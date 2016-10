Comunidade pressiona PM por mais segurança nas ruas

Significativo número de moradores de diversos bairros da cidade participou da audiência pública realizada pela Polícia Militar na noite da última terça-feira (25) no...

Significativo número de moradores de diversos bairros da cidade participou da audiência pública realizada pela Polícia Militar na noite da última terça-feira (25) no auditório da Acia (Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Araras). A PM informa que pretende realizar audiências a cada três meses.

Foram divulgados dados criminais registrados no último trimestre (julho, agosto e setembro) e feito comparativo com mesmo período de 2015. Foi a primeira audiência pública realizada desde que o capitão Helington Ilgges da Silva assumiu o comando da 2ª Companhia da Polícia Militar de Araras.

Para Tribuna, Ilgges disse que pretende intensificar o contato entre a população e a corporação. A audiência começou com exibição de um filme sobre o trabalho realizado pela PM em todo o Estado de São Paulo e a estrutura oferecida para a segurança pública.

Em seguida, foram divulgados dados criminais dos meses de julho, agosto e setembro deste ano e comparação com mesmo período do ano passado. De acordo com a base de dados, dos três tipos de crimes divulgados apenas o de homicídios registrou aumento no período. Os casos são investigados pela Polícia Civil.

A PM divulgou um mapa com “manchas” dos pontos onde mais ocorrem crimes na cidade e a região central é a mais afetada. No caso dos roubos, por exemplo, os registros caíram nos últimos três meses na cidade de 77 casos (2015) para 47 neste ano.

Sobre roubos, Ilgges afirmou que a redução é resultado da intensificação das patrulhas e dos comandos, mas ainda existe necessidade para adoção de medidas para reduzir as estatísticas nos próximos meses. “A maioria acontece na região central”, disse.

Ilgges também falou dos possíveis motivos da alta concentração de assaltos ou furtos contra pedestres que, conforme mapa divulgado pela PM, ocorrem em sua maioria no Centro. “A concentração de pessoas é um dos motivos, mas também a desatenção. Por exemplo, o principal alvo dos bandidos é o celular, que são roubados no momento que o munícipe está usando. Por isso a orientação para que a atenção seja redobrada”, explicou.

Furtos e roubos de veículos também acontecem na região central

Segunda estatística divulgada durante audiência pública foi do total de registros de roubos e furtos de veículos nos meses de julho, agosto e setembro. De acordo com a PM, os casos caíram de 100 (2015) para 77 casos nos três meses citados deste ano.

Assim como os roubos contra pedestres e estabelecimentos comerciais ou residência, a maioria dos casos de furtos e roubos de veículos também acontece na região central. Um ponto que chama atenção pelo mapa divulgado pela PM, mas que é conhecido pelas demais forças de segurança como a Guarda Municipal ou Polícia Civil, são as vias onde acontecem.

Preferencialmente, os criminosos agem nas ruas que não estão na zona azul e também nos arredores do Hospital São Luiz. No primeiro caso, Ilgges explica que muitas pessoas que trabalham no comércio estacionam os veículos fora da zona azul para evitar gastos com as tarifas.

Porém, os bandidos agem em ruas como a Visconde do Rio Branco e a 13 de Maio – onde não há zona azul e existe grande concentração de veículos que ficam estacionados o dia todo. Situação semelhante acontece na região do hospital, principalmente pela forte presença de clínicas médicas. Quanto mais tempo o veículo fica estacionado, maior a probabilidade para ser alvo dos marginais.

Comerciantes e diretoras de escolas pedem mais policiamento

Depois da divulgação das estatísticas, a PM abriu espaço para que os presentes indicassem melhorias na segurança pública. A principal reivindicação partiu, primeiramente, de um grupo de comerciantes que se comunica através da rede social whatsapp.

Uma comerciante que participou da audiência disse que, assim como ela, outros estariam apreensivos pelo alto número de assaltos que acontecem em ruas como a Júlio Mesquita e a Tiradentes, além da Praça Barão de Araras.

Outra também citou sobre a carência de viaturas policiais e até da Guarda Municipal no Centro e pediu que o policiamento também fosse feito mediante bicicletas ou por policiais a pé. Presente na mesma audiência, o secretário de Segurança Pública, João Beraldo, disse que a situação é reconhecida pelas autoridades, mas que a política para segurança pública depende de outros fatores como o social, por exemplo.

“Há munícipes que reclamam da presença de pedintes ou moradores em situação de rua na Praça Barão de Araras e, inclusive, há casos de brigas entre eles e que se espalha e fica generalizada. No caso da Guarda Municipal o efetivo tenta intervir, mas a Prefeitura não tem como impedir a presença deles já que vai contra a Constituição”, explicou Beraldo para uma comerciante.

Outro ponto citado durante a audiência foi a falta de segurança na entrada e saída de algumas escolas. Diretoras que estavam presentes questionaram a ausência da Ronda Escolar – que era comum há alguns anos atrás. Na resposta, o capitão Ilgges disse que a PM estudará a situação e prometeu encaminhar mais viaturas policias para realizar a ronda.

“Agradeço a todos que compareceram e inclusive pelo expressivo número de munícipes. Estendo o convite para demais moradores da cidade para comparecer na próxima audiência da Polícia Militar”, finalizou.

Furtos e roubos de veículos

Período: julho, agosto e setembro

100 casos (2015)

77 casos (2016)

Fonte: Polícia Militar

Roubos (assaltos)

Período: julho, agosto e setembro

77 casos (2015)

47 casos (2016)

Fonte: Polícia Militar