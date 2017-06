Comunidade de Santo Antonio prepara procissão

Na próxima terça-feira (13) acontece a tradicional procissão de Santo Antonio nas ruas e avenidas do Jardim Santa Rosa, zona norte. A festividade também...

Compartilhe em suas redes sociais!

Na próxima terça-feira (13) acontece a tradicional procissão de Santo Antonio nas ruas e avenidas do Jardim Santa Rosa, zona norte. A festividade também tem quermesse e celebrações religiosas.

A quermesse começou no dia 20 de maio e termina no próximo dia 13 e neste fim de semana recomeça amanhã (9), a partir das 19h, com barracas com comidas e bebidas típicas, além de pratos já famosos como o cuscuz e o lanche conhecido como x caipira.

No fim de semana a quermesse também realiza o show de prêmio, com prendas para os vencedores. A quermesse também acontece na próxima segunda-feira (12) e terça-feira (13) – dia do padroeira, mas sem o show de prêmios.

Trezena e tríduo antecedem festa do padroeiro

Na próxima terça-feira acontece a procissão de Santo Antonio e três missas serão realizadas neste dia: 7h, 15h e 19h30. Após a última missa os fieis caminharão pelas ruas do bairro com a imagem do padroeiro.

A igreja também celebra a trezena (13 dias antes do dia de Santo Antonio) com novenas diárias. O tríduo começa no próximo sábado (10), às 19h, e segue no domingo (11) com missa às 8h30 e termina na segunda com missa às 19h30. Durante as missas do tríduo acontece a benção dos pães. No dia 12 será a missa dedicada aos namorados e a oferta do tradicional bolo de Santo Antonio.