos adolescentes, nossos jovens.

É a favor da reeleição? Quais medidas deveriam ser tomadas numa emergencial reforma política?

Sou contra a reeleição no Poder Executivo porque acho que o primeiro mandato dos prefeitos acaba sendo mandatos bons, que produzem para o município. A gente vê sempre um avanço para o município no governo estadual, federal, no primeiro mandato. O segundo mandato sempre acaba sendo pior. Há um relaxamento natural porque esse político não pode ser candidato a reeleição novamente. Em Araras tivemos um primeiro mandato do prefeito (Luiz Carlos) Meneghetti bom, um segundo mandato muito ruim. Do prefeito (Nelson) Brambilla tivemos um primeiro mandato bom e um segundo mandato também ruim, onde a cidade não avançou. Não pretendo disputar a reeleição, até porque tem uma lei sendo debatida sobre o fim da reeleição. Se eu não me engano não foi sancionada. Esta lei não foi sancionada ainda, e talvez poderemos ter reeleição. Mas não tenho objetivo de ir para reeleição. Tenho como objetivo fechar apenas um mandato de quatro anos, dar o meu melhor para o município, fazer o município avançar em vários temas que não tem avançado e não disputar a reeleição. A reeleição acaba sendo ruim para a cidade na maioria das vezes. Temos exceção de prefeitos que foram reeleitos e fizeram um bom segundo mandato. Mas em Araras isso não tem acontecido. Sobre reforma política, foi um avanço proibição de doações por parte das empresa, isso foi um avanço. Acho que um outro tema que deveria ter na reforma política seria mudar a forma da eleição proporcional. Como acontece hoje. Nem sempre os vereadores mais votados são eleitos. Mas o que é democracia? Democracia é a vontade popular. Cito um caso pessoal: minha mãe, professora Regina Corrochel, em 2008, foi a candidata a vereadora mulher mais votada da cidade e foi a quinta mais votada da lista geral, com 1700 votos ela não foi para a Câmara. Enquanto o candidato Professor Leo, com 710 votos, foi vereador. Depois o Professor Leo foi para a Secretaria da Educação, o Brambilla virou prefeito – que na época era vereador –, assumiram dois suplentes, sendo que um foi vereador por cerca de dois anos com 362 votos. Isso não é democracia. Então na reforma política tem que pegar os 11 vereadores mais votados, no caso de Araras: estes estão na Câmara Municipal. Porque a população não vota em partido, vota em pessoas e a população não acredita e não conhece o sistema de coeficiente eleitoral. Isso é muito injusto, acaba muitas vezes um candidato a vereador tendo votação expressiva e ‘puxando’ um candidato a vereador de menor expressão que não teve apoio popular para estar na Câmara. Isso é injusto enquanto outro candidato com cerca de 2 mil votos acaba não sendo eleito. Aconteceu também na última eleição: os candidatos Pedro Eliseu Sobrinho, com 1722 votos e Marcelo Fachini com 1653 não foram eleitos. E nós tivemos, por exemplo, o vereador Du Segurança com 827 votos ocupando uma cadeira na Câmara. Então esse é um tema que em que avançar na política.

Quais os pontos positivos e os negativos do atual governo municipal?

Ponto positivo foi o enfrentamento da questão habitacional: entregou algumas moradias que foram importantes ao município, apesar de ter sido sem planejamento, mas a moradia em si é importante. Outro avanço que teve o governo foi na questão estrutural das escolas. O prefeito Brambilla investiu na estrutura das escolas, praticamente cobriu todas as quadras poliesportivas. Isso foi muito importante. Agora os pontos negativos: a Saúde não está bem, hoje não realizamos sequer ressonância magnética no setor. Cirurgias não estão saindo e a questão do emprego. Não veio uma empresa para Araras em oito anos de governo do PT (Partido dos Trabalhadores). Então tem a questão da Saúde, do Emprego e também a pouca valorização do servidor público foram temas que não avançaram no atual governo.

A disputa pelo poder, muitas vezes, obriga candidatos a colocarem em xeque conceitos de coletividade e até honestidade. Para ganhar uma eleição é necessário mesmo fazer concessões a grupos empresariais e comprometer uma administração? Ou, em outras palavras, como ganhar e não se vender?

Acredito que dê e aposto justamente nisso. Estou fazendo uma campanha humilde. Quando vocês se depararem com grandes produções na campanha de TV, quando se depararem com estrutura de meninas na rua, de adesivos de carro e de outras situações de campanha, faça a seguinte pergunta na sua cabeça: de onde vem esse dinheiro? Quem está financiando a campanha desse prefeito? O que esse prefeito irá oferecer, depois, a esses grupos que estão financiando? De onde vem o dinheiro e tanta estrutura para campanhas eleitorais? Papel tem custo, meninas na rua tem custo, e isso não vem do nada, vem de algum lugar. Estou apostando numa campanha limpa, e me doando ara a cidade. Estou com muita garra, acreditando que o momento político requer essa mudança de postura. Não loteei nenhuma secretaria, não tive nenhuma conversa ‘me apóie, me dê R$ 50 mil na campanha que depois você vai terá serviços no meu governo’. É uma campanha com base no que a população espera, em transparência, uma campanha limpa, sem dinheiro sujo e com pouca estrutura. Mas é uma campanha que, se vitoriosa, o município vai ganhar muito. Um real no meu governo vale realmente um real. Não teremos nenhum contrato superfaturado, não teremos nada de ilícito no governo porque é isso que a população espera: uma postura reta e idônea por parte do prefeito. E se a população confiar seu voto em mim, acreditar na renovação com conhecimento técnico, na renovação de valores na política não irá se arrepender. Porque precisamos de uma nova geração de políticos sem vícios e sem comprometimento com os investidores de campanha.

