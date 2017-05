Concurso público do TCA registra abstenção de 16%

O número de candidatos que se inscreveram, mas não fizeram a prova do concurso público do TCA (Transportes Coletivos de Araras) no último domingo...

Compartilhe em suas redes sociais!

O número de candidatos que se inscreveram, mas não fizeram a prova do concurso público do TCA (Transportes Coletivos de Araras) no último domingo (7), foi considerado baixo pela presidência da autarquia. O gabarito está disponível para os candidatos nos sites www.smtca.sp.gov.br e www.nossorumo.org.br .

O TCA informa que foram recebidas 2.336 inscrições e a abstenção foi de 16%. As provas foram aplicadas em três locais, sendo maioria no campus da Uniararas (Fundação Hermínio Ometto), Jardim Universitário, zona sul, e também na Escola Estadual Vicente Ferreira dos Santos, Jardim Cândida, zona oeste, e Emef Joel Job Fachini, Jardim das Nações.

Segundo o presidente do TCA, Élcio Rodrigues, foram registrados imprevistos nos locais das provas. “Tudo ocorreu de forma tranquila e o número de abstenções é considerado baixo”, disse. Geralmente, a média de abstenções em concursos públicos chega a 30%.

A prova foi composta por língua portuguesa, matemática e conhecimentos gerais – comum para todos os cargos – noções de informática (auxiliar administrativo) e conhecimentos específicos (motoristas de ônibus, mecânico de manutenção diesel e eletricista de ônibus).

Gabriela dos Santos Santana, de 18 anos, se inscreveu para concorrer as três vagas para auxiliar administrativo. “A prova tinha 35 questões e todas com opção para assinalar, sendo 10 matemática e 10 português. O restante do conteúdo era de informática e conhecimentos gerais”, revela a candidata.

Ela disse que está desempregada desde o início do ano e concluiu o ensino médio no ano passado. “Pelo número de candidatos senti que a concorrência pelas vagas é grande. No geral, para quem saiu recentemente do ensino médio o conteúdo não foi tão complicado”, disse.

No total são 51 vagas, sendo uma para auxiliar de manutenção, lubrificador de ônibus (1), borracheiro de ônibus (1), motorista de ônibus (29), eletricista de ônibus (1), funileiro/pintor (1), auxiliar administrativo (3) e cobrador de ônibus (14).

Élcio Rodrigues prevê que as contratações sejam feitas até o mês de agosto, mas será preciso seguir os ritos burocráticos que são padrões nos concursos públicos. “Existe o prazo para recursos, conforme consta no edital, e a prova prática para quem foi aprovado na avaliação teórica está agendada para o dia 11 de julho”, finaliza.