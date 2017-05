Confiante O triunfo sobre o Vitória, no último domingo, em Salvador, não só colocou o Corinthians entre os primeiros colocados do Campeonato Brasileiro...

Compartilhe em suas redes sociais!

Confiante

O triunfo sobre o Vitória, no último domingo, em Salvador, não só colocou o Corinthians entre os primeiros colocados do Campeonato Brasileiro como fez o clube ampliar a sequência invicta que já dura dois meses. O Timão não perde há 15 jogos, desde a derrota para a Ferroviária, em Araraquara, ainda na primeira fase do Campeonato Paulista. Desde então, o clube conquistou sete vitórias e oito empates. O desempenho deixa o técnico Fabio Carille confiante e otimista. Ele acredita que o Corinthians pode brigar pelo título do Campeonato Brasileiro.

Decisão

O Palmeiras voltou aos trabalhos na segunda-feira em preparação para a semana mais importante da equipe até o momento em 2017. Na próxima quarta, na arena, o Verdão recebe o Atlético Tucumán, da Argentina, às 21h45, para decidir a sua vida na Taça Libertadores. Líder do Grupo 5 com 10 pontos, o Palmeiras avança para as oitavas de final da competição sul-americana até se sair de campo derrotado por 1 a 0. A vaga pode vir também se os argentinos vencerem os alviverdes por dois ou mais gols, mas desde que o Peñarol, lanterna e já eliminado, bata o Jorge Wilstermann no Uruguai.

Reconhecimento

Vanderlei está há dois anos e meio no Santos. Nesse período, foi campeão paulista em 2015 e 2016. É raro também algum torcedor criticá-lo. Mas ele ainda não se considera ídolo do Peixe. Para aceitar esse rótulo, o goleiro vê como necessária a conquista de títulos mais expressivos. O Coritiba, onde ele ficou oito anos e fez 301 jogos, foi o adversário do Santos no último sábado. E na vitória do Peixe por 1 a 0, Vanderlei foi o herói. Fez pelo menos cinco boas defesas e ainda defendeu um pênalti de Alecsandro nos acréscimos. Ele foi aplaudido até pela torcida adversária.

Minha culpa

O atacante Gabriel Barbosa pediu desculpas após deixar o banco da Inter de Milão na vitória sobre a Lazio, neste domingo, pela penúltima rodada do Campeonato Italiano. O jogador emitiu um comunicado através das suas redes sociais para reconhecer o erro e disse que teve uma “atitude impensada e inadequada”. Gabigol se irritou por não ter entrado em campo, deixou o banco de reservas antes do fim da partida e foi para o vestiário. De acordo com o técnico Stefano Vecchi, o clube tomará providências com relação ao assunto.

Espanhol voador

Diante do desafio de sair de uma categoria para outra, com pouco tempo de preparação, seria difícil apostar que Fernando Alonso se classificaria para os nove pilotos que disputam a pole em sua estreia na Indy. Mas o espanhol não só o fez, como também garantiu o quinto lugar na disputa pela pole da 101ª edição das 500 Milhas, no treino realizado na tarde deste domingo, em Indianápolis. A pole da lendária prova ficou com o neozelandês Scott Dixon, vencedor na edição de 2008, que anotou a média mais rápida desde 1996.