Além do seu partido, são outros três partidos na sua coligação. Qual deve ser a participação desses partidos em um eventual governo?

O que foi interessante na discussão é que esses partidos não cobraram nenhum tipo de participação efetiva no governo. Não é aquela política de imposição. Pelo contrário, esses partidos fecharam conosco acreditando no potencial de mudança e sabendo que temos viabilidade política para ganhar a eleição. Esses partidos estão apostando em Bonezinho e Dr. Donizeti por acreditar que se pode mudar o conceito de campanha e se pode fazer uma campanha limpa sem comprometimento com setor empresarial. A princípio, desses partidos, temos bons quadros. Não definimos nenhum tipo de secretariado, estamos estudando. Temos bastantes nomes importantes. A princípio, do PP Dr. Donizeti, por ser vice, altamente capacitado, e por conhecer os problemas da Saúde será secretário da Saúde.

De onde vem os recursos de sua campanha?

Serão recursos próprios de pessoas que estão apostando no projeto e não querem nenhum tipo de favor ou algo ilícito por parte da administração. São recursos próprios de pessoas que estão próximas e que acreditam no projeto. Será uma campanha muito humilde, de ‘sola de sapato’, de garra, mas tenho certeza que a população vai valorizar essa questão.

Há comentários no meio político de que você se esforça para parecer publicamente como um novo político, com novos ideais, mas na prática acaba tendo um comportamento e conceito da política velha. Isso é verdade?

De maneira alguma, até porque, durante nosso mandato na Câmara Municipal nós fizemos um ‘Pacto com o Povo’. Todos os projetos votamos ao lado da população e vale aqui lembrarmos, e peço que a população não se esqueça do aumento abusivo do IPTU. Quem esteve ao lado da população nessa época? Quem votou contra? Quem entrou no Tribunal de Justiça com uma Ação Direta de Inconstitucionalidade no aumento de IPTU em mais de 200%? Quem votou ao lado do servidor público? Quem esteve defendendo a população nos bairros? Quem não esteve amarrado com o atual governo e fez uma política independente? Então acredito que meu mandato foi muito participativo. Estive nos bairros, conversando com a população e fiz uma política diferente, sempre acessível, conversando com as pessoas. Outra coisa que a população muito nos elogia; eu abri mão de estar em outro setor de atividade porque entendo – e até gostaria que isso fosse publicado – que o vereador tem um salário. Ele tem que trabalhar exclusivamente ao município. O vereador não pode receber salário do município e ir só de segunda-feira na Sessão. Fui um vereador que estive na Câmara de manhã, de tarde, estive nos bairros, em reuniões de orçamento participativos, reuniões em clubes, em vários lugares, assentamentos, zona rural. Porque eu me propus a ter disponibilidade. Você, cidadão, paga meu salário, e você tem que ter um vereador 100% integral. E eu fui um vereador 100% integral, honrando os quase 5 mil votos que tive.

O apoio do ex-vereador Nelsinho Barbosa (PSC) a Breno Cortella (PDT) sinaliza apoio da Igreja Quadrangular a seu adversário? E nesse caso, você teria perdido o apoio político da Igreja?

A IEQ (Igreja do Evangelho Quadrangular) tem como objetivo e meta sempre eleger representantes do Poder Legislativo. Tanto que eu tive o apoio da Igreja junto com o vereador Marcelo (Oliveira-PRB). E a Igreja é muito democrática em relação a prefeito. Tanto que a Igreja não se posiciona em relação a prefeito. Haja visto que os três candidato a vereança na Igreja, eu tenho candidatos comigo e o adversário também tem. O que mostra que a Igreja é muito democrática e plural, aceita as diferentes opiniões. Em relação ao candidato a vice-prefeito do candidato Breno Cortella, não tenho nem conhecimento se é membro da Igreja, acredito que não… Se vocês puderem pesquisar… Eu não tenho visto ele nas atividades da Igreja, não tenho contato. Mas é uma pessoa que eu respeito muito. Foi vereador, contribuiu com o município, e não tenho a informação se ele ainda faz parte do rol de membros da Igreja, mas democracia é isso, temos que respeitar. E reitero aqui, gostaria que fosse publicado na íntegra minha fala: a Igreja do Evangelho Quadrangular não apóia nenhum candidato a prefeito, a Igreja tem como finalidade eleger representantes para o Poder Legislativo, representantes que atendam a população e vale ressaltar que a Igreja, quando elege seus representantes, também não exige nenhum tipo de posicionamento político. Haja vista que dos dois vereadores, um apoiou o governo Brambilla e eu fui um vereador de oposição. Mas nós precisamos ter uma discussão de projetos da cidade, não podemos levar a discussão política para o campo religioso. Até porque as pessoas votam em projetos, em propostas, e não em religião e não outro tipo de questão que é levado em conta.

