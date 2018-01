Concurso da Prefeitura tem concorrência de mais de 230 candidatos por vaga

O concurso público realizado pela Prefeitura de Araras para preenchimento de quase 60 vagas terá uma grande concorrência, digna dos vestibulares de medicina das...

O concurso público realizado pela Prefeitura de Araras para preenchimento de quase 60 vagas terá uma grande concorrência, digna dos vestibulares de medicina das melhores faculdades do país. Isso porque, para cada vaga ofertada, em média são 230 concorrentes disputando.

No geral, contudo, há cargos com disputa muito mais acirrada e outros com pouquíssimos concorrentes. Apesar dos altos salários, boa parte das vagas para médicos, por exemplo, tem disputa baixa. Vagas para médicos Endocrinologista (R$ 3.600 por 10h de trabalho semanais) e Neuropediatra (que paga mais de R$ 7 mil por 20h semanais) atraíram apenas 3 concorrentes a cada especialidade.

Para as vagas de Reumatologista e Endocrinologista Infantil (que paga cerca de R$ 3.600 por 10h semanais) apenas 4 concorrentes em cada especialidade se interessou. Para a vaga de Médico Geriatra são também apenas 4 concorrentes.

Na outra ponta uma vaga de auxiliar administrativo, que conta com exigência de apenas ensino médio e noções de informática, paga pouco – cerca de R$ 1.400 –, mas atraiu mais de 4.400 candidatos – uma concorrência de quase 900 candidatos por vaga.

O cargo de secretário de junta de alistamento militar, com 1.978 pessoas inscritas, é o mais concorrido na proporção candidato/vaga.

Segundo a Prefeitura, no total o concurso teve 13.461 inscritos para 57 vagas, sendo elas distribuídas em 49 cargos. O balanço foi divulgado na manhã desta quarta-feira (24) pela Secretaria Municipal de Administração – a SH Dias, que realiza o concurso, não publicou nenhum documento de forma oficial com a relação e número de inscritos.

Segundo a Prefeitura, as provas serão realizadas em cerca de 10 dias (em 4 de fevereiro), mas os locais e os horários ainda estão sendo definidos.

Cargos e o número de inscritos:

Cargo Inscritos Auxiliar administrativo 4.400 inscritos Secretário de Junta de Alistamento Militar 1978 Fiscal de Núcleo Habitacional 562 Técnico de Enfermagem 604 Motorista 525 Enfermeiro 40h 542 Assistente Social 453 Auxiliar de Farmácia 271 Técnico de Segurança do Trabalho 363 Enfermeiro 36h 361 Engenheiro Agrônomo 364 Coveiro 262 Agente Funerário 213 Médico Veterinário 299 Mecânico de Manutenção 245 Eletricista 192 Pintor 154 Soldador Ajustador 175 Nutricionista 158 Tratorista Operador de Máquinas 129 Médico Socorrista Adulto 166 Técnico Agrícola 118 Coordenador Educativo 97 Psicopedagogo 105 Jornalista 99 Calceteiro 80 Médico Clínico Geral 82 Eletricista de Autos 64 Carpinteiro 56 Pedreiro 38 Médico Socorrista Infantil 45 Terapeuta Ocupacional 34 Dentista Periodontista 27 Dentista Espec. Cirurgia e Traum. Buco-Maxilo-Facial 28 Encanador 22 Médico Pediatra 24 Médico Psiquiatra 25 Medico Ortopedista 16 Medico Dermatologista 18 Médico Radiologista – 10h 15 Médico Radiologista 20h 11 Médico Ginecologista e Obstetra 10 Médico Neurologista 7 Médico Neurocirurgião 6 Médico Endocrinologista 3 Médico Endocrinologista Infantil 4 Médico Geriatra 4 Médico Reumatologista 4 Médico Neuropediatra 3

Fonte: Prefeitura de Araras

