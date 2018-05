Concluído chamamento de entidades e Amcra é reprovada

Decisão da Prefeitura saiu no Diário Oficial; entidade voltada a portadores do vírus HIV/Aids e pessoas vulneráveis não terá verba municipal nem estadual...

A Prefeitura de Araras concluiu nas últimas semanas um complexo processo para formalizar parcerias com as chamadas OSCs (Organizações da Sociedade Civil), no âmbito da Secretaria Municipal de Ação e Inclusão Social. E a Amcra (Associação dos Amigos das Crianças de Araras), que atende portadores do vírus HIV/Aids e pessoas vulneráveis, ficou de fora, e não receberá nem verba municipal nem estadual a partir de julho próximo.

A decisão final sobre o Chamamento Público 01/2018, que tratava da seleção dessas organizações, foi publicada dia 9 de maio no Diário Oficial do Município, e a Amcra não consta entre as aprovadas.

A Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Comunicação Social e Institucional confirmou a reprovação da entidade no processo. A Tribuna apurou que antes mesmo da publicação da ata de homologação do chamamento, a secretária municipal de Ação e Inclusão Social, Roanita Bergamin, foi pessoalmente à sede da Amcra comunicar a direção da entidade que a organização não passou pelo crivo da comissão de seleção.

As OSCs são as entidades assistenciais da cidade, que atuam em vários segmentos. Organizações tradicionais, com décadas de atuação e amplamente conhecidas pelo atendimento que realizam e que há muitos anos, para custear os atendimentos, que são gratuitos à população assistida, contam com verbas da Prefeitura, do Estado, além de eventuais doações.

Para destinar recursos públicos a essas entidades, até pouco tempo atrás, bastava estarem regularizadas junto à Prefeitura e apresentarem planos de trabalho para terem direito a uma parte do orçamento dedicado pelo município a esses convênios. O Conselho Municipal de Assistência Social também atuava na aprovação desses pleitos.

Nos prazos legais, elas prestavam contas do trabalho executado, o Conselho Municipal de Assistência Social e a Prefeitura faziam a análise e, se aprovadas as contas, elas voltavam a pleitear recursos no exercício seguinte.

Marco Regulatório

Com a Lei Federal 13.019, de julho de 2014, e que passou a valer para as Prefeituras em 2017, não mais é possível aos municípios celebrarem simples convênios com as entidades. É preciso realizar o chamamento público, com uma série de critérios e documentos a serem apresentados e obedecidos pelas organizações, que ganham pontos por cada um dos quesitos legais. No chamamento 001/2018, na categoria serviço continuado de convivência e fortalecimento de vínculos, ao qual a Amcra se enquadra, a entidade obteve pontuação 4 (quatro).

Na ata de abertura das propostas, a comissão de seleção explicou que “a interessada apresentou apenas 1 (uma) Proposta de Plano de Trabalho com aplicação do recurso das verbas municipal e estadual, o qual deveria ter sido apresentado planos de trabalhos separados por repasse (item 10.5.6). Também, não adequou o Plano de Trabalho à quantidade de vagas solicitadas no Edital, previstas no item 3.1.1, referentes ao CRAS Irmã Annadora Sironi (região Sul), que prevê 50 vagas. Dessa forma, foi atribuída nota total 4.0 (quatro), estando a proposta eliminada (item 10.6.5, letras a, b, c)”.

O item 10.6.5, diz que “serão eliminadas as Propostas de Plano de Trabalho: cuja pontuação total for inferior a 6 (seis) pontos; b) que recebam nota “zero” nos critérios de julgamento (A), (B), (C), (D) ou (E); c) que estejam em desacordo com o Edital…”.

Lar Nova vida reverteu reprovação

O Lar Nova Vida, na ocasião, também foi eliminado e para a entidade e a Amcra abriu-se prazo para apresentação de recurso e contrarrazões. Ambas as organizações apresentaram, mas só o Lar acabou sendo aprovado, com nota 9, conforme a ata final – de homologação – publicada no dia 9 de maio último.

Outras instituições aprovadas nesse chamamento também foram a Associação Madalena de Canossa, Oratório São Luiz, Casa do Puríssimo Coração de Maria – Obra Salesiana de Apoio Fraterno – Osaf.

Em outros chamamentos, a Prefeitura aprovou as seguintes entidades, que vão receber recursos estaduais e federais para os próximos 18 meses, a contar de julho: Lar Nova Vida, Associação Casa do Idoso São Judas Tadeu, Fundação Antonio Luiz Sayão – Funsayão, IDE – Instituto de Difusão Espírita, Apae – Associação de Amigos dos Excepcionais de Araras, Ceren – Centro de Estimulação e Reabilitação Educacional e Neurológico José Canzi Jr., Avida-Associação Para Valorização das Pessoas Com Deficiência.

Mais de R$ 200 mil deixarão de entrar no caixa da Amcra.

Contatada via e-mail, a presidente da Amcra, Isabel Aparecida Pavan Castellar, comentou os impactos da reprovação. Ela não falou em valores, mas a reportagem apurou, no entanto, que com a reprovação no chamamento da Prefeitura, mais de R$ 200 mil deixarão de entrar nos cofres da Amcra pelos próximos 18 meses.

A Amcra atende atualmente, segundo Isabel, 60 crianças de 5 a 17 anos, sendo meninos e meninas, além de 20 adultos portadores de HIV/Aids. Em visita domiciliar, a entidade atende 120 famílias.

“Temos um público-alvo que é o portador do HIV/Aids e os que convivem com ele, não somente as crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, ou seja, é mais que isso. Temos algumas crianças da comunidade, inseridas em nosso projeto, pois a procura é grande por uma vaga. Para tanto oferecemos às crianças e adolescentes: curso de informática, oficina de música, capoterapia, apoio escolar, dança do ventre, aula de ritmos, oficina de teatro circense, rodas de conversa e recreação”, exemplifica ela”.

Os adultos são beneficados com capoterapia, curso de informática, ginástica, rodas de conversa e grupos de vivência, além de atendimento com psicólogo, fisioterapeuta, fonoaudióloga e dentista. “Também proporcionamos agendamento e acompanhamento nas consultas e exames requeridos, busca e disponibilização da medicação que é assistida e controlada visto a incapacidade física de deslocamento para buscar a medicação no ambulatório especializado. Todos os nossos atendidos (crianças, adolescentes e adultos), recebem além de todas as atividades, alimentação (café da manhã, almoço e café da tarde)”, relata.

Isabel diz que a entidade sempre lutou com dificuldades financeiras e que a partir de julho a Amcra terá que se empenhar ainda mais. “Contamos mais ainda com as parcerias das escolas na realização das festas juninas e nos eventos em geral, como por exemplo as festas na praça e com o retorno do nosso serviço de telemarketing (doações de pessoas físicas e jurídicas). Eu, pessoalmente, faço pães caseiros para a venda. Os pães são diferenciados, como por exemplo batata doce, abóbora, integral e rosca doce. Recebemos encomendas pelo telefone 3541-5958”, avisa.

Ela diz que “o risco ao atendimento sempre existe”, mas a Amcra tem o compromisso com as famílias que acreditam na instituição. Admitindo ter ficado, “em princípio” decepcionada, Isabel no entanto prefere olhar para a frente. “Temos ainda um projeto novo que vamos iniciar após a concessão de um terreno ao lado da Amcra. Estamos no aguardo de documentação e liberação por parte da Prefeitura. No novo projeto trabalharemos com os dependentes químicos e seus familiares. Será construído um centro de reabilitação para esse público”, conclui.