Então em um eventual governo seu qual seria a influência da Igreja Quadrangular?

O governo será composto por pessoas das mais diversas religiões. Vamos ter católicos no nosso governo, espíritas, evangélicos e vamos ter pessoas que de repente não acreditam em nenhum credo religioso. O governo será com base em capacidade técnica. De repente tem alguma pessoa que tem capacidade técnica pra assumir uma secretaria. Não vou conversar com essa pessoa e perguntar: ‘você vai em qual igreja, na evangélica ou na católica?’; não, o meu governo será composto por pessoas técnicas, independente da religião.

Seu grupo tem a esperança de eleger quantos vereadores? Sua mãe Regina Corrochel é uma das favoritas a uma dessas vagas?

Sem dúvida, por ser a mulher mais votada até hoje na história política de Araras, por conta da atuação séria na Educação, de retidão, de transparência, e dos apoios significativos que minha mãe tem, ela está entre as favoritas para conseguir sua cadeira na Câmara Municipal. Mas temos muitos nomes importantes, pessoas de credibilidade, de conceito. E nosso grupo político, com certeza, fará três vereadores e se nós obtivermos êxito na eleição de prefeito, essa chapa será beneficiada com mais votos de legenda e nós faremos o quarto vereador. E com certeza teremos vereadores que simbolizam a renovação. Temos muitos nomes trabalhando e eu peço para aquelas pessoas que estão votando em mim, que escolham um vereador do meu grupo político, porque nosso grupo político precisa de representatividade na Câmara Municipal. E vale aqui ressaltar que o tratamento que minha mãe terá no meu grupo político será o mesmo que a todos os candidatos. Se minha mãe receber 30 mil santinhos, o candidato ‘A’ irá receber 30 mil, o ‘B’ 30 mil, o ‘C’ também. Não terá nenhum privilégio à campanha da minha mãe no meu grupo político.

Você tentou fazer parcerias no período político que antecedeu a campanha nas eleições. O que aconteceu que nenhum apoio de outro grupo ocorreu?

Eu não quis assumir nenhum tipo de compromisso político e não quis lotear secretarias a nenhum partido político. Minha conversa era com base em propostas e idéias e sonhos para a cidade de Araras. mas percebi que muitas vezes no meio político, a conversa é com base no ‘toma lá, da cá’, e comigo não vai funcionar isso. A gente vai ganhar a eleição com quatro partidos, mostrando que Araras vai ser um conceito novo de campanha, um ‘case’ de sucesso de que a política limpa dá sim para acontecer. E iremos fazer isso como já aconteceu em outros municípios. Cito o exemplo de São Vicente: o filho do atual vice-governador Marcio França, Caio França foi para a eleição com o apoio do governo federal da presidente Dilma (no dia da entrevista Dilma ainda estava presidente), com o apoio do governador Geraldo Alckimin, com o apoio do seu pai, que na época era secretário de Estado, com cerca de 15 partidos. Ele perdeu a eleição em primeiro turno para um candidato que teve um partido, com apenas uma chapa de vereador. Por quê? Quando a população quer mudança, tem uma onda de otimismo, não há força política que resista, não há coronéis que vão resistir, não há políticos antigos que vão contra o anseio da população. Por isso peço à população que vote na mudança, na renovação, avalie os votos na Câmara, quem defendeu o povo, quem não votou, e vote pela mudança. E ´peço que o eleitor valorize o meu conhecimento técnico, a minha formação na Universidade de São Paulo, que me dá muitas condições de assumir o governo da cidade.

Para encerrar, como convencer o eleitor a votar em você?

Quero aqui agradecer o espaço da Tribuna do Povo, proprietários e jornalistas, e quero ser prefeito porque quero mudança em nossa cidade. Quero provar que dá pra fazer política sem clientelismo, sem o ‘toma lá, da cá’, e no meu governo, traremos empresas para Araras. Eu e meu vice, Dr. Donizeti, estaremos melhorando o atendimento no SUS, na Saúde, no Caem, dando dignidade à população que precisa da prefeitura. Quero ser o prefeito do servidor, que vai implementar o Plano de Carreira com base na meritocracia. Quero ser o prefeito que vai dar mais segurança à população, implementando ‘Muralha Digital’, implementando outros projetos para aumentar o efetivo da PM, da GM, quero o prefeito do esporte, da cultura, dos programas habitacionais e o prefeito do povo, acessível que vai atender no gabinete e estará nos bairros. Acredite na mudança, na renovação com conhecimento técnico, acredite em minha formação acadêmica em Gestão de Políticas Públicas. Sou o mais preparado para ser prefeito de Araras, me preparei muito. Com muita humildade quero assumir o governo de nossa cidade e valorizar o conhecimento técnico.