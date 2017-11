Condenação Condenado a nove anos de prisão na Itália por um suposto crime de violência sexual, Robinho não corre risco de ser preso...

Condenação

Condenado a nove anos de prisão na Itália por um suposto crime de violência sexual, Robinho não corre risco de ser preso no atual estágio do processo judicial. O atacante se defende, garantindo “não ter qualquer participação no episódio” que ocorreu em 2013. A condenação foi em primeira instância, e Robinho vai recorrer. Hoje, não há nenhuma restrição à liberdade do jogador. Mas e se houver uma decisão definitiva? Robinho pode ser preso no Brasil ou extraditado? Não, segundo o advogado Dorival Guimarães. A Constituição brasileira não permite a extradição de brasileiros natos.

Black Friday do futebol

A sexta-feira seguinte ao dia de Ação de Graças nos Estados Unidos é marcada por liquidações em diversos setores do comércio, com descontos que podem chegar a 70% do preço original. A famosa Black Friday. No futebol europeu, porém, a onda de promoções costuma vir em janeiro, quando a janela de transferências de inverno se abre, e atletas que têm apenas mais seis meses de contrato ficam livres para assinar um pré-vínculo com outros clubes. O temor de perder jogadores sem qualquer compensação financeira leva as equipes a baixar a guarda e negociar seus atletas por preços bem abaixo do valor de mercado, mesmo no meio da temporada.

Ralf é da Fiel

Foram 352 jogos, oito gols e seis títulos, dentre eles dois Brasileiros, uma Libertadores e um Mundial. Ralf sabe a sua dimensão no Corinthians e está disposto a preservar isso. Aos 33 anos, o volante está disponível no mercado, mas diz que não aceitaria jogar em outro clube de São Paulo que não fosse o Timão. Embora tenha se desligado do Beijing Guoan, Ralf deseja permanecer na China. E engana-se quem pensa que isso é apenas pela grana que os asiáticos costumam pagar. O jogador diz estar adaptado e feliz do outro lado do planeta.

Vou voltar

Marquinhos vive ótimo momento tanto na vida profissional quanto na pessoal. É titular do Paris Saint-Germain e da seleção brasileira, ambos atravessam grande fase e há três semanas se tornou pai pela primeira vez, com o nascimento de Maria Eduarda. E o zagueiro ainda ganhou mais um motivo para comemorar nos últimos dias: o heptacampeonato do Corinthians. Marquinhos foi revelado no Corinthians, jogou na base do clube por 10 anos e conquistou vários títulos, entre eles a Copa São Paulo de Juniores de 2012. Como profissional, porém, disputou apenas 15 partidas, antes de ser vendido por 3 milhões de euros à Roma ainda em 2012, aos 18 anos. O jogador declarou que pretende um dia voltar a vestir o manto alvinegro.

Roger é do Verdão

O novo técnico do Palmeiras é Roger Machado, mas quem dirigirá o time nas duas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro ainda será o interino Alberto Valentim. A transição tem despertado dúvidas por parte da torcida. Roger já começou a trabalhar, ele está ciente dos reforços contratados, o zagueiro Emerson Santos e o lateral esquerdo Diogo Barbosa, e deu seu crivo para outros que estão encaminhados, como Lucas Lima. Felipe Melo foi o escolhido pelo Palmeiras para dar coletiva na quinta-feira e o assunto da vez foi a contratação do novo treinador para 2018. Questionado sobre a chegada do treinador, que tem dividido opiniões dos palmeirenses nas redes sociais, Felipe Melo pediu para que a torcida do Verdão não fique de ‘mimimi’ e apoie a nova comissão técnica.