Conduzindo mister Nietzsche

“A fantasia é a forma mais perigosa de talento”. (Alfred de Musset)

Dan Brown já teve seus dias de glória. Seu O Código Da Vince rendeu filme, fato que, além de transformar qualquer escritor em celebridade, produz um fenômeno rendoso: a abertura da temporada de caça não só ao livro batido no liquidificador por Hollywood, como de resto a outros títulos lavrados pelo autor da façanha.

Jamais li uma só linha escrita pelo senhor Daniel Gerhard Brown. A propósito, em um distante Natal fui presenteado com O Código Da Vinci, e a única coisa que dele li foi a singela dedicatória de quem se lembrou de mim. Como não consegui assistir mais do que cinco minutos do filme, o cidadão continuava enterrado no carneiro de minha pecaminosa ignorância.

Digo continuava porque, no dia 12 de outubro desse 2017 recheado de imprecisões ideológicas, acertos para livrar da corda o pescoço de barracudas planaltinas, prende-e-solta e bate-bocas de toga, os cadernos de amenidades dos jornalões abriram espaço para Dani Brown acrescentar mais uma dividida em sua coleção de deixa-que-eu-chuto.

“Deus não sobreviverá à ciência. Será substituído por alguma forma de consciência que percebemos e que se converterá em nossa divindade”, decreta o novahampshireaniano. Conclui afirmando que “historicamente, nenhum deus sobreviveu à ciência. Será que somos ingênuos para acreditar que os deuses do presente sobreviverão e estarão aqui em cem anos?”

A, digamos, tese de Dan Brown, não é original. O filósofo alemão Friedrich Nietzsche — Deus está morto — já havia abordado essa questão há… mais de 100 anos.

“Nietzsche”, escreve Rafael Trindade, “vai ao cerne do problema: Deus está morto como uma verdade eterna, como um ser que controla e conduz o mundo, como um pai bondoso que justifica os acontecimentos, como sentido último da existência, enfim, como uma ética, como um modo de vida independente de sua existência ou não.

Deus está morto como um grande ditador divino que exige obediência de seus servos, que dita leis e é responsável pela verdade absoluta e unificadora”.

Na investida de Brown, sou mais Nietzsche. O que o filósofo tedesco questionava era o fato de alguém basear as atitudes pessoais simplesmente na crença firme ou fé em Deus, coisa que, admita-se, não deixa de ser uma forma de servidão humana.

Acho temerário dizer-se que a ciência acabará com a idéia de Deus. Contrariamente à realidade imaginada pelo escritor, o cristianismo, por exemplo, tanto aquele professado pelos evangélicos, quanto o que se submete à Cúria Romana, vale-se atualmente da tevê e do rádio não só para evangelizar, mas, e principalmente, atrair novos adeptos.

Se, e por um lado, não há como ter-se certeza que daqui a 100 anos tevê e rádio não existam mais, de outro não há como dizer-se que daqui a 200 eles não só existam, como irão influenciar muitíssimo mais as pessoas do que nos dias correntes.

Embora nada possa ser considerado como algo unívoco, uniforme e imutável nas sociedades humanas, de fato é plausível que a ciência extinga a fé no planeta. E, convenhamos, em uma perspectiva péssima. Porque essa perspectiva só seria factível em uma espécie de ditadura universal. Comparado a essa ditadura, crianças, o pavor que perpassa 1984, de George Orwell, é refresco. Ou colírio, como queiram.

De minha parte, asseguro-vos que essas mal traçadas linhas não foram motivadas pelo envolvimento de meus miolos com a fé em um deus que, dizem, criou o céu e a terra, as aves do céu e os peixes do mar, o dia e a noite, o pecado e os pecadores.

O que de verdade eu queria dizer é que, malgrado o direito que todos temos de sair por aí a passear com a criatividade, no fim das contas sobra que a fantasia é a forma mais perigosa de talento.

Bom dia!